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Крымский мост сейчас - со стороны Кубани растет очередь
Крымский мост сейчас - со стороны Кубани растет очередь - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Крымский мост сейчас - со стороны Кубани растет очередь
Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани скопилась очередь из 50 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T10:27
2025-03-17T10:27
2025-03-17T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани скопилась очередь из 50 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщал замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Альтернативой Крымскому мосту является сухопутный коридор в Крым. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на угрозу атаковать Крымский мостТуристы стали чаще ехать в Крым через новые регионыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, тамань
Крымский мост сейчас - со стороны Кубани растет очередь
На Крымском мосту начала расти очередь со стороны Краснодарского края