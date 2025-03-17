https://crimea.ria.ru/20250317/krymskiy-most-seychas---so-storony-kubani-rastet-ochered-1144981788.html

Крымский мост сейчас - со стороны Кубани растет очередь

Крымский мост сейчас - со стороны Кубани растет очередь - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Крымский мост сейчас - со стороны Кубани растет очередь

Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани скопилась очередь из 50 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T10:27

2025-03-17T10:27

2025-03-17T10:27

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

крым

новости крыма

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани скопилась очередь из 50 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщал замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Альтернативой Крымскому мосту является сухопутный коридор в Крым. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на угрозу атаковать Крымский мостТуристы стали чаще ехать в Крым через новые регионыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

крымский мост

крым

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, крым, новости крыма, тамань