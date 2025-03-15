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Удары по Украине сегодня: в 2 областях серьезно повреждена энергосистема

Удары по Украине сегодня: в 2 областях серьезно повреждена энергосистема - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Удары по Украине сегодня: в 2 областях серьезно повреждена энергосистема

После серии взрывов на Украине обесточены две области из-за серьезных повреждений энергетических объектов. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T13:21

2025-03-15T13:21

2025-03-15T13:21

украина

дтэк

энергосистема украины

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днепропетровская область

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удары по украине

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. После серии взрывов на Украине обесточены две области из-за серьезных повреждений энергетических объектов. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.Утром 15 марта местные власти сообщили о серии ночных ударов по Одесской области, Киеву, Кривому Рогу и подконтрольной Украине части Запорожской области. Под Одессой были обесточены жители города Черноморск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, дтэк, энергосистема украины, в мире, одесская область, днепропетровская область, новости, удары по украине, взрыв