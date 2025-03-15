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Удары по Украине сегодня: в 2 областях серьезно повреждена энергосистема - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Удары по Украине сегодня: в 2 областях серьезно повреждена энергосистема
Удары по Украине сегодня: в 2 областях серьезно повреждена энергосистема - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Удары по Украине сегодня: в 2 областях серьезно повреждена энергосистема
После серии взрывов на Украине обесточены две области из-за серьезных повреждений энергетических объектов. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T13:21
2025-03-15T13:21
украина
дтэк
энергосистема украины
в мире
одесская область
днепропетровская область
новости
удары по украине
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. После серии взрывов на Украине обесточены две области из-за серьезных повреждений энергетических объектов. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.Утром 15 марта местные власти сообщили о серии ночных ударов по Одесской области, Киеву, Кривому Рогу и подконтрольной Украине части Запорожской области. Под Одессой были обесточены жители города Черноморск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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украина, дтэк, энергосистема украины, в мире, одесская область, днепропетровская область, новости, удары по украине, взрыв
Удары по Украине сегодня: в 2 областях серьезно повреждена энергосистема

Одесская и Днепропетровская области Украины обесточены из-за взрывов на энергообъектах

13:21 15.03.2025
 
© УкрэнергоПоврежденная электроподстанция на Украине
Поврежденная электроподстанция на Украине
© Укрэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. После серии взрывов на Украине обесточены две области из-за серьезных повреждений энергетических объектов. Об этом сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"Без света осталась часть жителей Днепропетровской и Одесской областей. Повреждения существенные", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Утром 15 марта местные власти сообщили о серии ночных ударов по Одесской области, Киеву, Кривому Рогу и подконтрольной Украине части Запорожской области. Под Одессой были обесточены жители города Черноморск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаДТЭКЭнергосистема УкраиныВ миреОдесская областьДнепропетровская областьНовостиУдары по УкраинеВзрыв
 
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