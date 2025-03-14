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Каких кандидатов в президенты Украины поддержат США и Европа – мнение - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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https://crimea.ria.ru/20250314/kakikh-kandidatov-v-prezidenty-ukrainy-podderzhat-ssha-i-evropa--mnenie-1144823790.html
Каких кандидатов в президенты Украины поддержат США и Европа – мнение
Каких кандидатов в президенты Украины поддержат США и Европа – мнение - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Каких кандидатов в президенты Украины поддержат США и Европа – мнение
При поддержке США или Европы кандидатом в президенты в случае проведения выборов на Украине может стать фигура из числа ярых националистов, где есть откровенные РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T06:02
2025-03-14T06:02
радио "спутник в крыму"
украина
выборы
новости
мнения
игорь шатров
владимир зеленский
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. При поддержке США или Европы кандидатом в президенты в случае проведения выборов на Украине может стать фигура из числа ярых националистов, где есть откровенные фашисты. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По его словам, новые власти в США во главе с американским лидером Дональдом Трампом не хотели бы участвовать в процессе урегулирования украинского конфликта, но вынуждены.Антипатия стала теперь откровенной и публичной, но это непринятие не лично Зеленского, а связанной с ним проблемы, считает эксперт."Трампу не нужна такая проблема на европейском континенте, которую ему надо будет решать. Он, может, и готов был бы поддержать эту войну, если бы она не дошла до того беспредела, который мы сейчас наблюдаем, и не стала бы бумерангом бить и по американской экономике", – сказал Шатров.В целом же Трампу выгодны проблемы в Европе, "потому что это поднимает экономику США", и он готов отдать эту "игрушку" (Украину – ред.) своим европейским союзникам, добавил эксперт.В этой связи можно ждать появления очень разных персонажей в числе претендентов на пост президента Украины, считает Шатров.В их числе, по его мнению, могут оказаться как старые фигуры, в том числе экс-премьер и экс-президент Украины Юлия Тимошенко и Петр Порошенко*, так и новые, включая ярых националистов, сказал политолог."Будут разные игроки участвовать в этой кампании… Могут появиться и новые - националистического подбрюшья, где мы видим просто откровенных фашистов. Не хочется даже называть их имена", – отметил он.Что касается экс-главкома ВСУ Валерия Залужного как кандидата в президенты Украины, то, по мнению Шатрова, его "фигура сегодня весьма раздута".Так или иначе, Европа или США могут поддержать в борьбе за власть на Украине любую выгодную для них кандидатуру, считает политолог."Может появиться совершенно неожиданный персонаж, каким в свое время стал сам Зеленский… Поэтому мы еще сюрпризы от Украины можем получить", – сказал эксперт.Сказать точно, "кто в итоге добьется победы на президентских выборах на Украине, если они вообще будут в этом году, на данный момент сложно", заключил он.*Внесен в российский список террористов и экстремистовГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайные переговоры США и Тимошенко – правда или вымысел Зачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и ЗалужногоУкраинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
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4.7
96
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украина, выборы, новости, мнения, игорь шатров, владимир зеленский, политика
Каких кандидатов в президенты Украины поддержат США и Европа – мнение

США и ЕС могут выдвинуть в президенты Украины националиста – эксперт

06:02 14.03.2025
 
© © Fotolia/ aviavladФлаг Украины. Архивное фото
Флаг Украины. Архивное фото
© © Fotolia/ aviavlad
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. При поддержке США или Европы кандидатом в президенты в случае проведения выборов на Украине может стать фигура из числа ярых националистов, где есть откровенные фашисты. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
По его словам, новые власти в США во главе с американским лидером Дональдом Трампом не хотели бы участвовать в процессе урегулирования украинского конфликта, но вынуждены.
"Трамп не желает нести ответственность за проект, начатый демократами. Он тоже присутствовал четыре года в этом проекте (во время первой президентской каденции – ред.), но это была не его "игрушка", да и тогда Зеленский был несимпатичен Трампу", – заметил Шатров.
Антипатия стала теперь откровенной и публичной, но это непринятие не лично Зеленского, а связанной с ним проблемы, считает эксперт.
"Трампу не нужна такая проблема на европейском континенте, которую ему надо будет решать. Он, может, и готов был бы поддержать эту войну, если бы она не дошла до того беспредела, который мы сейчас наблюдаем, и не стала бы бумерангом бить и по американской экономике", – сказал Шатров.
В целом же Трампу выгодны проблемы в Европе, "потому что это поднимает экономику США", и он готов отдать эту "игрушку" (Украину – ред.) своим европейским союзникам, добавил эксперт.
В этой связи можно ждать появления очень разных персонажей в числе претендентов на пост президента Украины, считает Шатров.
В их числе, по его мнению, могут оказаться как старые фигуры, в том числе экс-премьер и экс-президент Украины Юлия Тимошенко и Петр Порошенко*, так и новые, включая ярых националистов, сказал политолог.
"Будут разные игроки участвовать в этой кампании… Могут появиться и новые - националистического подбрюшья, где мы видим просто откровенных фашистов. Не хочется даже называть их имена", – отметил он.
Что касается экс-главкома ВСУ Валерия Залужного как кандидата в президенты Украины, то, по мнению Шатрова, его "фигура сегодня весьма раздута".
"Чем дальше он от участия в боевых действиях и чем дольше сохраняет себя в Европе, тем меньше у него рейтинг. А чтобы иметь его у националистически настроенных украинцев, надо каким-то образом быть причастным к конфликту, а не отсиживаться в Лондоне – это не великая заслуга. Поэтому я не знаю, почему так много говорят о Залужном", – прокомментировал он.
Так или иначе, Европа или США могут поддержать в борьбе за власть на Украине любую выгодную для них кандидатуру, считает политолог.
"Может появиться совершенно неожиданный персонаж, каким в свое время стал сам Зеленский… Поэтому мы еще сюрпризы от Украины можем получить", – сказал эксперт.
Сказать точно, "кто в итоге добьется победы на президентских выборах на Украине, если они вообще будут в этом году, на данный момент сложно", заключил он.
*Внесен в российский список террористов и экстремистов
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Радио "Спутник в Крыму"УкраинаВыборыНовостиМненияИгорь ШатровВладимир ЗеленскийПолитика
 
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