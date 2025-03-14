https://crimea.ria.ru/20250314/kakikh-kandidatov-v-prezidenty-ukrainy-podderzhat-ssha-i-evropa--mnenie-1144823790.html

Каких кандидатов в президенты Украины поддержат США и Европа – мнение

Каких кандидатов в президенты Украины поддержат США и Европа – мнение - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Каких кандидатов в президенты Украины поддержат США и Европа – мнение

При поддержке США или Европы кандидатом в президенты в случае проведения выборов на Украине может стать фигура из числа ярых националистов, где есть откровенные РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T06:02

2025-03-14T06:02

2025-03-14T06:02

радио "спутник в крыму"

украина

выборы

новости

мнения

игорь шатров

владимир зеленский

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. При поддержке США или Европы кандидатом в президенты в случае проведения выборов на Украине может стать фигура из числа ярых националистов, где есть откровенные фашисты. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.По его словам, новые власти в США во главе с американским лидером Дональдом Трампом не хотели бы участвовать в процессе урегулирования украинского конфликта, но вынуждены.Антипатия стала теперь откровенной и публичной, но это непринятие не лично Зеленского, а связанной с ним проблемы, считает эксперт."Трампу не нужна такая проблема на европейском континенте, которую ему надо будет решать. Он, может, и готов был бы поддержать эту войну, если бы она не дошла до того беспредела, который мы сейчас наблюдаем, и не стала бы бумерангом бить и по американской экономике", – сказал Шатров.В целом же Трампу выгодны проблемы в Европе, "потому что это поднимает экономику США", и он готов отдать эту "игрушку" (Украину – ред.) своим европейским союзникам, добавил эксперт.В этой связи можно ждать появления очень разных персонажей в числе претендентов на пост президента Украины, считает Шатров.В их числе, по его мнению, могут оказаться как старые фигуры, в том числе экс-премьер и экс-президент Украины Юлия Тимошенко и Петр Порошенко*, так и новые, включая ярых националистов, сказал политолог."Будут разные игроки участвовать в этой кампании… Могут появиться и новые - националистического подбрюшья, где мы видим просто откровенных фашистов. Не хочется даже называть их имена", – отметил он.Что касается экс-главкома ВСУ Валерия Залужного как кандидата в президенты Украины, то, по мнению Шатрова, его "фигура сегодня весьма раздута".Так или иначе, Европа или США могут поддержать в борьбе за власть на Украине любую выгодную для них кандидатуру, считает политолог."Может появиться совершенно неожиданный персонаж, каким в свое время стал сам Зеленский… Поэтому мы еще сюрпризы от Украины можем получить", – сказал эксперт.Сказать точно, "кто в итоге добьется победы на президентских выборах на Украине, если они вообще будут в этом году, на данный момент сложно", заключил он.*Внесен в российский список террористов и экстремистовГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайные переговоры США и Тимошенко – правда или вымысел Зачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и ЗалужногоУкраинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, выборы, новости, мнения, игорь шатров, владимир зеленский, политика