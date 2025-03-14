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Дания пригрозила США войной из-за Гренландии - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Дания пригрозила США войной из-за Гренландии
Дания пригрозила США войной из-за Гренландии - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Дания пригрозила США войной из-за Гренландии
Претензии Вашингтона на Гренландию может обернуться войной между Данией и США. Об этом заявил глава комитета по обороне датского Фолькетинга (парламента) Расмус РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T10:05
2025-03-14T10:05
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дания
гренландия
новости
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Претензии Вашингтона на Гренландию может обернуться войной между Данией и США. Об этом заявил глава комитета по обороне датского Фолькетинга (парламента) Расмус Ярлов, комментируя состоявшуюся накануне встречу президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте.Встреча Трампа и Рютте состоялась 13 марта в Белом доме. В частности, американский лидер утвердительно ответил на вопрос журналиста о возможном захвате Гренландии.Рютте в свою очередь заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос вероятного присоединения крупнейшего в мире острова к США.Глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов после этого заявил, что претензии США могут обернуться войной.Ярлов также указал на результаты состоявшихся во вторник на острове выборов, на которых победила партия "Демократы", выступающая за постепенный переход к Гренландии независимости от Дании. При этом партия выступает и против присоединения острова к США.Выступая перед Конгрессом 5 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "с радостью" примут Гренландию в свой состав, если она захочет. При этом отметил, что, по его мнению, Америка получит остров "так или иначе".Ранее эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев, комментируя желание Трампа присоединить Гренландию к США, заявил, что Запад в лице Америки стремится создать угрозу для России на Севере за счет усиления НАТО в Балтийском море и Северном Ледовитом океане.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обращение Трампа к Конгрессу США – главноеРечь Трампа в Конгрессе США вызвала хаос – американистЧерноморская стратегия: зачем она России и чем поможет Крым
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РИА Новости Крым
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96
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сша, дания, гренландия, новости, внешняя политика
Дания пригрозила США войной из-за Гренландии

Дания готова воевать с США за Гренландию – депутат датского парламента

10:05 14.03.2025
 
 / Перейти в фотобанкФлаг Дании
Флаг Дании
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Претензии Вашингтона на Гренландию может обернуться войной между Данией и США. Об этом заявил глава комитета по обороне датского Фолькетинга (парламента) Расмус Ярлов, комментируя состоявшуюся накануне встречу президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте.
Встреча Трампа и Рютте состоялась 13 марта в Белом доме. В частности, американский лидер утвердительно ответил на вопрос журналиста о возможном захвате Гренландии.
"Думаю, аннексия Гренландии произойдет", - сказал он.
Рютте в свою очередь заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос вероятного присоединения крупнейшего в мире острова к США.
Глава комитета по обороне датского парламента Расмус Ярлов после этого заявил, что претензии США могут обернуться войной.
"Мы не одобряем шутки генсека НАТО с Трампом о Гренландии. Это означало бы войну между двумя странами НАТО", - написал он в своей соцсети.
Ярлов также указал на результаты состоявшихся во вторник на острове выборов, на которых победила партия "Демократы", выступающая за постепенный переход к Гренландии независимости от Дании. При этом партия выступает и против присоединения острова к США.
Выступая перед Конгрессом 5 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "с радостью" примут Гренландию в свой состав, если она захочет. При этом отметил, что, по его мнению, Америка получит остров "так или иначе".
Ранее эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев, комментируя желание Трампа присоединить Гренландию к США, заявил, что Запад в лице Америки стремится создать угрозу для России на Севере за счет усиления НАТО в Балтийском море и Северном Ледовитом океане.
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