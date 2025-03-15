https://crimea.ria.ru/20250315/operator-ria-novosti-krym-srazilsya-v-kulinarnom-batle-v-yalte-1144955627.html
Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте
Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте
Оператор-монтажер крымского регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Макеев принял участие в кулинарном турнире среди сотрудников... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T13:12
2025-03-15T13:12
2025-03-15T13:12
эксклюзивы риа новости крым
крым
ялта
еда
вкусно и полезно
гастротуризм
риа новости крым
новости крыма
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0f/1144955246_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_816045d16b315c89a9fed8d462ca14af.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Оператор-монтажер крымского регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Макеев принял участие в кулинарном турнире среди сотрудников крымских СМИ и блогеров, который состоялся в Ялте в субботу.Конкурс проходил в одном из ресторанов русской кухни на набережной Ялты. Турнир состоял из двух отборочных этапов и финального тура. Первый этап посвятили гостеприимным русским застольям – напиткам и закускам."Бренд-бармен сети ресторанов Алексей Невзоров подготовил для участников сложное испытание с элементами молекулярного современного барного искусства – черная икра со вкусом кофе", - рассказал сотрудник нашей редакции.В рамках второго этапа по заданию бренд-шефа одной из крупных сетей ресторанов Даниила Крюкова Михаил готовил салат из копченого лосося с печеным картофелем и апельсиновым айоли. В финальном туре участникам предстояло приготовить традиционный русский десерт, следуя рекомендациям шеф-кондитера Анастасии Корсак.Конкурс проводится ежегодно. Его основная цель - популяризация русской кухни. Участники и посетили ресторана смогли принять участие в мастер-классах от ведущих брэнд-шефов страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Секрет Оливье: краеведы узнали крымскую тайну французского ресторатораЗабрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице"Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоу
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0f/1144955246_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ff1552aa87e2ce7af6c2b187055f4d4c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ялта, еда, вкусно и полезно, гастротуризм, риа новости крым, новости крыма, видео
Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте
Оператор РИА Новости Крым приготовил салат с лососем на кулинарном конкурсе в Ялте
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Оператор-монтажер крымского регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Макеев принял участие в кулинарном турнире среди сотрудников крымских СМИ и блогеров, который состоялся в Ялте в субботу.
"Это очень крутой опыт, я готовить люблю и делаю это часто. Во-первых, это общение между журналистами в неформальной обстановке. И главное: возможность познакомиться с крутыми бренд-шефами лучших ресторанов, которые много лет в профессии. Такие знания редко можно получить обычному человеку", - делится впечатлениями Макеев.
Конкурс проходил в одном из ресторанов русской кухни на набережной Ялты. Турнир состоял из двух отборочных этапов и финального тура. Первый этап посвятили гостеприимным русским застольям – напиткам и закускам.
"Бренд-бармен сети ресторанов Алексей Невзоров подготовил для участников сложное испытание с элементами молекулярного современного барного искусства – черная икра со вкусом кофе", - рассказал сотрудник нашей редакции.
В рамках второго этапа по заданию бренд-шефа одной из крупных сетей ресторанов Даниила Крюкова Михаил готовил салат из копченого лосося с печеным картофелем и апельсиновым айоли.
В финальном туре участникам предстояло приготовить традиционный русский десерт, следуя рекомендациям шеф-кондитера Анастасии Корсак.
Конкурс проводится ежегодно. Его основная цель - популяризация русской кухни. Участники и посетили ресторана смогли принять участие в мастер-классах от ведущих брэнд-шефов страны.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: