https://crimea.ria.ru/20250315/operator-ria-novosti-krym-srazilsya-v-kulinarnom-batle-v-yalte-1144955627.html

Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте

Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте - РИА Новости Крым, 15.03.2025

Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте

Оператор-монтажер крымского регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Макеев принял участие в кулинарном турнире среди сотрудников... РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T13:12

2025-03-15T13:12

2025-03-15T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Оператор-монтажер крымского регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Макеев принял участие в кулинарном турнире среди сотрудников крымских СМИ и блогеров, который состоялся в Ялте в субботу.Конкурс проходил в одном из ресторанов русской кухни на набережной Ялты. Турнир состоял из двух отборочных этапов и финального тура. Первый этап посвятили гостеприимным русским застольям – напиткам и закускам."Бренд-бармен сети ресторанов Алексей Невзоров подготовил для участников сложное испытание с элементами молекулярного современного барного искусства – черная икра со вкусом кофе", - рассказал сотрудник нашей редакции.В рамках второго этапа по заданию бренд-шефа одной из крупных сетей ресторанов Даниила Крюкова Михаил готовил салат из копченого лосося с печеным картофелем и апельсиновым айоли. В финальном туре участникам предстояло приготовить традиционный русский десерт, следуя рекомендациям шеф-кондитера Анастасии Корсак.Конкурс проводится ежегодно. Его основная цель - популяризация русской кухни. Участники и посетили ресторана смогли принять участие в мастер-классах от ведущих брэнд-шефов страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Секрет Оливье: краеведы узнали крымскую тайну французского ресторатораЗабрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице"Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоу

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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