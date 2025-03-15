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Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте
Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте - РИА Новости Крым, 15.03.2025
Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте
Оператор-монтажер крымского регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Макеев принял участие в кулинарном турнире среди сотрудников... РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T13:12
2025-03-15T13:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Оператор-монтажер крымского регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Макеев принял участие в кулинарном турнире среди сотрудников крымских СМИ и блогеров, который состоялся в Ялте в субботу.Конкурс проходил в одном из ресторанов русской кухни на набережной Ялты. Турнир состоял из двух отборочных этапов и финального тура. Первый этап посвятили гостеприимным русским застольям – напиткам и закускам."Бренд-бармен сети ресторанов Алексей Невзоров подготовил для участников сложное испытание с элементами молекулярного современного барного искусства – черная икра со вкусом кофе", - рассказал сотрудник нашей редакции.В рамках второго этапа по заданию бренд-шефа одной из крупных сетей ресторанов Даниила Крюкова Михаил готовил салат из копченого лосося с печеным картофелем и апельсиновым айоли. В финальном туре участникам предстояло приготовить традиционный русский десерт, следуя рекомендациям шеф-кондитера Анастасии Корсак.Конкурс проводится ежегодно. Его основная цель - популяризация русской кухни. Участники и посетили ресторана смогли принять участие в мастер-классах от ведущих брэнд-шефов страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Секрет Оливье: краеведы узнали крымскую тайну французского ресторатораЗабрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице"Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоу
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крым, ялта, еда, вкусно и полезно, гастротуризм, риа новости крым, новости крыма, видео
Оператор РИА Новости Крым сразился в кулинарном батле в Ялте

Оператор РИА Новости Крым приготовил салат с лососем на кулинарном конкурсе в Ялте

13:12 15.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Оператор-монтажер крымского регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" Михаил Макеев принял участие в кулинарном турнире среди сотрудников крымских СМИ и блогеров, который состоялся в Ялте в субботу.
"Это очень крутой опыт, я готовить люблю и делаю это часто. Во-первых, это общение между журналистами в неформальной обстановке. И главное: возможность познакомиться с крутыми бренд-шефами лучших ресторанов, которые много лет в профессии. Такие знания редко можно получить обычному человеку", - делится впечатлениями Макеев.
Конкурс проходил в одном из ресторанов русской кухни на набережной Ялты. Турнир состоял из двух отборочных этапов и финального тура. Первый этап посвятили гостеприимным русским застольям – напиткам и закускам.
"Бренд-бармен сети ресторанов Алексей Невзоров подготовил для участников сложное испытание с элементами молекулярного современного барного искусства – черная икра со вкусом кофе", - рассказал сотрудник нашей редакции.
В рамках второго этапа по заданию бренд-шефа одной из крупных сетей ресторанов Даниила Крюкова Михаил готовил салат из копченого лосося с печеным картофелем и апельсиновым айоли.
© РИА Новости КрымСалат, который приготовил оператор-монтажер РИА Новости Крым Михаил Макеев на кулинарном турнире среди крымских СМИ и блогеров в Ялте
Салат, который приготовил оператор-монтажер РИА Новости Крым Михаил Макеев на кулинарном турнире среди крымских СМИ и блогеров в Ялте - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
© РИА Новости Крым
Салат, который приготовил оператор-монтажер РИА Новости Крым Михаил Макеев на кулинарном турнире среди крымских СМИ и блогеров в Ялте
В финальном туре участникам предстояло приготовить традиционный русский десерт, следуя рекомендациям шеф-кондитера Анастасии Корсак.
Конкурс проводится ежегодно. Его основная цель - популяризация русской кухни. Участники и посетили ресторана смогли принять участие в мастер-классах от ведущих брэнд-шефов страны.
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