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Россия знает способ избежать опасного компромисса по Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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Россия знает способ избежать опасного компромисса по Украине – Лавров
Россия знает способ избежать опасного компромисса по Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 12.03.2025
Россия знает способ избежать опасного компромисса по Украине – Лавров
Россия знает, как избежать компромисса по Украине, который может поставить под угрозу судьбы людей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в... РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T09:44
2025-03-12T09:46
россия
новости
сергей лавров
мид украины
министерство иностранных дел рф (мид рф)
владимир зеленский
украина
внешняя политика
общественно-политическая ситуация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Россия знает, как избежать компромисса по Украине, который может поставить под угрозу судьбы людей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.Глава МИД РФ назвал заблуждениями любые подозрения, будто Россия ведет нечестную двойную игру.Лавров добавил, что в отношении урегулирования украинского кризиса "речь идет не о территориях, а о людях, которых при помощи законов лишили своей истории".Глава российского дипведомства напомнил, как Владимир Зеленский еще до начала специальной военной операции называл жителей Донбасса "особями" и цинично "советовал" тем, кто живет на Украине и чувствует, что является частью русской культуры, убираться в Россию якобы ради будущего их детей и внуков."Последовательность этих событий заставила нас полностью сосредоточиться на достижении результатов, которые были бы на пользу людям и спасли бы их", - подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России оценили итоги переговоров США и УкраиныТретья мировая "по ошибке": насколько вероятен всемирный конфликтПеремирие на 30 дней – Зеленский назвал условия Украины
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россия, новости, сергей лавров, мид украины, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир зеленский, украина, внешняя политика, общественно-политическая ситуация на украине
Россия знает способ избежать опасного компромисса по Украине – Лавров

Россия знает способ избежать опасного для судеб людей компромисса по Украине – Лавров

09:44 12.03.2025 (обновлено: 09:46 12.03.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Россия знает, как избежать компромисса по Украине, который может поставить под угрозу судьбы людей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
"В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей", - сказал он.
Глава МИД РФ назвал заблуждениями любые подозрения, будто Россия ведет нечестную двойную игру.
"Наша совесть прозрачна и чиста не потому, что мы редко ею пользуемся, а потому, что мы много раз обжигались", - подчеркнул министр.
Лавров добавил, что в отношении урегулирования украинского кризиса "речь идет не о территориях, а о людях, которых при помощи законов лишили своей истории".
Глава российского дипведомства напомнил, как Владимир Зеленский еще до начала специальной военной операции называл жителей Донбасса "особями" и цинично "советовал" тем, кто живет на Украине и чувствует, что является частью русской культуры, убираться в Россию якобы ради будущего их детей и внуков.
"Последовательность этих событий заставила нас полностью сосредоточиться на достижении результатов, которые были бы на пользу людям и спасли бы их", - подчеркнул он.
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РоссияНовостиСергей ЛавровМИД УкраиныМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Владимир ЗеленскийУкраинаВнешняя политикаОбщественно-политическая ситуация на Украине
 
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