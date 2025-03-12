https://crimea.ria.ru/20250312/rossiya-znaet-sposob-izbezhat-opasnogo-kompromissa-po-ukraine--lavrov-1144852683.html

Россия знает способ избежать опасного компромисса по Украине – Лавров

Россия знает способ избежать опасного компромисса по Украине – Лавров - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Россия знает способ избежать опасного компромисса по Украине – Лавров

Россия знает, как избежать компромисса по Украине, который может поставить под угрозу судьбы людей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T09:44

2025-03-12T09:44

2025-03-12T09:46

россия

новости

сергей лавров

мид украины

министерство иностранных дел рф (мид рф)

владимир зеленский

украина

внешняя политика

общественно-политическая ситуация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143921027_0:137:2990:1819_1920x0_80_0_0_ec8cdf51165ae16fa98061be7a466b9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Россия знает, как избежать компромисса по Украине, который может поставить под угрозу судьбы людей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.Глава МИД РФ назвал заблуждениями любые подозрения, будто Россия ведет нечестную двойную игру.Лавров добавил, что в отношении урегулирования украинского кризиса "речь идет не о территориях, а о людях, которых при помощи законов лишили своей истории".Глава российского дипведомства напомнил, как Владимир Зеленский еще до начала специальной военной операции называл жителей Донбасса "особями" и цинично "советовал" тем, кто живет на Украине и чувствует, что является частью русской культуры, убираться в Россию якобы ради будущего их детей и внуков."Последовательность этих событий заставила нас полностью сосредоточиться на достижении результатов, которые были бы на пользу людям и спасли бы их", - подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России оценили итоги переговоров США и УкраиныТретья мировая "по ошибке": насколько вероятен всемирный конфликтПеремирие на 30 дней – Зеленский назвал условия Украины

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, сергей лавров, мид украины, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир зеленский, украина, внешняя политика, общественно-политическая ситуация на украине