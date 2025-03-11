https://crimea.ria.ru/20250311/troikh-krymchan-budut-sudit-za-organizatsiyu-podpolnykh-igrovykh-zalov-1144838940.html
Троих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов
Троих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Троих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов
Трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в организации подпольных игровых залов на территории полуострова, сообщают главное следственное управление СК... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T18:07
2025-03-11T18:07
2025-03-11T18:07
ск рф (следственный комитет российской федерации)
симферополь
ялта
алушта
керчь
евпатория
белогорск
бахчисарай
прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в организации подпольных игровых залов на территории полуострова, сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.Залы для проведения игр были законспирированы под деятельность букмекерской конторы. Доход подельников составил порядка 91 миллиона рублейПреступную деятельность группы выявили и пресекли сотрудники республиканских управлений МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. На имущество обвиняемых наложен арест.Руководителю преступной группы, жителю Ставрополья, удалось скрыться. Его разыскивают правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонииВ Крыму за организацию подпольных казино осуждены 11 человекВ Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублей
симферополь
ялта
алушта
керчь
евпатория
белогорск
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), симферополь, ялта, алушта, керчь, евпатория, белогорск, бахчисарай, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма
Троих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов
В Крыму будут судить троих организаторов сети подпольных игровых залов – СК