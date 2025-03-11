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Троих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Троих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов
Троих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Троих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов
Трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в организации подпольных игровых залов на территории полуострова, сообщают главное следственное управление СК... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T18:07
2025-03-11T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в организации подпольных игровых залов на территории полуострова, сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.Залы для проведения игр были законспирированы под деятельность букмекерской конторы. Доход подельников составил порядка 91 миллиона рублейПреступную деятельность группы выявили и пресекли сотрудники республиканских управлений МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. На имущество обвиняемых наложен арест.Руководителю преступной группы, жителю Ставрополья, удалось скрыться. Его разыскивают правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Организатор подпольных игровых клубов в Крыму получила 12,5 лет колонииВ Крыму за организацию подпольных казино осуждены 11 человекВ Крыму с организаторов подпольного казино взыскали 220 млн рублей
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ск рф (следственный комитет российской федерации), симферополь, ялта, алушта, керчь, евпатория, белогорск, бахчисарай, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма
Троих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов

В Крыму будут судить троих организаторов сети подпольных игровых залов – СК

18:07 11.03.2025
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкЗал для игры в рулетку
Зал для игры в рулетку - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в организации подпольных игровых залов на территории полуострова, сообщают главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
"Сообщники с августа 2021 по май 2024 года оборудовали десять помещений, где установили компьютерное оборудование и предоставляли гражданам незаконные игровые услуги. Разветвленная сеть залов виртуальных автоматов действовала на территории Симферополя и Ялты, Алушты и Керчи, Евпатории, Белогорска и Бахчисарая", – говорится в сообщении.
Залы для проведения игр были законспирированы под деятельность букмекерской конторы. Доход подельников составил порядка 91 миллиона рублей
Преступную деятельность группы выявили и пресекли сотрудники республиканских управлений МВД и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд. На имущество обвиняемых наложен арест.
Руководителю преступной группы, жителю Ставрополья, удалось скрыться. Его разыскивают правоохранители.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СимферопольЯлтаАлуштаКерчьЕвпаторияБелогорскБахчисарайПрокуратура Республики КрымПроисшествияНовости Крыма
 
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