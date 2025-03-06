https://crimea.ria.ru/20250306/vsu-atakovali-mirnye-rayony-khersonskoy-oblasti---est-pogibshiy-i-ranenye-1144705597.html

ВСУ атаковали мирные районы Херсонской области - есть погибший и раненые

ВСУ атаковали мирные районы Херсонской области - есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 06.03.2025

ВСУ атаковали мирные районы Херсонской области - есть погибший и раненые

В Херсонской области в минувшие сутки из-за атак ВСУ погиб мирный житель, еще девять человек пострадали. Об этом в Telegram-канале написал губернатор области... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T13:50

2025-03-06T13:50

2025-03-06T13:50

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херсонская область

владимир сальдо

новости

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области в минувшие сутки из-за атак ВСУ погиб мирный житель, еще девять человек пострадали. Об этом в Telegram-канале написал губернатор области Владимир Сальдо.Пострадавшие госпитализированы и получают медпомощь в полном объеме, заверил губернатор.Кроме того, в Алешкинском округе дрон противника сбросил боеприпасы на территорию администрации природного парка "Алешкинские пески". Три транспортных средства повреждены, люди не пострадали. Также враг обстрелял Каховку, Архангельскую Слободку, Волынское, Заводовку, Песчановку, Чернянку. Пострадавших нет, нанесен материальный ущерб.Ранее сообщалось, что с начала года от обстрелов ВСУ погибли трое детей, еще 29 получили ранения. Боевики ВСУ выпустили по жилым домам, школам, детсадам и больницам более 13 тысяч снарядов. При этом подавляющее большинство ударов они нанесли целенаправленно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались атаковать Крым беспилотниками Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской области8-летняя девочка ранена при атаке дальнобойными ракетами ВСУ по Донбассу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, херсонская область, владимир сальдо, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия