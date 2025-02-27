https://crimea.ria.ru/20250227/sergey-bezrukov-dal-start-proektu-babushki-rekomenduyut-1144528912.html

Сергей Безруков дал старт проекту "Бабушки рекомендуют"

Сергей Безруков дал старт проекту "Бабушки рекомендуют" - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Сергей Безруков дал старт проекту "Бабушки рекомендуют"

На полках книжных магазинов, а также в библиотеках и других общественных местах появится знак Всероссийского движения "Бабушка рекомендует". Его концепция была... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T17:05

2025-02-27T17:05

2025-02-27T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. На полках книжных магазинов, а также в библиотеках и других общественных местах появится знак Всероссийского движения "Бабушка рекомендует". Его концепция была разработана в Академии Сергея Безрукова, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя Андрей Пермяков.Проект призван объединить поколения и способствовать популяризации хорошей современной литературы для детей."Суть проекта проста. Мы как минимум раз в месяц собираемся на читки новой российской литературы для ребят в возрасте от трех до 12+ лет, мы примерно так определили возраст. Бабушки выбирают каждый месяц наиболее понравившееся произведение", – объяснил Андрей Пермяков.На сегодняшний день в проекте участвует уже 14 регионов – Евпатория, Севастополь, Челябинск, Краснодар, Омск, Калуга, Железногорск, Уфа, Салават, Барнаул, Омск, Пенза, Нижнекамск и Мотыгино (Красноярский край)."Мы все вместе будем суммировать баллы и передавать информацию издательствам, писателям, книжным магазинам, где будут появляться полки с айдентикой проекта. И любой человек, пришедший в книжный магазин, сразу будет видеть полку со знаком "Бабушка рекомендует", – сказал Пермяков.Актер и создатель театральной академии Сергей Безруков в видеообращении для участников пресс-конференции сравнил это с системой знака качества, которая существовала когда-то в Советском Союзе.Амбассадоры проекта будут и в школах, и в детских садах. Организаторы планируют передавать свой опыт всем, кто захочет стать частью большого всероссийского проекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе "Роли обязывают быть лучше": Алеше с родинкой – 65Провинциалка из Москвы: жизнь и карнавал Ирины Муравьевой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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