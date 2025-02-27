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Сергей Безруков дал старт проекту "Бабушки рекомендуют" - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Сергей Безруков дал старт проекту "Бабушки рекомендуют"
Сергей Безруков дал старт проекту "Бабушки рекомендуют" - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Сергей Безруков дал старт проекту "Бабушки рекомендуют"
На полках книжных магазинов, а также в библиотеках и других общественных местах появится знак Всероссийского движения "Бабушка рекомендует". Его концепция была... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T17:05
2025-02-27T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. На полках книжных магазинов, а также в библиотеках и других общественных местах появится знак Всероссийского движения "Бабушка рекомендует". Его концепция была разработана в Академии Сергея Безрукова, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя Андрей Пермяков.Проект призван объединить поколения и способствовать популяризации хорошей современной литературы для детей."Суть проекта проста. Мы как минимум раз в месяц собираемся на читки новой российской литературы для ребят в возрасте от трех до 12+ лет, мы примерно так определили возраст. Бабушки выбирают каждый месяц наиболее понравившееся произведение", – объяснил Андрей Пермяков.На сегодняшний день в проекте участвует уже 14 регионов – Евпатория, Севастополь, Челябинск, Краснодар, Омск, Калуга, Железногорск, Уфа, Салават, Барнаул, Омск, Пенза, Нижнекамск и Мотыгино (Красноярский край)."Мы все вместе будем суммировать баллы и передавать информацию издательствам, писателям, книжным магазинам, где будут появляться полки с айдентикой проекта. И любой человек, пришедший в книжный магазин, сразу будет видеть полку со знаком "Бабушка рекомендует", – сказал Пермяков.Актер и создатель театральной академии Сергей Безруков в видеообращении для участников пресс-конференции сравнил это с системой знака качества, которая существовала когда-то в Советском Союзе.Амбассадоры проекта будут и в школах, и в детских садах. Организаторы планируют передавать свой опыт всем, кто захочет стать частью большого всероссийского проекта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работают круглосуточно: как строят Театр оперы и балета в Севастополе "Роли обязывают быть лучше": Алеше с родинкой – 65Провинциалка из Москвы: жизнь и карнавал Ирины Муравьевой
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сергей безруков, новости, новости крыма, крым, россия
Сергей Безруков дал старт проекту "Бабушки рекомендуют"

В Крыму на полках книжных магазинов появится знак "Бабушка рекомендует"

17:05 27.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктер Сергей Безруков
Актер Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. На полках книжных магазинов, а также в библиотеках и других общественных местах появится знак Всероссийского движения "Бабушка рекомендует". Его концепция была разработана в Академии Сергея Безрукова, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя Андрей Пермяков.

"Проходя обучение в Академии Сергея Безрукова, мы с коллегами работали в группе "Семейный художественный театр". И вот одним из проектов было Всероссийское движение "Бабушка рекомендует", который соединяет поколения за чтением", – сказал он.

Проект призван объединить поколения и способствовать популяризации хорошей современной литературы для детей.
"Суть проекта проста. Мы как минимум раз в месяц собираемся на читки новой российской литературы для ребят в возрасте от трех до 12+ лет, мы примерно так определили возраст. Бабушки выбирают каждый месяц наиболее понравившееся произведение", – объяснил Андрей Пермяков.
На сегодняшний день в проекте участвует уже 14 регионов – Евпатория, Севастополь, Челябинск, Краснодар, Омск, Калуга, Железногорск, Уфа, Салават, Барнаул, Омск, Пенза, Нижнекамск и Мотыгино (Красноярский край).
"Мы все вместе будем суммировать баллы и передавать информацию издательствам, писателям, книжным магазинам, где будут появляться полки с айдентикой проекта. И любой человек, пришедший в книжный магазин, сразу будет видеть полку со знаком "Бабушка рекомендует", – сказал Пермяков.
Актер и создатель театральной академии Сергей Безруков в видеообращении для участников пресс-конференции сравнил это с системой знака качества, которая существовала когда-то в Советском Союзе.

"Я это сравнил со знаком качества, который был в советские времена. Мы прекрасно понимаем, что старшее поколение, воспитанное в самых лучших традициях, не навредит, когда что-нибудь посоветует. Книгу хорошую, полезную, нужную, а уж тем более, если посоветуют хороший детский спектакль. Поэтому очень хорошее ноу-хау родилось на нашей академии", – сказал Безруков.

Амбассадоры проекта будут и в школах, и в детских садах. Организаторы планируют передавать свой опыт всем, кто захочет стать частью большого всероссийского проекта.
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