"Роли обязывают быть лучше": Алеше с родинкой – 65
Главному гардемарину России Дмитрию Харатьяну исполняется 65 лет
© СкриншотКадр из фильма "Гардемарины, вперед!" (Киностудия "Мосфильм", 1987 год, реж. Светлана Дружинина)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В это трудно поверить, но 21 января "главному гардемарину" страны, обаятельному блондину с голубыми глазами, актеру и музыканту Дмитрию Харатьяну исполняется 65! Это по паспорту, а в жизни он такой же, как в юности: неугомонный, азартный, увлеченный романтик.
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Харатьян на юбилейном вечере, посвященном 30-летию Гильдии актеров кино России, в Центральном доме кинематографистов
Актер Дмитрий Харатьян на юбилейном вечере, посвященном 30-летию Гильдии актеров кино России, в Центральном доме кинематографистов
Герой, покоривший сердца зрителей отвагой и энергией, родился 21 января 1960 года в городе Алмалык Узбекской ССР. Спустя год после рождения Димы семья переехала в Липецк, а в 1963-м – в подмосковный Красногорск.
В своих интервью харизматичный Харатьян не раз заявлял, что в юности был неуверенным в себе и в актеры идти не планировал.
Однако у судьбы на него были другие планы: в 16 лет Дима случайно попал на пробы фильма Владимира Меньшова "Розыгрыш" – просто составил компанию приятельнице. В итоге был утвержден на главную роль.
А после выхода лент "Зеленый фургон" и "Гардемарины" Дмитрий стал всенародным любимцем. Сейчас в актерском багаже Харатьяна более сотни ролей в театре и кино. И останавливаться на достигнутом энергичный "гардемарин" не собирается.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Харатьян в сцене из мюзикла Максима Дунаевского "Любовь и шпионаж"
Дмитрий Харатьян в сцене из мюзикла Максима Дунаевского "Любовь и шпионаж"
Знаковый юбилей и судьбоносная встреча
Главным "знаком судьбы" Харатьян считает встречу с режиссером Владимиром Меньшовым, в чьем фильме "Розыгрыш" сыграл первую в жизни главную роль. Меньшова Харатьян называет "человеком, изменившим его судьбу". Актер признается, что после школы подумывал поступать в медицинский.
© Кадр из фильма "Розыгрыш" (1976 год, "Мосфильм", реж.Владимир Меньшов)Кадр из фильма "Розыгрыш" (1976 год, "Мосфильм", реж.Владимир Меньшов)
© Кадр из фильма "Розыгрыш" (1976 год, "Мосфильм", реж.Владимир Меньшов)
Кадр из фильма "Розыгрыш" (1976 год, "Мосфильм", реж.Владимир Меньшов)
"Он меня сориентировал. Я был школьником, десятиклассником. Он задал мне вопрос: кем я хочу стать? Я сказал, что, наверное, врачом, но пока не решил, – рассказывает "гардемарин". – И он тогда произнес одну фразу, которая изменила мою жизнь: "Я тебе советую задуматься об актерской профессии". Вот это был знак судьбы в лице Владимира Меньшова".
© РИА Новости . Овсянников / Перейти в фотобанкУчастники советско-мексиканского фильма "Эсперанса" – мексиканский режиссер Серхио Ольхович (второй слева), советский актер Дмитрий Харатьян (в центре) и советский оператор Анатолий Мукасей (второй справа) на Красной площади
Участники советско-мексиканского фильма "Эсперанса" – мексиканский режиссер Серхио Ольхович (второй слева), советский актер Дмитрий Харатьян (в центре) и советский оператор Анатолий Мукасей (второй справа) на Красной площади
"Роли обязывают меня быть лучше"
У Дмитрия Харатьяна богатое профессиональное портфолио. Каждая роль – яркая, матерая, запоминающаяся.
Сам актер отмечает несколько важных в своей карьере персонажей, которые, по его мнению, и сформировали его профессиональный потенциал и образ.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Харатьян (Людовик XIV) и актриса Евгения Крюкова (Лавальер) в фильме режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Возвращение мушкетеров". Кадры предоставлены Коммуникационной группой "Планета Информ"
Актер Дмитрий Харатьян (Людовик XIV) и актриса Евгения Крюкова (Лавальер) в фильме режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Возвращение мушкетеров". Кадры предоставлены Коммуникационной группой "Планета Информ"
Так, первым он называет Игоря Грушко в ленте "Розыгрыш", следующей – роль Володи Патрикеева в "Зеленом фургоне". Среди лидеров, безусловно, и Алеша Корсак – лента "Гардемарины, вперед!"
"Это знаковые для меня, судьбоносные роли. Не скажу, что они поменяли меня лично, скорее – дисциплинировали и сформировали для восприятия зрителем, расширили мою актерскую биографию, – полагает "гардемарин". – Обязывают меня быть лучше".
© РИА Новости . Ю. Венцковский / Перейти в фотобанкРабочий момент на съемках фильма режиссера Светланы Дружининой (слева) "Гардемарины, вперед!" (Киностудия "Мосфильм)
Рабочий момент на съемках фильма режиссера Светланы Дружининой (слева) "Гардемарины, вперед!" (Киностудия "Мосфильм)
"Не вешать нос ни при каких обстоятельствах"
Оптимизм и "вечную молодость" актера трудно оставить без внимания. В свои 65 Харатьян – действующий актер театра и кино, продюсер, организатор фестивалей и педагог. Кажется загадкой: как при такой перманентной занятости ему удается сохранять бодрость и энтузиазм.
По словам Харатьяна тут все просто: "Любить свое дело, уважать свое тело, следить за своим здоровьем. Побольше позитивных мыслей, поменьше злых и дурных. Как можно меньше впадать в уныние и депрессию. И любить жизнь и людей".
Собственно, и девиз жизни у Дмитрия соответствующий – из "Гардемаринов". Признается: "не вешать нос ни при каких обстоятельствах. Жизнь – Родине, честь – никому".
© Sputnik / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Харатьян зачитывает текст во время ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Таллине
© Sputnik
Актер Дмитрий Харатьян зачитывает текст во время ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Таллине
Размышляя о своих главных достижениях, Харатьян говорит о памяти, которую оставляет после себя человек. Эта память выражается в поступках, делах и пользе обществу и миру.
"Если говорить про меня – то это потомки и мои дети. Главное предназначение – оставить свой след в мире, чтобы тебя поминали потом только добрым словом. С годами человек особенно это начинает понимать. Главное в жизни – это жизнь", – подчеркивает актер.
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАктёр Дмитрий Харатьян выступает на Всероссийском кинофестивале детского и семейного кино "Солнечный остров" в Евпатории
Актёр Дмитрий Харатьян выступает на Всероссийском кинофестивале детского и семейного кино "Солнечный остров" в Евпатории
С такими установками и ориентирами обаятельный блондин Харатьян еще долго будет блистать и в театре, и на экранах.
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