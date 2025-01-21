Рейтинг@Mail.ru
"Роли обязывают быть лучше": Алеше с родинкой – 65 - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250121/Roli-obyazyvayut-byt-luchshe-Aleshe-s-rodinkoy---61-1117873408.html
"Роли обязывают быть лучше": Алеше с родинкой – 65
"Роли обязывают быть лучше": Алеше с родинкой – 65 - РИА Новости Крым, 21.01.2025
"Роли обязывают быть лучше": Алеше с родинкой – 65
В это трудно поверить, но 21 января "главному гардемарину" страны, обаятельному блондину с голубыми глазами, актеру и музыканту Дмитрию Харатьяну исполняется... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T09:11
2025-01-21T09:11
общество
новости
культура
звезды и судьбы
россия
дмитрий харатьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111787/35/1117873584_0:49:715:451_1920x0_80_0_0_9d08f47906e18b87186f862503cac358.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В это трудно поверить, но 21 января "главному гардемарину" страны, обаятельному блондину с голубыми глазами, актеру и музыканту Дмитрию Харатьяну исполняется 65! Это по паспорту, а в жизни он такой же, как в юности: неугомонный, азартный, увлеченный романтик.Герой, покоривший сердца зрителей отвагой и энергией, родился 21 января 1960 года в городе Алмалык Узбекской ССР. Спустя год после рождения Димы семья переехала в Липецк, а в 1963-м – в подмосковный Красногорск.В своих интервью харизматичный Харатьян не раз заявлял, что в юности был неуверенным в себе и в актеры идти не планировал.Однако у судьбы на него были другие планы: в 16 лет Дима случайно попал на пробы фильма Владимира Меньшова "Розыгрыш" – просто составил компанию приятельнице. В итоге был утвержден на главную роль.А после выхода лент "Зеленый фургон" и "Гардемарины" Дмитрий стал всенародным любимцем. Сейчас в актерском багаже Харатьяна более сотни ролей в театре и кино. И останавливаться на достигнутом энергичный "гардемарин" не собирается.Знаковый юбилей и судьбоносная встречаГлавным "знаком судьбы" Харатьян считает встречу с режиссером Владимиром Меньшовым, в чьем фильме "Розыгрыш" сыграл первую в жизни главную роль. Меньшова Харатьян называет "человеком, изменившим его судьбу". Актер признается, что после школы подумывал поступать в медицинский."Роли обязывают меня быть лучше"У Дмитрия Харатьяна богатое профессиональное портфолио. Каждая роль – яркая, матерая, запоминающаяся.Сам актер отмечает несколько важных в своей карьере персонажей, которые, по его мнению, и сформировали его профессиональный потенциал и образ.Так, первым он называет Игоря Грушко в ленте "Розыгрыш", следующей – роль Володи Патрикеева в "Зеленом фургоне". Среди лидеров, безусловно, и Алеша Корсак – лента "Гардемарины, вперед!""Это знаковые для меня, судьбоносные роли. Не скажу, что они поменяли меня лично, скорее – дисциплинировали и сформировали для восприятия зрителем, расширили мою актерскую биографию, – полагает "гардемарин". – Обязывают меня быть лучше"."Не вешать нос ни при каких обстоятельствах"Оптимизм и "вечную молодость" актера трудно оставить без внимания. В свои 65 Харатьян – действующий актер театра и кино, продюсер, организатор фестивалей и педагог. Кажется загадкой: как при такой перманентной занятости ему удается сохранять бодрость и энтузиазм. По словам Харатьяна тут все просто: "Любить свое дело, уважать свое тело, следить за своим здоровьем. Побольше позитивных мыслей, поменьше злых и дурных. Как можно меньше впадать в уныние и депрессию. И любить жизнь и людей".Собственно, и девиз жизни у Дмитрия соответствующий – из "Гардемаринов". Признается: "не вешать нос ни при каких обстоятельствах. Жизнь – Родине, честь – никому".Размышляя о своих главных достижениях, Харатьян говорит о памяти, которую оставляет после себя человек. Эта память выражается в поступках, делах и пользе обществу и миру. С такими установками и ориентирами обаятельный блондин Харатьян еще долго будет блистать и в театре, и на экранах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241226/DArtanyan-vseya-Rusi-Mikhail-Boyarskiy-1117798996.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111787/35/1117873584_0:7:715:543_1920x0_80_0_0_257db5b0ce9fe14c1252baf6151452ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости, культура, звезды и судьбы, россия, дмитрий харатьян
"Роли обязывают быть лучше": Алеше с родинкой – 65

Главному гардемарину России Дмитрию Харатьяну исполняется 65 лет

09:11 21.01.2025
 
© СкриншотКадр из фильма "Гардемарины, вперед!" (Киностудия "Мосфильм", 1987 год, реж. Светлана Дружинина)
Кадр из фильма Гардемарины, вперед! (Киностудия Мосфильм, 1987 год, реж. Светлана Дружинина)
© Скриншот
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В это трудно поверить, но 21 января "главному гардемарину" страны, обаятельному блондину с голубыми глазами, актеру и музыканту Дмитрию Харатьяну исполняется 65! Это по паспорту, а в жизни он такой же, как в юности: неугомонный, азартный, увлеченный романтик.
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Харатьян на юбилейном вечере, посвященном 30-летию Гильдии актеров кино России, в Центральном доме кинематографистов
Актер Дмитрий Харатьян на юбилейном вечере, посвященном 30-летию Гильдии актеров кино России, в Центральном доме кинематографистов - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Актер Дмитрий Харатьян на юбилейном вечере, посвященном 30-летию Гильдии актеров кино России, в Центральном доме кинематографистов
Герой, покоривший сердца зрителей отвагой и энергией, родился 21 января 1960 года в городе Алмалык Узбекской ССР. Спустя год после рождения Димы семья переехала в Липецк, а в 1963-м – в подмосковный Красногорск.
В своих интервью харизматичный Харатьян не раз заявлял, что в юности был неуверенным в себе и в актеры идти не планировал.
Однако у судьбы на него были другие планы: в 16 лет Дима случайно попал на пробы фильма Владимира Меньшова "Розыгрыш" – просто составил компанию приятельнице. В итоге был утвержден на главную роль.
А после выхода лент "Зеленый фургон" и "Гардемарины" Дмитрий стал всенародным любимцем. Сейчас в актерском багаже Харатьяна более сотни ролей в театре и кино. И останавливаться на достигнутом энергичный "гардемарин" не собирается.
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Харатьян в сцене из мюзикла Максима Дунаевского "Любовь и шпионаж"
Дмитрий Харатьян в сцене из нового мюзикла Максима Дунаевского Любовь и шпионаж, премьерный показ которого состоялся в столичном Театре Российской армии - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Харатьян в сцене из мюзикла Максима Дунаевского "Любовь и шпионаж"

Знаковый юбилей и судьбоносная встреча

Главным "знаком судьбы" Харатьян считает встречу с режиссером Владимиром Меньшовым, в чьем фильме "Розыгрыш" сыграл первую в жизни главную роль. Меньшова Харатьян называет "человеком, изменившим его судьбу". Актер признается, что после школы подумывал поступать в медицинский.
© Кадр из фильма "Розыгрыш" (1976 год, "Мосфильм", реж.Владимир Меньшов)Кадр из фильма "Розыгрыш" (1976 год, "Мосфильм", реж.Владимир Меньшов)
Кадр из фильма Розыгрыш (1976 год, Мосфильм, реж.Владимир Меньшов)
© Кадр из фильма "Розыгрыш" (1976 год, "Мосфильм", реж.Владимир Меньшов)
Кадр из фильма "Розыгрыш" (1976 год, "Мосфильм", реж.Владимир Меньшов)
"Он меня сориентировал. Я был школьником, десятиклассником. Он задал мне вопрос: кем я хочу стать? Я сказал, что, наверное, врачом, но пока не решил, – рассказывает "гардемарин". – И он тогда произнес одну фразу, которая изменила мою жизнь: "Я тебе советую задуматься об актерской профессии". Вот это был знак судьбы в лице Владимира Меньшова".
© РИА Новости . Овсянников / Перейти в фотобанкУчастники советско-мексиканского фильма "Эсперанса" – мексиканский режиссер Серхио Ольхович (второй слева), советский актер Дмитрий Харатьян (в центре) и советский оператор Анатолий Мукасей (второй справа) на Красной площади
Участники советско-мексиканского фильма Эсперанса- мексиканский режиссер Серхио Ольхович (второй слева), советский актер Дмитрий Харатьян (в центре) и советский оператор Анатолий Мукасей (второй справа) на Красной площади - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . Овсянников
Перейти в фотобанк
Участники советско-мексиканского фильма "Эсперанса" – мексиканский режиссер Серхио Ольхович (второй слева), советский актер Дмитрий Харатьян (в центре) и советский оператор Анатолий Мукасей (второй справа) на Красной площади

"Роли обязывают меня быть лучше"

У Дмитрия Харатьяна богатое профессиональное портфолио. Каждая роль – яркая, матерая, запоминающаяся.
Сам актер отмечает несколько важных в своей карьере персонажей, которые, по его мнению, и сформировали его профессиональный потенциал и образ.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Харатьян (Людовик XIV) и актриса Евгения Крюкова (Лавальер) в фильме режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Возвращение мушкетеров". Кадры предоставлены Коммуникационной группой "Планета Информ"
Актер Дмитрий Харатьян (Людовик XIV) и актриса Евгения Крюкова (Лавальер) в фильме режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича Возвращение мушкетеров. Кадры предоставлены Коммуникационной группой Планета Информ - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Актер Дмитрий Харатьян (Людовик XIV) и актриса Евгения Крюкова (Лавальер) в фильме режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича "Возвращение мушкетеров". Кадры предоставлены Коммуникационной группой "Планета Информ"
Так, первым он называет Игоря Грушко в ленте "Розыгрыш", следующей – роль Володи Патрикеева в "Зеленом фургоне". Среди лидеров, безусловно, и Алеша Корсак – лента "Гардемарины, вперед!"
"Это знаковые для меня, судьбоносные роли. Не скажу, что они поменяли меня лично, скорее – дисциплинировали и сформировали для восприятия зрителем, расширили мою актерскую биографию, – полагает "гардемарин". – Обязывают меня быть лучше".
© РИА Новости . Ю. Венцковский / Перейти в фотобанкРабочий момент на съемках фильма режиссера Светланы Дружининой (слева) "Гардемарины, вперед!" (Киностудия "Мосфильм)
Рабочий момент на съемках фильма режиссера Светланы Дружининой (слева) Гардемарины, вперед! (Киностудия Мосфильм) - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . Ю. Венцковский
Перейти в фотобанк
Рабочий момент на съемках фильма режиссера Светланы Дружининой (слева) "Гардемарины, вперед!" (Киностудия "Мосфильм)

"Не вешать нос ни при каких обстоятельствах"

Оптимизм и "вечную молодость" актера трудно оставить без внимания. В свои 65 Харатьян – действующий актер театра и кино, продюсер, организатор фестивалей и педагог. Кажется загадкой: как при такой перманентной занятости ему удается сохранять бодрость и энтузиазм.
По словам Харатьяна тут все просто: "Любить свое дело, уважать свое тело, следить за своим здоровьем. Побольше позитивных мыслей, поменьше злых и дурных. Как можно меньше впадать в уныние и депрессию. И любить жизнь и людей".
Собственно, и девиз жизни у Дмитрия соответствующий – из "Гардемаринов". Признается: "не вешать нос ни при каких обстоятельствах. Жизнь – Родине, честь – никому".
© Sputnik / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Харатьян зачитывает текст во время ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Таллине
Актер Дмитрий Харатьян зачитывает текст во время ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в Таллине
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Актер Дмитрий Харатьян зачитывает текст во время ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Таллине
Размышляя о своих главных достижениях, Харатьян говорит о памяти, которую оставляет после себя человек. Эта память выражается в поступках, делах и пользе обществу и миру.
"Если говорить про меня – то это потомки и мои дети. Главное предназначение – оставить свой след в мире, чтобы тебя поминали потом только добрым словом. С годами человек особенно это начинает понимать. Главное в жизни – это жизнь", – подчеркивает актер.
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАктёр Дмитрий Харатьян выступает на Всероссийском кинофестивале детского и семейного кино "Солнечный остров" в Евпатории
Актёр Дмитрий Харатьян выступает на Всероссийском кинофестивале детского и семейного кино Солнечный остров в Евпатории - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Актёр Дмитрий Харатьян выступает на Всероссийском кинофестивале детского и семейного кино "Солнечный остров" в Евпатории
С такими установками и ориентирами обаятельный блондин Харатьян еще долго будет блистать и в театре, и на экранах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Исполнитель главной роли в фильме Д’Артаньян и три мушкетера Михаил Боярский на открытии в екатеринбургском универмаге Пассаж скульптуры своего героя. - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
26 декабря 2024, 09:35
Д’Артаньян всея Руси: день рождения Михаила Боярского
ОбществоНовостиКультураЗвезды и судьбыРоссияДмитрий Харатьян
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:09Сильный пожар в Ялте – что известно
10:05Как отреагировали в мире на первые решения и заявления Трампа
09:44Пожар на горнолыжном курорте в Турции: что известно к этому часу
09:35Боремся за жизнь каждой: в Керчи продолжают спасать птиц от мазута
09:11"Роли обязывают быть лучше": Алеше с родинкой – 65
08:53В одном из районов Бахчисарая построят новый водовод
08:40При пожаре на горнолыжном курорте в Турции погибли шесть человек
08:20Приостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа
07:57После атаки ВСУ на Смоленскую область горят здания
07:36Ночью украинские беспилотники атаковали шесть регионов России
07:16Сильное землетрясение произошло на Тайване
06:5730 беспилотников ВСУ атаковали два региона России
06:37Центр Симферополя останется без воды – адреса
06:02Дорогу между Алуштой и Ялтой обещают отремонтировать в 2026 году
00:01От -3 до +11: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 января
23:11Атака дронов на Воронежскую область: горит нефтебаза
22:48Кто посетил инаугурацию Дональда Трампа
22:42Инаугурация Трампа и удар ВСУ по школе на Херсонщине: главное за день
22:22Инаугурация Трампа не исключает риска гражданской войны в США – политолог
Лента новостейМолния