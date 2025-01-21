https://crimea.ria.ru/20250121/Roli-obyazyvayut-byt-luchshe-Aleshe-s-rodinkoy---61-1117873408.html

"Роли обязывают быть лучше": Алеше с родинкой – 65

"Роли обязывают быть лучше": Алеше с родинкой – 65 - РИА Новости Крым, 21.01.2025

"Роли обязывают быть лучше": Алеше с родинкой – 65

В это трудно поверить, но 21 января "главному гардемарину" страны, обаятельному блондину с голубыми глазами, актеру и музыканту Дмитрию Харатьяну исполняется... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T09:11

2025-01-21T09:11

2025-01-21T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В это трудно поверить, но 21 января "главному гардемарину" страны, обаятельному блондину с голубыми глазами, актеру и музыканту Дмитрию Харатьяну исполняется 65! Это по паспорту, а в жизни он такой же, как в юности: неугомонный, азартный, увлеченный романтик.Герой, покоривший сердца зрителей отвагой и энергией, родился 21 января 1960 года в городе Алмалык Узбекской ССР. Спустя год после рождения Димы семья переехала в Липецк, а в 1963-м – в подмосковный Красногорск.В своих интервью харизматичный Харатьян не раз заявлял, что в юности был неуверенным в себе и в актеры идти не планировал.Однако у судьбы на него были другие планы: в 16 лет Дима случайно попал на пробы фильма Владимира Меньшова "Розыгрыш" – просто составил компанию приятельнице. В итоге был утвержден на главную роль.А после выхода лент "Зеленый фургон" и "Гардемарины" Дмитрий стал всенародным любимцем. Сейчас в актерском багаже Харатьяна более сотни ролей в театре и кино. И останавливаться на достигнутом энергичный "гардемарин" не собирается.Знаковый юбилей и судьбоносная встречаГлавным "знаком судьбы" Харатьян считает встречу с режиссером Владимиром Меньшовым, в чьем фильме "Розыгрыш" сыграл первую в жизни главную роль. Меньшова Харатьян называет "человеком, изменившим его судьбу". Актер признается, что после школы подумывал поступать в медицинский."Роли обязывают меня быть лучше"У Дмитрия Харатьяна богатое профессиональное портфолио. Каждая роль – яркая, матерая, запоминающаяся.Сам актер отмечает несколько важных в своей карьере персонажей, которые, по его мнению, и сформировали его профессиональный потенциал и образ.Так, первым он называет Игоря Грушко в ленте "Розыгрыш", следующей – роль Володи Патрикеева в "Зеленом фургоне". Среди лидеров, безусловно, и Алеша Корсак – лента "Гардемарины, вперед!""Это знаковые для меня, судьбоносные роли. Не скажу, что они поменяли меня лично, скорее – дисциплинировали и сформировали для восприятия зрителем, расширили мою актерскую биографию, – полагает "гардемарин". – Обязывают меня быть лучше"."Не вешать нос ни при каких обстоятельствах"Оптимизм и "вечную молодость" актера трудно оставить без внимания. В свои 65 Харатьян – действующий актер театра и кино, продюсер, организатор фестивалей и педагог. Кажется загадкой: как при такой перманентной занятости ему удается сохранять бодрость и энтузиазм. По словам Харатьяна тут все просто: "Любить свое дело, уважать свое тело, следить за своим здоровьем. Побольше позитивных мыслей, поменьше злых и дурных. Как можно меньше впадать в уныние и депрессию. И любить жизнь и людей".Собственно, и девиз жизни у Дмитрия соответствующий – из "Гардемаринов". Признается: "не вешать нос ни при каких обстоятельствах. Жизнь – Родине, честь – никому".Размышляя о своих главных достижениях, Харатьян говорит о памяти, которую оставляет после себя человек. Эта память выражается в поступках, делах и пользе обществу и миру. С такими установками и ориентирами обаятельный блондин Харатьян еще долго будет блистать и в театре, и на экранах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, культура, звезды и судьбы, россия, дмитрий харатьян