https://crimea.ria.ru/20250226/sleduyuschaya-rossiysko-amerikanskaya-vstrecha-sostoitsya-v-stambule-1144492951.html

Следующая российско-американская встреча состоится в Стамбуле

Следующая российско-американская встреча состоится в Стамбуле - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Следующая российско-американская встреча состоится в Стамбуле

27 февраля в Стамбуле состоится очередная встреча российской и американской делегаций, она будет посвящена вопросам нормализации работы посольств. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T13:55

2025-02-26T13:55

2025-02-26T15:30

сергей лавров

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стамбул

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. 27 февраля в Стамбуле состоится очередная встреча российской и американской делегаций, она будет посвящена вопросам нормализации работы посольств. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.По итогам этого разговора станет понятно, насколько быстро и эффективно может продвигаться переговорный процесс, добавил Лавров.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – ЛавровОбговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – ЛавровПутин и Трамп договорились о переговорах по Украине – Кремль

сша

россия

стамбул

турция

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, сша, россия, переговоры, новости, стамбул, турция, политика