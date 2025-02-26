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Следующая российско-американская встреча состоится в Стамбуле - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Следующая российско-американская встреча состоится в Стамбуле
Следующая российско-американская встреча состоится в Стамбуле - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Следующая российско-американская встреча состоится в Стамбуле
27 февраля в Стамбуле состоится очередная встреча российской и американской делегаций, она будет посвящена вопросам нормализации работы посольств. Об этом... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T13:55
2025-02-26T15:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. 27 февраля в Стамбуле состоится очередная встреча российской и американской делегаций, она будет посвящена вопросам нормализации работы посольств. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.По итогам этого разговора станет понятно, насколько быстро и эффективно может продвигаться переговорный процесс, добавил Лавров.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – ЛавровОбговаривают ли Россия и США возможность отмены санкций – ЛавровПутин и Трамп договорились о переговорах по Украине – Кремль
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сергей лавров, сша, россия, переговоры, новости, стамбул, турция, политика
Следующая российско-американская встреча состоится в Стамбуле

Делегации России и США встретятся в Стамбуле 27 февраля - Лавров

13:55 26.02.2025 (обновлено: 15:30 26.02.2025)
 
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Флаги России и США
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. 27 февраля в Стамбуле состоится очередная встреча российской и американской делегаций, она будет посвящена вопросам нормализации работы посольств. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.

"Наши дипломаты высокого уровня, эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации (США - ред.) по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства. На что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве. Такая встреча состоится завтра в Стамбуле", - сказал он журналистам.

По итогам этого разговора станет понятно, насколько быстро и эффективно может продвигаться переговорный процесс, добавил Лавров.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
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