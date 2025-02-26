Следующая российско-американская встреча состоится в Стамбуле
Делегации России и США встретятся в Стамбуле 27 февраля - Лавров
13:55 26.02.2025 (обновлено: 15:30 26.02.2025)
© © Коллаж РИА НовостиФлаги России и США
© © Коллаж РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. 27 февраля в Стамбуле состоится очередная встреча российской и американской делегаций, она будет посвящена вопросам нормализации работы посольств. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Дохе.
"Наши дипломаты высокого уровня, эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации (США - ред.) по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства. На что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве. Такая встреча состоится завтра в Стамбуле", - сказал он журналистам.
По итогам этого разговора станет понятно, насколько быстро и эффективно может продвигаться переговорный процесс, добавил Лавров.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон впервые за долгое время обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
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