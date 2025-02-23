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Путин и Трамп договорились о переговорах по Украине – Кремль

Путин и Трамп договорились о переговорах по Украине – Кремль - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Путин и Трамп договорились о переговорах по Украине – Кремль

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились по телефону о возможности переговоров по Украине. Об этом заявил в... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T13:39

2025-02-23T13:39

2025-02-23T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились по телефону о возможности переговоров по Украине. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что Россия по-прежнему сохраняет открытость к возможным мирным переговорам. Обоих лидеров Песков назвал уникальными президентами, поскольку Трамп победил даже в сомневающихся штатах и имеет партийный контроль в обеих палатах конгресса США, а Путин находится во власти 25 лет и уровень его поддержки населением остается беспрецедентно зашкаливающим.Что касается высказываний Зеленского в адрес Трампа, как напомнил официальный представитель Кремля, лидер преступного киевского режима постоянно некорректно высказывается в адрес глав других государств. Ответную реакцию команды Трампа Пеков считает объяснимой.Также Песков подчеркнул, что регионы, присоединившиеся к России уже никто не распродаст."Вы знаете, для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. И эти территории уже никто никогда не распродаст", – подытожил пресс-секретарь российского лидера.Присутствие Владимира Зеленского на встречах по мирному урегулированию на Украине "не так уж важно", заявил ранее президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News. Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений немного, заявляли на этой неделе в Кремле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД рассказали подробности подготовки встречи Путина и ТрампаВ Европе и США звучат все более здравые голоса по теме Украины – ЛавровОт злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кремль, дмитрий песков, владимир путин (политик), дональд трамп, россия, сша, политика, в мире, переговоры, украина