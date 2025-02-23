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Путин и Трамп договорились о переговорах по Украине – Кремль - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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Путин и Трамп договорились о переговорах по Украине – Кремль
Путин и Трамп договорились о переговорах по Украине – Кремль - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Путин и Трамп договорились о переговорах по Украине – Кремль
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились по телефону о возможности переговоров по Украине. Об этом заявил в... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T13:39
2025-02-23T13:39
новости
кремль
дмитрий песков
владимир путин (политик)
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в мире
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились по телефону о возможности переговоров по Украине. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что Россия по-прежнему сохраняет открытость к возможным мирным переговорам. Обоих лидеров Песков назвал уникальными президентами, поскольку Трамп победил даже в сомневающихся штатах и имеет партийный контроль в обеих палатах конгресса США, а Путин находится во власти 25 лет и уровень его поддержки населением остается беспрецедентно зашкаливающим.Что касается высказываний Зеленского в адрес Трампа, как напомнил официальный представитель Кремля, лидер преступного киевского режима постоянно некорректно высказывается в адрес глав других государств. Ответную реакцию команды Трампа Пеков считает объяснимой.Также Песков подчеркнул, что регионы, присоединившиеся к России уже никто не распродаст."Вы знаете, для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. И эти территории уже никто никогда не распродаст", – подытожил пресс-секретарь российского лидера.Присутствие Владимира Зеленского на встречах по мирному урегулированию на Украине "не так уж важно", заявил ранее президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News. Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений немного, заявляли на этой неделе в Кремле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД рассказали подробности подготовки встречи Путина и ТрампаВ Европе и США звучат все более здравые голоса по теме Украины – ЛавровОт злости и обиды: усилят ли ВСУ атаки на Крым из-за риторики США
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новости, кремль, дмитрий песков, владимир путин (политик), дональд трамп, россия, сша, политика, в мире, переговоры, украина
Путин и Трамп договорились о переговорах по Украине – Кремль

Путин и Трамп договорились по телефону о возможности переговоров по Украине – Кремль

13:39 23.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились по телефону о возможности переговоров по Украине. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о возможности и целесообразности мирных переговоров по Украине", – сказал Песков в комментарии автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему сохраняет открытость к возможным мирным переговорам. Обоих лидеров Песков назвал уникальными президентами, поскольку Трамп победил даже в сомневающихся штатах и имеет партийный контроль в обеих палатах конгресса США, а Путин находится во власти 25 лет и уровень его поддержки населением остается беспрецедентно зашкаливающим.
Что касается высказываний Зеленского в адрес Трампа, как напомнил официальный представитель Кремля, лидер преступного киевского режима постоянно некорректно высказывается в адрес глав других государств. Ответную реакцию команды Трампа Пеков считает объяснимой.

"Конечно, ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе. И команда президента, его соратники тоже не будут выносить такого отношения к своему боссу. Поэтому такая реакция вполне объяснима", – сказал представитель Кремля.

Также Песков подчеркнул, что регионы, присоединившиеся к России уже никто не распродаст.
"Вы знаете, для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России. И эти территории уже никто никогда не распродаст", – подытожил пресс-секретарь российского лидера.
Присутствие Владимира Зеленского на встречах по мирному урегулированию на Украине "не так уж важно", заявил ранее президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции Fox News. Москва предпочитает достигать целей мирными средствами, но пока по урегулированию украинского конфликта конкретных предложений немного, заявляли на этой неделе в Кремле.
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НовостиКремльДмитрий ПесковВладимир Путин (политик)Дональд ТрампРоссияСШАПолитикаВ миреПереговорыУкраина
 
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