Рейтинг@Mail.ru
Атака беспилотников на 4 региона – повреждены дома и горят предприятия - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250215/ataka-bespilotnikov-na-4-regiona--povrezhdeny-doma-i-goryat-predpriyatiya-1144197957.html
Атака беспилотников на 4 региона – повреждены дома и горят предприятия
Атака беспилотников на 4 региона – повреждены дома и горят предприятия - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Атака беспилотников на 4 региона – повреждены дома и горят предприятия
40 беспилотников уничтожены и подавлены силами противовоздушной обороны России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T07:32
2025-02-15T07:35
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
волгоградская область
калужская область
ростовская область
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144092924_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_c45db585ba7c93b8bc3c28713d6046b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. 40 беспилотников уничтожены и подавлены силами противовоздушной обороны России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что воздушная атака была пресечена в Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областях.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА уничтожили в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах. Предварительно пострадавших нет, но есть разрушения.В Калужской области беспилотник упал на территорию промышленного предприятия. Накануне вечером над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских беспилотника. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
волгоградская область
калужская область
ростовская область
саратовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144092924_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d78230acb829a19a75573425bf2ca517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, волгоградская область, калужская область, ростовская область, саратовская область
Атака беспилотников на 4 региона – повреждены дома и горят предприятия

Над четырьмя регионами России за ночь сбили 40 беспилотников ВСУ

07:32 15.02.2025 (обновлено: 07:35 15.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган" добровольческого отряда "Барс-22 "Тигр"
Работа РСЗО 9К57 Ураган добровольческого отряда Барс-22 Тигр - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. 40 беспилотников уничтожены и подавлены силами противовоздушной обороны России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что воздушная атака была пресечена в Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областях.
"17 БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области, 12 – над Калужской областью, девять беспилотников сбиты над Ростовской областью и два – над территорией Саратовской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА уничтожили в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах. Предварительно пострадавших нет, но есть разрушения.
"Из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова пробита кровля частного дома. К счастью, жильцы дома не пострадали. Для обезвреживания упавших обломков вызвана группа взрывотехников", - сообщил он в Telegram.
В Калужской области беспилотник упал на территорию промышленного предприятия.

"На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа. По предварительной информации пострадавших нет", - уточнил губернатор региона Владислав Шапша.

Накануне вечером над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских беспилотника.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияВолгоградская областьКалужская областьРостовская областьСаратовская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главы МИД России и США провели телефонный разговор
21:34Атака на регионы РФ и заявления Келлога в Мюнхене: главное за день
20:45Крымские термы: эксперт оценил потенциал на севере полуострова
20:22Ледяной шторм разрушил пляж в Таганроге
20:10В Севастополе разрабатывают собственные нейросети
19:37В Крыму предложили украинцам поменять гражданство вместе с территорией
19:04Крымский мост сейчас - очередь растет
18:56Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
18:37Келлог пообещал урегулировать украинский конфликт за 180 дней
18:03В Крыму количество жалоб на мошенников выросло в 4 раза
17:46Европы не будет за столом переговоров по Украине – Келлог
17:22Покушение на Аксенова и опасные роды в Крыму: топ новостей недели
16:48Защитники земли русской: вывод советских войск из Афганистана
16:16Сколько стоит откупиться от украинских военкомов – названы "тарифы" ТЦК
15:53Вывод войск из Афганистана – в Крыму почтили память россиян
15:46В Крыму дорожные подрядчики попали в "черный список" за плохой ремонт
15:21Украинцы не хотят выборов: Зеленский призвал несогласных уехать из страны
15:08В Судаке появился "Мемориал славы"
14:45Женщина взорвала сотрудников ТЦК в Николаеве
14:29Отбиты три атаки врага: в Курской области уничтожены еще 280 боевиков ВСУ
Лента новостейМолния