https://crimea.ria.ru/20250215/ataka-bespilotnikov-na-4-regiona--povrezhdeny-doma-i-goryat-predpriyatiya-1144197957.html

Атака беспилотников на 4 региона – повреждены дома и горят предприятия

Атака беспилотников на 4 региона – повреждены дома и горят предприятия - РИА Новости Крым, 15.02.2025

Атака беспилотников на 4 региона – повреждены дома и горят предприятия

40 беспилотников уничтожены и подавлены силами противовоздушной обороны России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.02.2025

2025-02-15T07:32

2025-02-15T07:32

2025-02-15T07:35

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

волгоградская область

калужская область

ростовская область

саратовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. 40 беспилотников уничтожены и подавлены силами противовоздушной обороны России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что воздушная атака была пресечена в Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областях.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА уничтожили в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах. Предварительно пострадавших нет, но есть разрушения.В Калужской области беспилотник упал на территорию промышленного предприятия. Накануне вечером над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских беспилотника. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

волгоградская область

калужская область

ростовская область

саратовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, волгоградская область, калужская область, ростовская область, саратовская область