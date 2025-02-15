https://crimea.ria.ru/20250215/ataka-bespilotnikov-na-4-regiona--povrezhdeny-doma-i-goryat-predpriyatiya-1144197957.html
Атака беспилотников на 4 региона – повреждены дома и горят предприятия
Атака беспилотников на 4 региона – повреждены дома и горят предприятия - РИА Новости Крым, 15.02.2025
Атака беспилотников на 4 региона – повреждены дома и горят предприятия
40 беспилотников уничтожены и подавлены силами противовоздушной обороны России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 15.02.2025
2025-02-15T07:32
2025-02-15T07:32
2025-02-15T07:35
пво
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. 40 беспилотников уничтожены и подавлены силами противовоздушной обороны России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что воздушная атака была пресечена в Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областях.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА уничтожили в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах. Предварительно пострадавших нет, но есть разрушения.В Калужской области беспилотник упал на территорию промышленного предприятия. Накануне вечером над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских беспилотника. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, волгоградская область, калужская область, ростовская область, саратовская область
Атака беспилотников на 4 региона – повреждены дома и горят предприятия
Над четырьмя регионами России за ночь сбили 40 беспилотников ВСУ
07:32 15.02.2025 (обновлено: 07:35 15.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости Крым. 40 беспилотников уничтожены и подавлены силами противовоздушной обороны России за ночь. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что воздушная атака была пресечена в Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областях.
"17 БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области, 12 – над Калужской областью, девять беспилотников сбиты над Ростовской областью и два – над территорией Саратовской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА уничтожили в Ростове, Чертковском, Шолоховском районах. Предварительно пострадавших нет, но есть разрушения.
"Из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова пробита кровля частного дома. К счастью, жильцы дома не пострадали. Для обезвреживания упавших обломков вызвана группа взрывотехников", - сообщил он в Telegram.
В Калужской области беспилотник упал на территорию промышленного предприятия.
"На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа. По предварительной информации пострадавших нет", - уточнил губернатор региона Владислав Шапша.
Накануне вечером над акваторией Черного моря были уничтожены три украинских беспилотника
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