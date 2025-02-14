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Над Крымом сбиты еще два украинских беспилотника - Минобороны
Над Крымом сбиты еще два украинских беспилотника - Минобороны - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Над Крымом сбиты еще два украинских беспилотника - Минобороны
Над Черным морем силами ПВО сбиты еще два украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T20:08
2025-02-14T20:08
2025-02-14T20:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Над Черным морем силами ПВО сбиты еще два украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.Ранее сообщалось, что в 19:00 мск дежурными средствами ПВО был уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря.В ночь на пятницу силы ПВО России уничтожили 50 беспилотников над тремя регионами страны.Накануне вечером средствами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников над территорией Республики Крым и в акватории Черного моря. Кроме того, в течение ночи средства ПВО сбили 83 дрона над Липецкой, Курской, Брянской, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Над Крымом сбиты еще два украинских беспилотника - Минобороны
Над Черным морем сбиты еще два украинских беспилотника - Минобороны
20:08 14.02.2025 (обновлено: 20:21 14.02.2025)