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Виновный в покушении на убийство военного в Джанкое осужден на 13 лет - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Виновный в покушении на убийство военного в Джанкое осужден на 13 лет
Виновный в покушении на убийство военного в Джанкое осужден на 13 лет - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Виновный в покушении на убийство военного в Джанкое осужден на 13 лет
Виновный в покушении на убийство военного в Джанкое осужден на 13 лет и 9 месяцев колонии, по итогам рассмотрения апелляции Верховный суд Крыма оставил без... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T13:11
2025-02-14T13:19
крым
верховный суд крыма
приговор
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правосудие
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Виновный в покушении на убийство военного в Джанкое осужден на 13 лет и 9 месяцев колонии, по итогам рассмотрения апелляции Верховный суд Крыма оставил без изменения ранее назначенный приговор. Об этом сообщает пресс-служба суда.Так, Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь и Украины, проживающего в Севастополе. В суде первой инстанции он был признан виновным в покушении на убийство военнослужащего в сентябре 2023 года и незаконных действиях со взрывчатыми веществами.Исходя из материалов дела, в 2023 году сотрудник спецслужб Украины склонил к негласному сотрудничеству осужденного, определив для него роль исполнителя убийства военного РФ. Действия куратор координировал через мессенджер. Осужденный по указанию организатора преступления извлек из тайника взрывчатку и элементы взрывного устройства, которые в последующем незаконно хранил.Далее он установил СВУ на машине военнослужащего, припаркованного во дворе многоквартирного дома в Джанкое. В момент взрыва военнослужащий не находился ни внутри автомобиля, ни вблизи него. Также во время обыска в помещении, где осужденный незаконно хранил взрывчатое вещество, было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов огнестрельное оружие и боеприпасы.На суде осужденный заявлял, что согласился на сотрудничество с представителями спецслужб Украины из-за опасения за жизнь своих родных. Джанкойский районный суд признал подсудимого виновным, назначив наказание в 14 лет и штрафом в 600 тысяч рублей.Приговор вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оставили в силе приговор пособникам СБУ за покушение на убийствоАрест исполнителю убийства Кириллова продлилиПокушение на Аксенова: в Крыму будут судить членов ОПГ
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крым, верховный суд крыма, приговор, суд, правосудие, новости крыма, покушение
Виновный в покушении на убийство военного в Джанкое осужден на 13 лет

В Крыму виновный в покушении на убийство военного осужден на 13 лет и 9 месяцев

13:11 14.02.2025 (обновлено: 13:19 14.02.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Виновный в покушении на убийство военного в Джанкое осужден на 13 лет и 9 месяцев колонии, по итогам рассмотрения апелляции Верховный суд Крыма оставил без изменения ранее назначенный приговор. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Так, Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь и Украины, проживающего в Севастополе. В суде первой инстанции он был признан виновным в покушении на убийство военнослужащего в сентябре 2023 года и незаконных действиях со взрывчатыми веществами.
Исходя из материалов дела, в 2023 году сотрудник спецслужб Украины склонил к негласному сотрудничеству осужденного, определив для него роль исполнителя убийства военного РФ. Действия куратор координировал через мессенджер. Осужденный по указанию организатора преступления извлек из тайника взрывчатку и элементы взрывного устройства, которые в последующем незаконно хранил.
Далее он установил СВУ на машине военнослужащего, припаркованного во дворе многоквартирного дома в Джанкое. В момент взрыва военнослужащий не находился ни внутри автомобиля, ни вблизи него. Также во время обыска в помещении, где осужденный незаконно хранил взрывчатое вещество, было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов огнестрельное оружие и боеприпасы.
На суде осужденный заявлял, что согласился на сотрудничество с представителями спецслужб Украины из-за опасения за жизнь своих родных. Джанкойский районный суд признал подсудимого виновным, назначив наказание в 14 лет и штрафом в 600 тысяч рублей.
При рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке Верховный Суд, изучив материалы дела и выслушав мнение участников процесса, определил изменить приговор Джанкойского районного суда. Окончательное решение суда – 13 лет и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штраф 550 тысяч рублей. В остальной части этот же приговор оставлен без изменений.
Приговор вступил в законную силу.
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