https://crimea.ria.ru/20250214/vinovnyy-v-pokushenii-na-ubiystvo-voennogo-v-dzhankoe-osuzhden-na-13-let-1144172129.html

Виновный в покушении на убийство военного в Джанкое осужден на 13 лет

Виновный в покушении на убийство военного в Джанкое осужден на 13 лет - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Виновный в покушении на убийство военного в Джанкое осужден на 13 лет

Виновный в покушении на убийство военного в Джанкое осужден на 13 лет и 9 месяцев колонии, по итогам рассмотрения апелляции Верховный суд Крыма оставил без... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T13:11

2025-02-14T13:11

2025-02-14T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Виновный в покушении на убийство военного в Джанкое осужден на 13 лет и 9 месяцев колонии, по итогам рассмотрения апелляции Верховный суд Крыма оставил без изменения ранее назначенный приговор. Об этом сообщает пресс-служба суда.Так, Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь и Украины, проживающего в Севастополе. В суде первой инстанции он был признан виновным в покушении на убийство военнослужащего в сентябре 2023 года и незаконных действиях со взрывчатыми веществами.Исходя из материалов дела, в 2023 году сотрудник спецслужб Украины склонил к негласному сотрудничеству осужденного, определив для него роль исполнителя убийства военного РФ. Действия куратор координировал через мессенджер. Осужденный по указанию организатора преступления извлек из тайника взрывчатку и элементы взрывного устройства, которые в последующем незаконно хранил.Далее он установил СВУ на машине военнослужащего, припаркованного во дворе многоквартирного дома в Джанкое. В момент взрыва военнослужащий не находился ни внутри автомобиля, ни вблизи него. Также во время обыска в помещении, где осужденный незаконно хранил взрывчатое вещество, было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов огнестрельное оружие и боеприпасы.На суде осужденный заявлял, что согласился на сотрудничество с представителями спецслужб Украины из-за опасения за жизнь своих родных. Джанкойский районный суд признал подсудимого виновным, назначив наказание в 14 лет и штрафом в 600 тысяч рублей.Приговор вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оставили в силе приговор пособникам СБУ за покушение на убийствоАрест исполнителю убийства Кириллова продлилиПокушение на Аксенова: в Крыму будут судить членов ОПГ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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