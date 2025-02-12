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Более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море

Более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море

Сотрудники МЧС спасли 109 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине, которую несет в Охотское море. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T08:17

2025-02-12T08:17

2025-02-12T08:17

сахалин

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

охотское море

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС спасли 109 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине, которую несет в Охотское море. Об этом сообщает МЧС России.При этом в МЧС сообщили, что часть рыбаков отказываются покидать льдину."Некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова", - отметили спасатели.12 февраля в МЧС поступило сообщение, что в Корсаковском районе образовалась трещина во льду шириной до 10 метров на удалении от берега 2,5 километра. По предварительной информации, на ледовом поле находятся около 300 рыбаков-любителей. На место выехали сотрудники МЧС с лодками, также вылетел ветролет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сахалин

охотское море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, охотское море, новости