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Более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море
Более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море
Сотрудники МЧС спасли 109 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине, которую несет в Охотское море. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T08:17
2025-02-12T08:17
2025-02-12T08:17
сахалин
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
охотское море
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС спасли 109 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине, которую несет в Охотское море. Об этом сообщает МЧС России.При этом в МЧС сообщили, что часть рыбаков отказываются покидать льдину."Некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова", - отметили спасатели.12 февраля в МЧС поступило сообщение, что в Корсаковском районе образовалась трещина во льду шириной до 10 метров на удалении от берега 2,5 километра. По предварительной информации, на ледовом поле находятся около 300 рыбаков-любителей. На место выехали сотрудники МЧС с лодками, также вылетел ветролет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сахалин, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, охотское море, новости
Более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море
В Охотском море с дрейфующей льдины спасли 109 рыбаков - МЧС