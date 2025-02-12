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Более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море - РИА Новости Крым, 12.02.2025
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Более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море
Более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море - РИА Новости Крым, 12.02.2025
Более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море
Сотрудники МЧС спасли 109 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине, которую несет в Охотское море. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T08:17
2025-02-12T08:17
сахалин
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
охотское море
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС спасли 109 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине, которую несет в Охотское море. Об этом сообщает МЧС России.При этом в МЧС сообщили, что часть рыбаков отказываются покидать льдину."Некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова", - отметили спасатели.12 февраля в МЧС поступило сообщение, что в Корсаковском районе образовалась трещина во льду шириной до 10 метров на удалении от берега 2,5 километра. По предварительной информации, на ледовом поле находятся около 300 рыбаков-любителей. На место выехали сотрудники МЧС с лодками, также вылетел ветролет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сахалин, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, охотское море, новости
Более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море

В Охотском море с дрейфующей льдины спасли 109 рыбаков - МЧС

08:17 12.02.2025
 
© МЧС РоссииБолее 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море
Более 100 рыбаков спасли с дрейфующей льдины в Охотском море
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. Сотрудники МЧС спасли 109 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине, которую несет в Охотское море. Об этом сообщает МЧС России.
"109 рыбаков спасены в Охотском море. Спасатели ведомства эвакуировали 44 человек на вертолете Ми-8, еще 65 - с помощью плавсредств", - уточнили в ведомстве.
При этом в МЧС сообщили, что часть рыбаков отказываются покидать льдину.
"Некоторые любители экстрима ни под каким предлогом не собираются уходить без улова", - отметили спасатели.
12 февраля в МЧС поступило сообщение, что в Корсаковском районе образовалась трещина во льду шириной до 10 метров на удалении от берега 2,5 километра. По предварительной информации, на ледовом поле находятся около 300 рыбаков-любителей. На место выехали сотрудники МЧС с лодками, также вылетел ветролет.
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СахалинМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияОхотское мореНовости
 
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