https://crimea.ria.ru/20250212/na-sakhaline-spasayut-300-dreyfuyuschikh-na-ldine-rybakov-1144108381.html

На Сахалине спасают 300 дрейфующих на льдине рыбаков

На Сахалине спасают 300 дрейфующих на льдине рыбаков - РИА Новости Крым, 12.02.2025

На Сахалине спасают 300 дрейфующих на льдине рыбаков

300 рыбаков, дрейфующих на льдине, спасают в Сахалинской области. Об этом сообщает областной главк МЧС России. РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T05:58

2025-02-12T05:58

2025-02-12T06:27

сахалин

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

охотское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. 300 рыбаков, дрейфующих на льдине, спасают в Сахалинской области. Об этом сообщает областной главк МЧС России.К месту происшествия из Южно-Сахалинска выехали на автомобиле с моторной лодкой четверо спасателей поисково-спасательного отряда, сотрудники госинспекции по маломерным судам с лодкой, а также спасатели спасательного подразделения Корсаковского района. Кроме того, готово к применению судно на воздушной подушке "Хивус", а к вылету из аэропорта Южно-Сахалинска готовится вертолет Ми-8 МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сахалин

охотское море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, охотское море