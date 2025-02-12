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На Сахалине спасают 300 дрейфующих на льдине рыбаков
На Сахалине спасают 300 дрейфующих на льдине рыбаков - РИА Новости Крым, 12.02.2025
На Сахалине спасают 300 дрейфующих на льдине рыбаков
300 рыбаков, дрейфующих на льдине, спасают в Сахалинской области. Об этом сообщает областной главк МЧС России. РИА Новости Крым, 12.02.2025
2025-02-12T05:58
2025-02-12T05:58
2025-02-12T06:27
сахалин
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. 300 рыбаков, дрейфующих на льдине, спасают в Сахалинской области. Об этом сообщает областной главк МЧС России.К месту происшествия из Южно-Сахалинска выехали на автомобиле с моторной лодкой четверо спасателей поисково-спасательного отряда, сотрудники госинспекции по маломерным судам с лодкой, а также спасатели спасательного подразделения Корсаковского района. Кроме того, готово к применению судно на воздушной подушке "Хивус", а к вылету из аэропорта Южно-Сахалинска готовится вертолет Ми-8 МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сахалин, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, охотское море
На Сахалине спасают 300 дрейфующих на льдине рыбаков
В Сахалинской области спасают 300 дрейфующих на льдине рыбаков
05:58 12.02.2025 (обновлено: 06:27 12.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. 300 рыбаков, дрейфующих на льдине, спасают в Сахалинской области. Об этом сообщает областной главк МЧС России.
"Днем 12 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение, что в Корсаковском районе от села Мальки до устья реки Долинка образовалась трещина шириной до 10 метров, удалением от берега 2,5 километра. По предварительной информации, на ледовом поле находятся около 300 рыбаков-любителей", — говорится в сообщении.
К месту происшествия из Южно-Сахалинска выехали на автомобиле с моторной лодкой четверо спасателей поисково-спасательного отряда, сотрудники госинспекции по маломерным судам с лодкой, а также спасатели спасательного подразделения Корсаковского района.
Кроме того, готово к применению судно на воздушной подушке "Хивус", а к вылету из аэропорта Южно-Сахалинска готовится вертолет Ми-8 МЧС России.
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