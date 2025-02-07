https://crimea.ria.ru/20250207/v-minoborony-raskryli-znachenie-osvobozhdeniya-dzerzhinska-1144007368.html
В Минобороны раскрыли значение освобождения Дзержинска
В Минобороны раскрыли значение освобождения Дзержинска - РИА Новости Крым, 07.02.2025
В Минобороны раскрыли значение освобождения Дзержинска
Контроль над Дзержинском в Донецкой Народной Республике открывает российским войскам дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг группировки ВСУ в... РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T18:31
2025-02-07T18:31
2025-02-07T18:31
министерство обороны рф
новости
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
россия
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Контроль над Дзержинском в Донецкой Народной Республике открывает российским войскам дорогу для освобождения Константиновки и выходу во фланг группировки ВСУ в Краматорске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Минобороны РФ в пятницу сообщило об освобождении бойцами группировки войск "Центр" Дзержинска (украинское наименование – Торецк) в Донецкой Народной Республике.Как уточнили в Минобороны, площадь освобожденной плотной городской застройки Дзержинска составила более 50 квадратных километров. Кроме того, в ходе операции российские войска освободили еще 11 населенных пунктов Торецкой агломерации и 139 квадратных километров территории.Общее продвижение российских войск в глубину обороны противника составило более 13 километров.Подразделения группировки войск "Центр" продолжают освобождение остальных населенных пунктов Торецкой агломерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250207/vsu-poteryali-26-tysyach-voennykh-za-pyat-mesyatsev-boev-za-dzerzhinsk--1144006999.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), россия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Минобороны раскрыли значение освобождения Дзержинска
Освобождение Дзержинска открывает армии России выход во фланг краматорской группировки ВСУ