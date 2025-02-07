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Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР - РИА Новости Крым, 07.02.2025
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Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР
Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР - РИА Новости Крым, 07.02.2025
Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР
Российские войска полностью освободили город Дзержинск в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.02.2025
2025-02-07T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские войска полностью освободили город Дзержинск в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в пятницу сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф
Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР

Минобороны: российские войска полностью освободили город Дзержинск в ДНР

16:15 07.02.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские войска полностью освободили город Дзержинск в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр" освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в ДНР.
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РоссияНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФ
 
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