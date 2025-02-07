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Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР

Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР - РИА Новости Крым, 07.02.2025

Российские войска освободили город Дзержинск в ДНР

Российские войска полностью освободили город Дзержинск в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.02.2025

2025-02-07T16:15

2025-02-07T16:15

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россия

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Российские войска полностью освободили город Дзержинск в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в пятницу сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф