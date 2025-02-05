https://crimea.ria.ru/20250205/zhitel-kryma-obvinil-teschu-v-razvode-i-zarezal-ee--1143933164.html

Житель Крыма обвинил тещу в разводе и зарезал ее

Житель Крыма обвинил тещу в разводе и зарезал ее - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Житель Крыма обвинил тещу в разводе и зарезал ее

Житель Судакского округа задержан по подозрению в убийстве 72-летней тещи и покушении на убийство жены. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и республиканском... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T12:52

2025-02-05T12:52

2025-02-05T12:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Житель Судакского округа задержан по подозрению в убийстве 72-летней тещи и покушении на убийство жены. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и республиканском главка МВД.Инцидент произошел в ночь на 4 февраля. Мужчина проник в дом к пожилой родственнице, зарезал ее и пытался расправиться с бывшей женой, однако ей удалось выбежать из дома и позвать на помощь. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и приступили к поиску подозреваемого.Возбуждено уголовное дело. Свою вину злоумышленник признал полностью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный житель Красноперекопска в пьяной ссоре задушил соседаИзбил и утопил заживо: житель Крыма осужден за жестокое убийствоЗарезал женщину и двоих малолетних детей: трагедия в Марий Эл

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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