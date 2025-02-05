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Житель Крыма обвинил тещу в разводе и зарезал ее - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Житель Крыма обвинил тещу в разводе и зарезал ее
Житель Крыма обвинил тещу в разводе и зарезал ее - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Житель Крыма обвинил тещу в разводе и зарезал ее
Житель Судакского округа задержан по подозрению в убийстве 72-летней тещи и покушении на убийство жены. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и республиканском... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T12:52
2025-02-05T12:52
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Житель Судакского округа задержан по подозрению в убийстве 72-летней тещи и покушении на убийство жены. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и республиканском главка МВД.Инцидент произошел в ночь на 4 февраля. Мужчина проник в дом к пожилой родственнице, зарезал ее и пытался расправиться с бывшей женой, однако ей удалось выбежать из дома и позвать на помощь. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и приступили к поиску подозреваемого.Возбуждено уголовное дело. Свою вину злоумышленник признал полностью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный житель Красноперекопска в пьяной ссоре задушил соседаИзбил и утопил заживо: житель Крыма осужден за жестокое убийствоЗарезал женщину и двоих малолетних детей: трагедия в Марий Эл
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Житель Крыма обвинил тещу в разводе и зарезал ее

Житель Крыма задержан по горячим следам за убийство 72-летней тещи

12:52 05.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Житель Судакского округа задержан по подозрению в убийстве 72-летней тещи и покушении на убийство жены. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и республиканском главка МВД.
Инцидент произошел в ночь на 4 февраля. Мужчина проник в дом к пожилой родственнице, зарезал ее и пытался расправиться с бывшей женой, однако ей удалось выбежать из дома и позвать на помощь. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и приступили к поиску подозреваемого.
"В течение часа житель Феодосии задержан оперативниками в том же селе. Полицейские изъяли у мужчины орудия преступления и денежные средства в сумме 169 тысяч рублей, которые принадлежали пожилой женщине", - проинформировали в МВД по республике.
Возбуждено уголовное дело. Свою вину злоумышленник признал полностью.
"На допросе мужчина пояснил, что теща оказывала давление на дочь, в результате чего супруги развелись. Следствие готовится предъявить мужчине обвинение в совершении убийства, покушении на убийство и выйти в суд с ходатайством о его заключении под стражу", - заключили в Следкоме.
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