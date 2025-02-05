Рейтинг@Mail.ru
Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250205/pozhar-v-rezervuare-s-nefteproduktami-na-kubani-polnostyu-potushili-1143926472.html
Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили
Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили
Пожар в резервуаре с нефтепродуктами, произошедший в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край, полностью потушен. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T09:05
2025-02-05T09:05
краснодарский край
происшествия
вениамин кондратьев
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143274621_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_76c50d31f7a1814a127a3d58302ed810.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Пожар в резервуаре с нефтепродуктами, произошедший в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край, полностью потушен. Об этом сообщает оперштаб Кубани.ВСУ в ночь на среду атаковали Кубань беспилотниками. Обломки одного из них упали на резервуар с нефтепродуктами, в результате чего начался пожар. Пострадавших нет.В ликвидации последствий пожара были задействованы 55 спасателей и 19 единиц техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем200 украинских беспилотников сбили силы ПВО за суткиПожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143274621_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ad1f42a67cf8f6f718a314ff44f00c05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили

На Кубани потушили вспыхнувший после атаки БПЛА пожар в резервуаре нефтепродуктами

09:05 05.02.2025
 
© Роман БусаргинПожар на промышленном предприятии в Энгельсе
Пожар на промышленном предприятии в Энгельсе
© Роман Бусаргин
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Пожар в резервуаре с нефтепродуктами, произошедший в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край, полностью потушен. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
ВСУ в ночь на среду атаковали Кубань беспилотниками. Обломки одного из них упали на резервуар с нефтепродуктами, в результате чего начался пожар. Пострадавших нет.
"Возгорание резервуара с остатками нефтепродуктов в станице Новоминской Каневского района полностью ликвидировано в 08.11", - говорится в сообщении.
В ликвидации последствий пожара были задействованы 55 спасателей и 19 единиц техники.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем
200 украинских беспилотников сбили силы ПВО за сутки
Пожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно
 
Краснодарский крайПроисшествияВениамин КондратьевПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42Минтранс проверит 500 компаний в рамках ревизии танкерного флота России
09:31Крымчанку будут судить за финансирование ВСУ
09:22Смертельное ДТП на "Тавриде" в Приятном свидании - погиб пассажир авто
09:05Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили
08:53Инвестпроект в Крыму на 50 миллиардов: что и где построят
08:35Грузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погиб
08:19Спрос на летние туры в Крым вырос вдвое – АТОР
08:09Украинский конфликт даст новый импульс человечеству – мнение
07:42Трамп заявил об "очень конструктивных переговорах" с Россией
07:28США возьмут под контроль сектор Газа – Трамп
07:14Зеленский сделал признание о потерянных территориях и переговорах с РФ
07:06Разваит и Цветомира: какие редкие имена дают маленьким крымчанам
06:39Все строения, люди и скот: 307 лет со дня первой переписи в России
06:04Обстановка в Арктике накалена как никогда: в США признали лидерство РФ
05:56Резервуар с нефтепродуктами горит после атаки БПЛА на Кубани
00:01Затишье перед бурей: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 февраля
22:57Удар по автобусу с детьми и юбилей Ялтинской конференции: главное за день
22:33Когда центр Симферополя очистят от бесхозных проводов
22:14В Крыму назвали не пострадавший от мазута курорт
Лента новостейМолния