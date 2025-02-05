https://crimea.ria.ru/20250205/pozhar-v-rezervuare-s-nefteproduktami-na-kubani-polnostyu-potushili-1143926472.html

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили - РИА Новости Крым, 05.02.2025

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами, произошедший в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край, полностью потушен. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 05.02.2025

2025-02-05T09:05

2025-02-05T09:05

2025-02-05T09:05

краснодарский край

происшествия

вениамин кондратьев

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Пожар в резервуаре с нефтепродуктами, произошедший в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край, полностью потушен. Об этом сообщает оперштаб Кубани.ВСУ в ночь на среду атаковали Кубань беспилотниками. Обломки одного из них упали на резервуар с нефтепродуктами, в результате чего начался пожар. Пострадавших нет.В ликвидации последствий пожара были задействованы 55 спасателей и 19 единиц техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем200 украинских беспилотников сбили силы ПВО за суткиПожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)