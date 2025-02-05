https://crimea.ria.ru/20250205/pozhar-v-rezervuare-s-nefteproduktami-na-kubani-polnostyu-potushili-1143926472.html
Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили
Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили
Пожар в резервуаре с нефтепродуктами, произошедший в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край, полностью потушен. Об этом сообщает оперштаб... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T09:05
2025-02-05T09:05
2025-02-05T09:05
краснодарский край
происшествия
вениамин кондратьев
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143274621_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_76c50d31f7a1814a127a3d58302ed810.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Пожар в резервуаре с нефтепродуктами, произошедший в результате атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край, полностью потушен. Об этом сообщает оперштаб Кубани.ВСУ в ночь на среду атаковали Кубань беспилотниками. Обломки одного из них упали на резервуар с нефтепродуктами, в результате чего начался пожар. Пострадавших нет.В ликвидации последствий пожара были задействованы 55 спасателей и 19 единиц техники.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем200 украинских беспилотников сбили силы ПВО за суткиПожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0d/1143274621_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ad1f42a67cf8f6f718a314ff44f00c05.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Пожар в резервуаре с нефтепродуктами на Кубани полностью потушили
На Кубани потушили вспыхнувший после атаки БПЛА пожар в резервуаре нефтепродуктами