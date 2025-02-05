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Резервуар с нефтепродуктами горит после атаки БПЛА на Кубани - РИА Новости Крым, 05.02.2025
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Резервуар с нефтепродуктами горит после атаки БПЛА на Кубани
Резервуар с нефтепродуктами горит после атаки БПЛА на Кубани - РИА Новости Крым, 05.02.2025
Резервуар с нефтепродуктами горит после атаки БПЛА на Кубани
ВСУ атаковали Кубань при помощи беспилотников, обломки одного из них упали на резервуар с нефтепродуктами. Начался пожар. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 05.02.2025
2025-02-05T05:56
2025-02-05T06:08
краснодарский край
происшествия
кубань
вениамин кондратьев
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
нефтебаза
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Кубань при помощи беспилотников, обломки одного из них упали на резервуар с нефтепродуктами. Начался пожар. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его данным, воздушный удар отражен в станице Новоминской Каневского района в ночь на среду.С огнем борются 55 спасателей и 19 единиц техники. Пожар удалось локализовать, предварительно, никто не пострадал.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем200 украинских беспилотников сбили силы ПВО за суткиПожар на территории НПЗ в Волгоградской области - что известно
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краснодарский край, происшествия, кубань, вениамин кондратьев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, нефтебаза, пожар, новости
Резервуар с нефтепродуктами горит после атаки БПЛА на Кубани

На Кубани при падении обломков беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами

05:56 05.02.2025 (обновлено: 06:08 05.02.2025)
 
© МЧС РоссииПожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Кубань при помощи беспилотников, обломки одного из них упали на резервуар с нефтепродуктами. Начался пожар. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его данным, воздушный удар отражен в станице Новоминской Каневского района в ночь на среду.
"Обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают специальные службы", -сообщил он в Telegram.
С огнем борются 55 спасателей и 19 единиц техники. Пожар удалось локализовать, предварительно, никто не пострадал.
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Краснодарский крайПроисшествияКубаньВениамин КондратьевБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНефтебазаПожарНовости
 
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