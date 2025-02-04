https://crimea.ria.ru/20250204/uezzhat-ne-nado-v-rossii-i-krymu-onkobolnykh-lechat-po-mirovym-protokolam-1143913324.html

Уезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколам

Уезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколам - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Уезжать не надо: в Крыму онкобольных лечат по мировым протоколам

РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T18:30

2025-02-04T18:30

2025-02-04T18:56

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4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. К этому дню редакция сайта РИА Новости Крым приурочила большое интервью главного врача Крымского республиканского онкологического клинического диспансера. Бекир Сеферов рассказал о том, какой бывает рак, развенчал онкологические мифы и дал дельные советы тем, кто не хочет столкнуться с этим заболеванием.Какой бывает рак- Бекир Джелялович, сколько в Крыму на сегодняшний день онкобольных?- Сейчас у нас на учете состоит чуть более 70 тысяч человек. В 2024 году взяли на учет 6786 человек. В Крыму всегда были такие цифры - в диапазоне от 60 до 70 тысяч пациентов ежегодно находились на диспансерном наблюдении и заболевало плюс минус 7 тысяч. Но сейчас население немного увеличилось, многие к нам приехали, поэтому мы и видим рост.- Какие виды онкологии наиболее распространены?- На первом месте стоит рак кожи - 17,7%. На втором - рак молочной железы - 13,5 %. Предстательная железа поменялась с легкими, вышла на третье место - 8,4%. Легкие - 6,8%. И ободочная кишка - 6,6%. Выявляемость у нас повысилась. Мы имеем цифру целевого показателя 61,1% - это выявление на первой и второй стадиях - это считается достаточно большим процентом, который достигается за счет диспансеризации и профосмотров.- Люди, которые, к счастью, не столкнулись с этим заболеванием ни себя, ни у близких, думают, что онкологическое заболевание - это одно и то же заболевание разных органов.- Есть три большие группы онкологических заболеваний. Это, собственно, рак, который развивается из эпителиальных клеток, это - саркомы, которые развиваются из клеток соединительной ткани, и гемобластозы - это заболевание клеток крови. Ну и, безусловно, в каждой группе еще огромное количество подгрупп, они неоднородные, все с разными прогнозами, зачастую с разными методами лечения.- Скажите, а можно ли выявить онкологию, не достигшую даже первой стадии?- Можно. Чаще всего это визуальная локализация: губа, шейка матки, кожа, очень часто щитовидная железа. Последняя в силу особенностей своего онкологического роста очень, очень медленно переходит в рак, на это обычно уходят десятилетия, поэтому люди обращают внимание, что у них что-то происходит с щитовидной железой, обращаются к врачу. И лечению лучше всего поддается рак именно наружной локализации.- Есть ли у человека органы, которые не подвержены онкологическим заболеваниям?- Нет. Злокачественный процесс может появиться в любом органе.Образ жизни и генетика- Во множестве книг, в прессе, по телевизору часто можно услышать, прочитать, что пища влияет на возникновение онкологии. Что нельзя есть копченую колбасу, красное мясо, пить газировки…- Серьезные изучения в этой области, я думаю, что не проводились. Как-то раз готовил лекцию для гастроэнтерологов и столкнулся с удивительной вещью: у нас, например, средиземноморская диета внесена в достояние ЮНЕСКО. А если мы возьмем страны, относящиеся к Средиземноморью (меня интересовал тогда рак желудка), у них в среднем заболеваемость была выше 40 случаев на 100 тыс. населения. При том, что в России на тот момент статистика была 36 человек на 100 тысяч. А в таких странах как Азербайджан, Узбекистан, где едят жирный плов, шашлык, относительная заболеваемость - до 10 случаев на 100 тыс. населения.- Так онкология – это генетика. Не образ жизни?- Это в том числе генетика, селекция. Почему-то в официальных источниках считается, что генетика влияет от 5 до 10% на развитие онкозаболеваний. По факту, если глубоко копаться в механизмах канцерогенеза, генетика имеет значение, наверное, даже больше, чем в половине случаев. То есть накапливается мутационная нагрузка, поломки генов. Здесь нужно четко понимать, что генетика - это не то, что было у бабушки и поэтому у вас появилось. Это немножко другое. Генетика в том смысле, что накопились мутации в геноме человека, которые при стечении определенных обстоятельств вызывают появление онкологии.- Сейчас много говорят о прививках от рака. Это панацея?- Это надежда. У нас на сегодняшний день есть иммуноонкологические препараты. Их в онкологии уже больше 40. Там, где они попадают в точки, мы видим крайне выраженные эффекты, чего невозможно добиться с помощью химиотерапии. К сожалению, пока таких полных ответов больше 10-15% не удается достичь, какой-то информации нам про опухолевую клетку до сих пор не хватает.- Сколько вообще времени проходит от момента начала какой-либо тестовой разработки до внедрения?- Это четыре или пять этапов в клинических исследований. Сначала доклинические, то есть на лабораторных животных, чаще мышах. Первая фаза - это когда выбирают добровольцев, которые едят одну и ту же еду, находятся в одних и тех же условиях в пределах одного исследовательского центра. Вторая фаза - расширение на большое количество центров, то есть с определенным портретом пациента. Третья может быть подобной и проводиться в разных странах. Четвертая - это уже постмаркетинговый этап, в нем анализируют, нет ли по прошествии определенного времени побочных эффектов. И есть правило, что если на первых двух фазах получены выраженные положительные эффекты, то препарат вводится в использование по ускоренной программе. Если говорить о сроках, то меньше пяти лет этот общий процесс не длится.Лечить в России согласно мировым стандартам- Как хорошо крымчане обеспечены препаратами иммунотерапии?- У нас сейчас порядка 100-150 человек получают иммунотерапию. Ну и плюс таргетную терапию ежегодно получают более тысячи человек.- Лучевую терапию можно получить в Крыму только в республиканском онкодиспансере или где-то по регионам тоже?- У нас в диспансере стоят три аппарата. В ограниченном режиме работает установка в Севастополе. Нагрузка также увеличивается из-за пациентов с новых территорий. Норматив предполагает один аппарат на 300-400 тыс населения. То есть у нас таких аппаратов должно стоять пять. Пока по регионам лучевую терапию получить в настоящее время невозможно, необходимо ехать в Симферополь. Каждый радиологический центр - это работа большой команды, радиофизиков, это расчеты, множество технологических процедур, а также доставка радиофармпрепаратов в особом режиме.- Россию принято ругать. Но есть ли в других странах онкологическое обеспечение на таком же уровне, как у нас? Онкологические препараты стоят порой одна капельница сотню тысяч рублей, а государство обеспечивает ими человека бесплатно …- Это достаточно уникальная ситуация, когда есть возможность лечить согласно всем современным стандартам. У нас очень, очень мощное финансирование по онкологии по сравнению с другими странами.- Многие считают, что у нас лечат плохо, что лучше ехать в Израиль или в Германию, например, тратят просто нереальные средства на это. Стоит ли?- Если люди едут за уникальной технологией, например, в области онкотрансплантологии, тогда, при наличии возможностей, может и допустимо.. Но не вижу смысла в мучениях пациентов, которые едут получать химиотерапию, хирургическое лечение, либо лучевую терапию за границу. У нас здесь все есть, протоколы одинаковые.- А в самой России за онкопациента есть ли конкуренция между государственными и частными клиниками? Вы же сам пришли работать в республиканский онкодиспансер из частной медицины.- Существующих площадей госучреждений, с учетом пациентов с новых территорий, в Крыму пока не достаточно, чтобы охватить абсолютно всех пациентов. И еще остается доля людей, которым необходима помощь, оказываемая крупными федеральными учреждениями, они уезжают на материк. Но среди пациентов только порядка 5% - так сказать "частные", а 95% - "государственные".Крыму не хватает онкологов- В Севастополе сейчас с большими препонами, но строят новую онкологическую больницу. Нужна ли Крыму такая же новая?- У нас в проекте заложена постройка нового хирургического комплекса, его планируется начать строить в 2027 году, плюс до 2030 года запланирована постройка помещений для двух аппаратов ПЭТ-КТ - это, скорее всего, будет на отдельно вынесенной территории, но относиться к онкодиспансеру. Я думаю, что по совокупности факторов того, сколько нам поставлено оборудования, на сегодняшний день уже не имеет смысла строить новое здание онкологического диспансера, а в плановом порядке привести все корпуса в надлежащий вид. Этим вопросом мы активно занимаемся при поддержке правительства Республики Крым.- Аппараты - это хорошо, но к ним нужны люди. Что с персоналом?- У онкодиспансера укомплектованность по врачам 97%. А вообще по Крыму онкологов не хватает. По территориальному признаку - перекрыто 100% учреждений, по штатным единицам там, где положено 3,4 онколога - это зачастую один. Ведется активная работа по доукомплектованию врачами районных больниц.- По вашему мнению, что нужно усовершенствовать в системе онкологической помощи населению?- Онкодиспансер очень сильно связан с организацией работы первичного звена. Усовершенствовать ничего не нужно - нужно строго исполнять федеральные и региональные приказы по маршрутизации. Там совершенно четко прописаны "зеленые коридоры", когда пациент при подозрении на рак идет по ускоренному пути на дообследование, на диагностику, на госпитализацию. Вот это нужно исполнять. Но мне очень тяжело и сложно комментировать деятельность первичного звена, потому что они тоже находятся в большой нагрузке, и у них большая недоукомплектованность врачами. Ну и плюс, конечно, новые территории: в 2024 году из них было 1500 госпитализаций, 1796 консультаций и столько же исследований. Пациенты с исторических территорий приезжают к нам в порядке общей очереди. На них приходится обращать большее внимание, потому что они получить у себя квалифицированную помощь просто не могут: там очень ограниченная диагностическая база, совершенно не хватает врачей.- Вы оказываете помощь только на базе здания республиканского диспансера на улице Беспалова?- В онкодиспансере сосредоточена помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. В здании республиканской больницы им. Семашко функционирует отделение онкогематологии, оказывающее помощь пациентам с заболеваниями крови. А вообще мы имеем по Крыму восемь центров амбулаторной онкологической помощи и 15 первичных онкологических кабинетов.- Оказываете ли вы помощь по ВМП, то есть с применением высоких медицинских технологий, для лечения сложных заболеваний?- Да, таких 560 случаев было в прошлом году.- К сожалению, бывает и так, что медицина бессильна. На базе онкодиспансера есть отделение паллиативной помощи?- Оно у нас недавно было отремонтировано, там 10 коек, и еще 10 есть в керченском филиале.- А так называемое послеоперационное сопровождение в республиканском онкодиспансере работает?- В России очень серьезные требования к лицензированию деятельности по медицинской реабилитации. Почему-то она не дифференцируется для онкологии отдельно. Нам нужна реабилитация в онкоортопедии, а также реабилитация женщин после удаления молочной железы. Но для того, чтобы нам получить лицензию и оказывать помощь по этому направлению, нужно купить огромное количество непрофильного оборудования, например, для сердечно-сосудистой реабилитации.- Помогает ли цифровизация быстрее получить помощь, работает ли она в Крыму на благо пациента, для которого каждый день времени – это вопрос жизни?- Мы уже идем к цифровому контуру и можем видеть движение пациента. Все действия сейчас сразу отображаются на Госуслугах: КТ, МРТ пациента полностью загружается в базу. Через личный кабинет можно посмотреть любое КТ- исследование, сделанное в Крыму.- Как налажено взаимодействие онкологического диспансера с районами?- В этом вопросе мы делаем акцент на телемедицину. Но и то не везде она срабатывает должным образом. Наш онкодиспансер проконсультировался с московским институтом им. Блохина в прошлом году 860 раз, а районы Крыма с нами - 140 раз. Готовится проект об увеличении числа телемедицинских консультаций, введение новых правил.Онкология как наука- Онкология – очень быстрыми темпами двигающаяся современная наука. Практически каждый год появляется что-то новенькое. Как часто врач-онколог должен проходить курсы повышения квалификации?- Де юре - раз в пять лет. А по факту учиться надо всегда, потому что все постоянно обновляется.- А что нового из опыта мировой науки внедрено в республиканском онкодиспансере, какие инновационные методы?- Что касается эндоскопических методов исследования, то уже практически все внедрены - и грудной клетки, и брюшной полости, и по онкогинекологии. В подавляющих случаях мы стараемся оперировать эндоскопически. Есть внебрюшинный доступ – это метод, который к нам привез из Москвы Сергей Ефетов. И мы сейчас разрабатываем новый способ оперирования - транс абдоминальный: то есть в некоторых случаях мы через живот оперируем грудную клетку. Но вообще я считаю, что говорить про суперинновационные методики в нашем онкодиспансере не нужно. Перед нами стоят другие задачи - делать хотя бы то, что положено протоколами. Для научных изысканий есть НИИ.- У вас в кабинете над головой висит портрет знаменитейшего хирурга-онколога Владимира Ефетова, им в свое время было предложено и внедрено множество новых методов диагностики и оперативных вмешательств. Станет ли Крым родиной новых открытий? А, может быть, у нас есть сейчас такие же гении, как Ефетов?- Научная ситуация изменилась где-то в 2008-2009 годах, когда распределили все критерии, все рекомендации по уровню доказательств. Первое – это то, что не подлежит обсуждению, то, что весь мир считает верным. Второе - что считает правильным какой-то отдельный регион. Третье - это мнение какого-нибудь одного профессора. И все, с этого момента действует только доказательная медицина. А гении в Крыму, либо крымского происхождения, конечно в стране есть. Упомянутый выше Сергей Константинович Ефетов подходит под этот критерий.- На людском горе многие делают большие деньги. Множество шарлатанов предлагают свои услуги по лечению рака безо всяких врачей чагой или настоем из пчел. Есть ли на таких грибоедов управа?- Заместитель руководителя Комитета Государственной думы по охране здоровья Бадма Башанкаев, сам в прошлом онколог, активно с ними борется. К сожалению, люди, которые предлагают онкобольным такое, много лет находятся в подобном бизнесе, они знают, как обходить закон, как правильно формулировать свои предложения для того, чтобы уйти от преследования. Каждый пациент должен сам понимать, что он делает – идет к врачу за бесплатными достижениями современной науки или продолжает пытаться лечить рак содой и ромашкой за сумасшедшие деньги.- На какие симптомы человек может обратить внимание, чтобы заподозрить у себя что-то неладное? Есть ли общая симптоматика?- Я бы рекомендовал каждый год ходить на диспансеризацию, Конечно, есть группы повышенного риска: у женщин свои обследования после 40 лет, у мужчин – свои. Потому что, когда появляются симптомы, часто это уже поздновато.- Религия как фактор внутренней настройки помогает пациенту и его лечению?- Я думаю, да.- А вы сами часто думаете о том, что вдруг вы сами или ваши близкие столкнутся тем, что видите каждый день в больших количествах на работе?- Об этом не думать невозможно. Это такой уже определенный элемент фатализма.- И все же, каков ваш главный совет тем, кто хочет избежать рака или "поймать" его на самой ранней стадии?- Идти на диспансеризацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

интервью, бекир сеферов, крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова, онкология, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, новости крыма, симферополь