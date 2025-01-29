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14-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в Москве - РИА Новости Крым, 29.01.2025
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14-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в Москве
14-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в Москве - РИА Новости Крым, 29.01.2025
14-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в Москве
14-летний подросток пытался поджечь здание администрации в московском поселке Внуково, он задержан в лесном массиве поблизости. Как сообщила официальный... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T13:14
2025-01-29T13:14
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
россия
новости
дети
происшествия
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. 14-летний подросток пытался поджечь здание администрации в московском поселке Внуково, он задержан в лесном массиве поблизости. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ребенок действовал по заданию неизвестных, которые заставили его передать все деньги семьи курьеру, а потом подготовить бутылку с зажигательной смесью и бросить ее в окно."По имеющимся данным, 20 января он получил уведомление с кодом якобы от образовательной платформы. Введя указанные цифры, попал на страницу "Госуслуг", как позже выяснилось, фейковую. Увидев сообщение, что начата перекачка всех его личных данных, мальчик обратился в техподдержку этого ресурса", - рассказала Волк.Далее ребенку позвонил неизвестный, который представился правоохранителем и сообщил, что школьник запустил процесс передачи не только своих личных данных, но и сведений о банковских счетах родителей. Сбережения, по словам незнакомца, можно сохранить, если передать в соответствующую службу наличные. В противном случае его родители могут попасть под уголовное преследование. Подросток нашел в квартире 300 тысяч рублей, а также крупную сумму в иностранной валюте и передал все деньги курьеру.Тем не менее, звонки продолжились. В итоге подростка убедили, что он должен оказать помощь в задержании преступников, колл-центр которых находится в здании местной администрации.Сам мальчик утверждает, что действовал из желания помочь своим родителям, оградить их от неприятностей. О том, что совершает противоправные деяния, не догадывался.Уголовное дело возбуждено по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества. Следствию предстоит установить злоумышленников, толкнувших подростка на преступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджогиЮноши подожгли вышку сотовой связи в АдыгееВ Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью
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96
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ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), россия, новости, дети, происшествия, москва
14-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в Москве

Во Внуково неизвестные заставили подростка поджечь здание администрации и выманили деньги

13:14 29.01.2025
 
© МВД России14-летний мальчик пытался сжечь здание администрации в Москве
14-летний мальчик пытался сжечь здание администрации в Москве
© МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. 14-летний подросток пытался поджечь здание администрации в московском поселке Внуково, он задержан в лесном массиве поблизости. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ребенок действовал по заданию неизвестных, которые заставили его передать все деньги семьи курьеру, а потом подготовить бутылку с зажигательной смесью и бросить ее в окно.
"По имеющимся данным, 20 января он получил уведомление с кодом якобы от образовательной платформы. Введя указанные цифры, попал на страницу "Госуслуг", как позже выяснилось, фейковую. Увидев сообщение, что начата перекачка всех его личных данных, мальчик обратился в техподдержку этого ресурса", - рассказала Волк.
Далее ребенку позвонил неизвестный, который представился правоохранителем и сообщил, что школьник запустил процесс передачи не только своих личных данных, но и сведений о банковских счетах родителей. Сбережения, по словам незнакомца, можно сохранить, если передать в соответствующую службу наличные. В противном случае его родители могут попасть под уголовное преследование. Подросток нашел в квартире 300 тысяч рублей, а также крупную сумму в иностранной валюте и передал все деньги курьеру.
Тем не менее, звонки продолжились. В итоге подростка убедили, что он должен оказать помощь в задержании преступников, колл-центр которых находится в здании местной администрации.
"Выполняя их указания, подросток поджег два припаркованных автомобиля и бросил бутылку с горючей смесью в здание", - уточнила официальный представитель ведомства.
Сам мальчик утверждает, что действовал из желания помочь своим родителям, оградить их от неприятностей. О том, что совершает противоправные деяния, не догадывался.
Уголовное дело возбуждено по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества. Следствию предстоит установить злоумышленников, толкнувших подростка на преступление.
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