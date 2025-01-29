https://crimea.ria.ru/20250129/14-letnego-malchika-zastavili-podzhech-zdanie-administratsii-v-moskve-1143766546.html

14-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в Москве

14-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в Москве - РИА Новости Крым, 29.01.2025

14-летнего мальчика заставили поджечь здание администрации в Москве

14-летний подросток пытался поджечь здание администрации в московском поселке Внуково, он задержан в лесном массиве поблизости. Как сообщила официальный... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T13:14

2025-01-29T13:14

2025-01-29T13:14

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

россия

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москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. 14-летний подросток пытался поджечь здание администрации в московском поселке Внуково, он задержан в лесном массиве поблизости. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ребенок действовал по заданию неизвестных, которые заставили его передать все деньги семьи курьеру, а потом подготовить бутылку с зажигательной смесью и бросить ее в окно."По имеющимся данным, 20 января он получил уведомление с кодом якобы от образовательной платформы. Введя указанные цифры, попал на страницу "Госуслуг", как позже выяснилось, фейковую. Увидев сообщение, что начата перекачка всех его личных данных, мальчик обратился в техподдержку этого ресурса", - рассказала Волк.Далее ребенку позвонил неизвестный, который представился правоохранителем и сообщил, что школьник запустил процесс передачи не только своих личных данных, но и сведений о банковских счетах родителей. Сбережения, по словам незнакомца, можно сохранить, если передать в соответствующую службу наличные. В противном случае его родители могут попасть под уголовное преследование. Подросток нашел в квартире 300 тысяч рублей, а также крупную сумму в иностранной валюте и передал все деньги курьеру.Тем не менее, звонки продолжились. В итоге подростка убедили, что он должен оказать помощь в задержании преступников, колл-центр которых находится в здании местной администрации.Сам мальчик утверждает, что действовал из желания помочь своим родителям, оградить их от неприятностей. О том, что совершает противоправные деяния, не догадывался.Уголовное дело возбуждено по статье об уничтожении или повреждении чужого имущества. Следствию предстоит установить злоумышленников, толкнувших подростка на преступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджогиЮноши подожгли вышку сотовой связи в АдыгееВ Курске подросток ворвался в школу с молотком и зажигательной смесью

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), россия, новости, дети, происшествия, москва