Рейтинг@Mail.ru
Юноши подожгли вышку сотовой связи в Адыгее - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250125/yunoshi-podozhgli-vyshku-sotovoy-svyazi-v-adygee-1143662053.html
Юноши подожгли вышку сотовой связи в Адыгее
Юноши подожгли вышку сотовой связи в Адыгее - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Юноши подожгли вышку сотовой связи в Адыгее
В Адыгее задержаны двое жителей Краснодара по подозрению в диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ. РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T21:46
2025-01-25T21:51
республика адыгея
происшествия
диверсия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
поджог
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Адыгее задержаны двое жителей Краснодара по подозрению в диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.Отмечается, что задержанные – 16-ти и 19-летний жители Краснодара. На основании переданных УФСБ материалов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК России (диверсия). Юношам грозит до 20 лет лишения свободы.10 января житель Севастополя был осужден за подготовку теракта на железнодорожных путях и сотрудничество с иностранным государством. Он должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Осужденный получил деньги от кураторов, на которые закупил горючую жидкость. Однако свой умысел злоумышленник не довел до конца, поскольку был задержан на месте совершения преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги16-летний подросток по заданию Киева готовил диверсию на железной дорогеФСБ предотвратила теракт на железной дороге у Балакалавской ТЭС
республика адыгея
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_be5e02cbaaa7a75e0dd9ae54ab86467c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика адыгея, происшествия, диверсия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), поджог, новости, россия
Юноши подожгли вышку сотовой связи в Адыгее

В Адыгее двое юношей задержаны за поджог вышки сотовой связи по заказу из-за рубежа - ФСБ

21:46 25.01.2025 (обновлено: 21:51 25.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Адыгее задержаны двое жителей Краснодара по подозрению в диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.
Отмечается, что задержанные – 16-ти и 19-летний жители Краснодара.
"В августе 2024 года они подожгли сотовую станцию "Вымпелкома", расположенную в поселке городского типа Тлюстенхабль. Фигуранты отправили видео иностранному заказчику и получили от него деньги", - сказано в сообщении.
На основании переданных УФСБ материалов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК России (диверсия). Юношам грозит до 20 лет лишения свободы.
10 января житель Севастополя был осужден за подготовку теракта на железнодорожных путях и сотрудничество с иностранным государством. Он должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Осужденный получил деньги от кураторов, на которые закупил горючую жидкость. Однако свой умысел злоумышленник не довел до конца, поскольку был задержан на месте совершения преступления.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Угрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги
16-летний подросток по заданию Киева готовил диверсию на железной дороге
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге у Балакалавской ТЭС
 
Республика АдыгеяПроисшествияДиверсияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПоджогНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01Ужесточение контроля на Крымском мосту и откачка мазута: главное за день
21:46Юноши подожгли вышку сотовой связи в Адыгее
21:33Центр Горловки обстреляли кассетами – на улицах разбросаны "колокольчики"
21:14Как избежать нападения собак на людей – мнение эксперта
20:58Зарезал женщину и двоих малолетних детей: трагедия в Марий Эл
20:37В Керчи меняется схема движения из-за замены коллектора
20:14Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ
19:58Грачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срока
19:31"Свадебный бум" – в Симферополе за день поженились 35 пар
19:12В Германии десятки тысяч людей вышли на акции протеста – что происходит
18:54В Симферополе загорелась машина
18:27Инаугурация Трампа и землетрясения в Крыму: топ новостей недели
18:10Бабушка и две внучки погибли на пожаре в девятиэтажке
17:56В Крыму появились инклюзивные туристические маршруты для особенных детей
17:40Грузовик смял три легковушки и влетел в придорожное кафе в Краснодаре
17:16Протесты в Словакии: треть участников митингов приехали из Украины
17:06Крымский мост сегодня: со стороны Тамани начала расти очередь
16:34В Харькове прогремели мощные взрывы
16:18Женщина-водитель сбила мотоциклиста в Севастополе
16:04Зеленский сделал заявление по поводу военной помощи Украине от США
Лента новостейМолния