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Юноши подожгли вышку сотовой связи в Адыгее

Юноши подожгли вышку сотовой связи в Адыгее - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Юноши подожгли вышку сотовой связи в Адыгее

В Адыгее задержаны двое жителей Краснодара по подозрению в диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ. РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T21:46

2025-01-25T21:46

2025-01-25T21:51

республика адыгея

происшествия

диверсия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

поджог

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Адыгее задержаны двое жителей Краснодара по подозрению в диверсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.Отмечается, что задержанные – 16-ти и 19-летний жители Краснодара. На основании переданных УФСБ материалов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК России (диверсия). Юношам грозит до 20 лет лишения свободы.10 января житель Севастополя был осужден за подготовку теракта на железнодорожных путях и сотрудничество с иностранным государством. Он должен был нарушить работу железнодорожного транспорта путем поджога специализированного оборудования. Осужденный получил деньги от кураторов, на которые закупил горючую жидкость. Однако свой умысел злоумышленник не довел до конца, поскольку был задержан на месте совершения преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожают расправой: как мошенники заставляют совершать поджоги16-летний подросток по заданию Киева готовил диверсию на железной дорогеФСБ предотвратила теракт на железной дороге у Балакалавской ТЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика адыгея, происшествия, диверсия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), поджог, новости, россия