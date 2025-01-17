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В Крыму за сорванные сроки подрядчика оштрафовали почти на 20 млн - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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В Крыму за сорванные сроки подрядчика оштрафовали почти на 20 млн
В Крыму за сорванные сроки подрядчика оштрафовали почти на 20 млн - РИА Новости Крым, 17.01.2025
В Крыму за сорванные сроки подрядчика оштрафовали почти на 20 млн
В Крыму оштрафовали подрядную организацию, которая нарушила сроки строительства модульного спортзала в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T12:53
2025-01-17T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму оштрафовали подрядную организацию, которая нарушила сроки строительства модульного спортзала в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает прокуратура республики.В отношении подрядчика было возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства".Суд признал подрядную организацию виновной. По постановлению прокуратуры ее оштрафовали на 19,8 млн рублей. В настоящее время работы на объекте завершены.В июне 2022 года глава республики Сергей Аксенов при поведении приема граждан заявил представителю президента РФ в Южном федеральном округе Владимиру Устинову, что контракт с подрядчиком на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках расторгнут из-за невыполнения им обязательств. Работы на объекте, который должен был быть достроен до конца года, выполнены всего на четверть.В ноябре подрядчика по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках сменили, стоимость работ увеличилась до 183,2 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексовВ Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОКФизкультурный комплекс в Судаке откроют до конца года
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крым, саки, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, строительство, штрафы
В Крыму за сорванные сроки подрядчика оштрафовали почти на 20 млн

В Крыму за сорванные сроки возведения спортзала в Саках подрядчик оштрафован на 19,8 млн

12:53 17.01.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымМодульный спортзал в Сакском районе Крыма
Модульный спортзал в Сакском районе Крыма
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму оштрафовали подрядную организацию, которая нарушила сроки строительства модульного спортзала в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает прокуратура республики.
"Установлено, что подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные муниципальным контрактом работы по возведению модульного спортивного зала для образовательной организации", - говорится в сообщении.
В отношении подрядчика было возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства".
Суд признал подрядную организацию виновной. По постановлению прокуратуры ее оштрафовали на 19,8 млн рублей.
В настоящее время работы на объекте завершены.
В июне 2022 года глава республики Сергей Аксенов при поведении приема граждан заявил представителю президента РФ в Южном федеральном округе Владимиру Устинову, что контракт с подрядчиком на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках расторгнут из-за невыполнения им обязательств. Работы на объекте, который должен был быть достроен до конца года, выполнены всего на четверть.
В ноябре подрядчика по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках сменили, стоимость работ увеличилась до 183,2 миллиона рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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