https://crimea.ria.ru/20250117/v-krymu-za-sorvannye-sroki-podryadchika-oshtrafovali-pochti-na-20-mln--1143426854.html

В Крыму за сорванные сроки подрядчика оштрафовали почти на 20 млн

В Крыму за сорванные сроки подрядчика оштрафовали почти на 20 млн - РИА Новости Крым, 17.01.2025

В Крыму за сорванные сроки подрядчика оштрафовали почти на 20 млн

В Крыму оштрафовали подрядную организацию, которая нарушила сроки строительства модульного спортзала в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T12:53

2025-01-17T12:53

2025-01-17T12:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. В Крыму оштрафовали подрядную организацию, которая нарушила сроки строительства модульного спортзала в Сакском районе Крыма. Об этом сообщает прокуратура республики.В отношении подрядчика было возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства".Суд признал подрядную организацию виновной. По постановлению прокуратуры ее оштрафовали на 19,8 млн рублей. В настоящее время работы на объекте завершены.В июне 2022 года глава республики Сергей Аксенов при поведении приема граждан заявил представителю президента РФ в Южном федеральном округе Владимиру Устинову, что контракт с подрядчиком на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках расторгнут из-за невыполнения им обязательств. Работы на объекте, который должен был быть достроен до конца года, выполнены всего на четверть.В ноябре подрядчика по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Саках сменили, стоимость работ увеличилась до 183,2 миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли нарушения на 60 млн рублей при возведении спорткомплексовВ Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОКФизкультурный комплекс в Судаке откроют до конца года

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, саки, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма, строительство, штрафы