https://crimea.ria.ru/20241205/fizkulturnyy-kompleks-v-sudake-otkroyut-do-kontsa-goda-1142408315.html

Физкультурный комплекс в Судаке откроют до конца года

Физкультурный комплекс в Судаке откроют до конца года - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Физкультурный комплекс в Судаке откроют до конца года

В Судаке завершается строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса, его должны ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T16:48

2024-12-05T16:48

2024-12-05T16:48

новости

новости крыма

крым

юрий гоцанюк

спорт

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142409395_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1b7fa4d2cdecc6dfbef2364ca72a87ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Судаке завершается строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса, его должны ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе осмотра объекта.Он уточнил, что в текущий момент в здании ведутся отделочные работы, окраска стен, установка ограждений, ворот, перил, светильников и подвесного потолка. В спортзале завершается монтаж трибун, баскетбольных щитов и освещения, затем будет уложен линолеум.Кроме того, на прилегающей территории укладывают асфальт и тротуарную плитку, устанавливают столбы для освещения, а также разобьют газон и высадят декоративные растения, добавил Гоцанюк.До конца года в Крыму введут в эксплуатацию 19 объектов, в том числе пять детских садов, сообщил ранее Гоцанюк. Он отметил, что среди них две многоэтажки на 144 квартиры, четыре дороги и один индустриальный парк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в КрымуКак идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе КрымаСемь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, крым, юрий гоцанюк, спорт, строительство