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Физкультурный комплекс в Судаке откроют до конца года
Физкультурный комплекс в Судаке откроют до конца года - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Физкультурный комплекс в Судаке откроют до конца года
В Судаке завершается строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса, его должны ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T16:48
2024-12-05T16:48
2024-12-05T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Судаке завершается строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса, его должны ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе осмотра объекта.Он уточнил, что в текущий момент в здании ведутся отделочные работы, окраска стен, установка ограждений, ворот, перил, светильников и подвесного потолка. В спортзале завершается монтаж трибун, баскетбольных щитов и освещения, затем будет уложен линолеум.Кроме того, на прилегающей территории укладывают асфальт и тротуарную плитку, устанавливают столбы для освещения, а также разобьют газон и высадят декоративные растения, добавил Гоцанюк.До конца года в Крыму введут в эксплуатацию 19 объектов, в том числе пять детских садов, сообщил ранее Гоцанюк. Он отметил, что среди них две многоэтажки на 144 квартиры, четыре дороги и один индустриальный парк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил до конца года завершить строительство 26 объектов в КрымуКак идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе КрымаСемь земельных участков выделены под новые школы в Симферополе
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Физкультурный комплекс в Судаке откроют до конца года
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Судаке готов на 99%
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Судаке завершается строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса, его должны ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе осмотра объекта.
"Готовность объекта составляет 99%. Подрядной организации следует нарастить темпы работ, увеличить количество задействованных рабочих и техники, чтобы ввести ФОК в эксплуатацию до конца текущего года", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в текущий момент в здании ведутся отделочные работы, окраска стен, установка ограждений, ворот, перил, светильников и подвесного потолка. В спортзале завершается монтаж трибун, баскетбольных щитов и освещения, затем будет уложен линолеум.
Кроме того, на прилегающей территории укладывают асфальт и тротуарную плитку, устанавливают столбы для освещения, а также разобьют газон и высадят декоративные растения, добавил Гоцанюк.
До конца года в Крыму введут в эксплуатацию 19 объектов
, в том числе пять детских садов, сообщил ранее Гоцанюк. Он отметил, что среди них две многоэтажки на 144 квартиры, четыре дороги и один индустриальный парк.
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