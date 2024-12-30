https://crimea.ria.ru/20241230/vzryvy-na-ukraine--razbita-infrastruktura-i-sklady-s-tekhnikoy-vsu-1143015733.html

Взрывы на Украине – разбита инфраструктура и склады с техникой ВСУ

Взрывы на Украине – разбита инфраструктура и склады с техникой ВСУ - РИА Новости Крым, 30.12.2024

Взрывы на Украине – разбита инфраструктура и склады с техникой ВСУ

Серия мощных взрывов прокатилась по Украине в ночь на понедельник. О последствиях сообщили местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 30.12.2024

2024-12-30T09:48

2024-12-30T09:48

2024-12-30T09:48

украина

запорожье

херсон

кривой рог

днепропетровская область

полтавская область

одесса

одесская область

взрыв

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142204167_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2ce6fb32c276e9b313a29285688711a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прокатилась по Украине в ночь на понедельник. О последствиях сообщили местные власти и СМИ.По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в регионе зафиксировано четыре взрыва в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.Удар зафиксирован и в Полтавской области. По данным РИА Новости, поражен ангар с техникой ВСУ.По словам назначенного Киевом главы военной администрации Херсонской областной администрации Александра Прокудина, в регионе гремели взрывы в 31 населенном пункте и в самом Херсоне.В украинской части Запорожской области в девяти населенных пунктах прогремело 494 взрыва, заявил глава военной администрации Иван Федоров. Повреждены как минимум два объекта инфраструктуры", - добавил он.Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в течение ночи громко было в Никополе и Никопольском районе. Он отметил, что утром 0 декабря угроза повторных взрывов сохраняется. Воздушная тревога объявлялась также в Одессе и области - сирены звучали более трех часов. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия нанесла удар по военному аэродрому на УкраинеПо Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромамУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС

украина

запорожье

херсон

кривой рог

днепропетровская область

полтавская область

одесса

одесская область

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, запорожье, херсон, кривой рог, днепропетровская область, полтавская область, одесса, одесская область, взрыв, в мире, харьковская область, новости