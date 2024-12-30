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Взрывы на Украине – разбита инфраструктура и склады с техникой ВСУ - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Взрывы на Украине – разбита инфраструктура и склады с техникой ВСУ
Взрывы на Украине – разбита инфраструктура и склады с техникой ВСУ - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Взрывы на Украине – разбита инфраструктура и склады с техникой ВСУ
Серия мощных взрывов прокатилась по Украине в ночь на понедельник. О последствиях сообщили местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T09:48
2024-12-30T09:48
украина
запорожье
херсон
кривой рог
днепропетровская область
полтавская область
одесса
одесская область
взрыв
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прокатилась по Украине в ночь на понедельник. О последствиях сообщили местные власти и СМИ.По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в регионе зафиксировано четыре взрыва в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.Удар зафиксирован и в Полтавской области. По данным РИА Новости, поражен ангар с техникой ВСУ.По словам назначенного Киевом главы военной администрации Херсонской областной администрации Александра Прокудина, в регионе гремели взрывы в 31 населенном пункте и в самом Херсоне.В украинской части Запорожской области в девяти населенных пунктах прогремело 494 взрыва, заявил глава военной администрации Иван Федоров. Повреждены как минимум два объекта инфраструктуры", - добавил он.Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в течение ночи громко было в Никополе и Никопольском районе. Он отметил, что утром 0 декабря угроза повторных взрывов сохраняется. Воздушная тревога объявлялась также в Одессе и области - сирены звучали более трех часов. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия нанесла удар по военному аэродрому на УкраинеПо Украине нанесены 37 групповых ударов по энергообъектам и аэродромамУдары по Украине: взрывами выведены из строя ТЭС
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РИА Новости Крым
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96
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украина, запорожье, херсон, кривой рог, днепропетровская область, полтавская область, одесса, одесская область, взрыв, в мире, харьковская область, новости
Взрывы на Украине – разбита инфраструктура и склады с техникой ВСУ

В шести областях Украины 30 декабря прогремела серия взрывов

09:48 30.12.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прокатилась по Украине в ночь на понедельник. О последствиях сообщили местные власти и СМИ.
По данным главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, в регионе зафиксировано четыре взрыва в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.
"Кроме того, в результате усиления мер по эвакуации из Купянского и Борисовского направлений эвакуированы семь человек, в том числе один ребенок", - написал он в Telegram.
Удар зафиксирован и в Полтавской области. По данным РИА Новости, поражен ангар с техникой ВСУ.
По словам назначенного Киевом главы военной администрации Херсонской областной администрации Александра Прокудина, в регионе гремели взрывы в 31 населенном пункте и в самом Херсоне.
В украинской части Запорожской области в девяти населенных пунктах прогремело 494 взрыва, заявил глава военной администрации Иван Федоров.
Повреждены как минимум два объекта инфраструктуры", - добавил он.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в течение ночи громко было в Никополе и Никопольском районе. Он отметил, что утром 0 декабря угроза повторных взрывов сохраняется.
Воздушная тревога объявлялась также в Одессе и области - сирены звучали более трех часов.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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