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Высокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсмены - РИА Новости Крым, 29.12.2024
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Высокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсмены
Высокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсмены - РИА Новости Крым, 29.12.2024
Высокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсмены
Крымские профессиональные спортсмены за год привезли 1600 медалей с международных и всероссийских соревнований, а также чемпионатов Южного федерального округа... РИА Новости Крым, 29.12.2024
2024-12-29T21:23
2024-12-29T21:23
спорт
радио "спутник в крыму"
ольга торубарова
минспорта крыма
награды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Крымские профессиональные спортсмены за год привезли 1600 медалей с международных и всероссийских соревнований, а также чемпионатов Южного федерального округа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.В том числе, пятеро крымских спортсменов завоевали 7 медалей, 5 из которых – золотые, на играх БРИКС. В целом самые высокие результаты, по словам министра, крымские спортсмены показывали в этом году в легкой атлетике – в том числе на чемпионате мира, в велоспорте, пулевой стрельбе, вольной борьбе и боксе.Она также отметила высокие результаты жителей Крыма в массовом спорте: в этом году спортсмены-любители взяли два золота на всероссийских фестивалях ГТО среди разновозрастных команд и команд пенсионеров. По ее словам, популярность комплекса в последнее время выросла, особенно среди школьников, которые могут получить дополнительные пять баллов к ЕГЭ за полученные значки.Более 240 тысяч крымчан зарегистрировались в системе ГТО, что в 65 раз больше показателя восьмилетней давности, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренераКрымчанин завоевал золото на юниорском первенстве мира по боксуВ Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОК
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спорт, ольга торубарова, минспорта крыма, награды
Высокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсмены

Крымские спортсмены за год завоевали 1600 медалей на крупных соревнованиях – Минспорта

21:23 29.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПразднование Дня России в Симферополе
Празднование Дня России в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Крымские профессиональные спортсмены за год привезли 1600 медалей с международных и всероссийских соревнований, а также чемпионатов Южного федерального округа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.

"Для нас десять лет действует санкционный режим, но, несмотря на это, по итогам не полного года у нас уже 1600 медалей, из которых 500 – золотые. На чемпионатах и первенствах мира, всероссийских соревнованиях и соревнованиях Южного федерального округа. Это очень высокий показатель в рейтинге субъектов России, и мы каждый год повышаем результат", – рассказала Торубарова.

В том числе, пятеро крымских спортсменов завоевали 7 медалей, 5 из которых – золотые, на играх БРИКС. В целом самые высокие результаты, по словам министра, крымские спортсмены показывали в этом году в легкой атлетике – в том числе на чемпионате мира, в велоспорте, пулевой стрельбе, вольной борьбе и боксе.

"При этом наши спортсмены на всех соревнованиях выступают не под нейтральным статусом, а под флагами Российской Федерации", – подчеркнула глава минспорта РК.

Она также отметила высокие результаты жителей Крыма в массовом спорте: в этом году спортсмены-любители взяли два золота на всероссийских фестивалях ГТО среди разновозрастных команд и команд пенсионеров. По ее словам, популярность комплекса в последнее время выросла, особенно среди школьников, которые могут получить дополнительные пять баллов к ЕГЭ за полученные значки.
Более 240 тысяч крымчан зарегистрировались в системе ГТО, что в 65 раз больше показателя восьмилетней давности, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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Радио "Спутник в Крыму"СпортОльга ТорубароваМинспорта КрымаНаграды
 
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