https://crimea.ria.ru/20241229/vysokie-dostizheniya-skolko-medaley-za-god-vzyali-krymskie-sportsmeny-1142579611.html

Высокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсмены

Высокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсмены - РИА Новости Крым, 29.12.2024

Высокие достижения: сколько медалей за год взяли крымские спортсмены

Крымские профессиональные спортсмены за год привезли 1600 медалей с международных и всероссийских соревнований, а также чемпионатов Южного федерального округа... РИА Новости Крым, 29.12.2024

2024-12-29T21:23

2024-12-29T21:23

2024-12-29T21:23

спорт

радио "спутник в крыму"

ольга торубарова

минспорта крыма

награды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Крымские профессиональные спортсмены за год привезли 1600 медалей с международных и всероссийских соревнований, а также чемпионатов Южного федерального округа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.В том числе, пятеро крымских спортсменов завоевали 7 медалей, 5 из которых – золотые, на играх БРИКС. В целом самые высокие результаты, по словам министра, крымские спортсмены показывали в этом году в легкой атлетике – в том числе на чемпионате мира, в велоспорте, пулевой стрельбе, вольной борьбе и боксе.Она также отметила высокие результаты жителей Крыма в массовом спорте: в этом году спортсмены-любители взяли два золота на всероссийских фестивалях ГТО среди разновозрастных команд и команд пенсионеров. По ее словам, популярность комплекса в последнее время выросла, особенно среди школьников, которые могут получить дополнительные пять баллов к ЕГЭ за полученные значки.Более 240 тысяч крымчан зарегистрировались в системе ГТО, что в 65 раз больше показателя восьмилетней давности, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили 2025 год объявить годом тренераКрымчанин завоевал золото на юниорском первенстве мира по боксуВ Крыму за деньги от национализации украинских олигархов построят ФОК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, ольга торубарова, минспорта крыма, награды