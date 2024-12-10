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Взрыв газа в многоэтажке Махачкалы – что известно

Взрыв газа в многоэтажке Махачкалы – что известно - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Взрыв газа в многоэтажке Махачкалы – что известно

Газ взорвался в одном из многоквартирных домов в Махачкале. Из здания эвакуированы 40 жильцов, двое, в том числе ребенок, пострадали. РИА Новости Крым, 10.12.2024

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2024-12-10T14:23

2024-12-10T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Газ взорвался в одном из многоквартирных домов в Махачкале. Из здания эвакуированы 40 жильцов, двое, в том числе ребенок, пострадали. По данным мэрии города, взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Абубакарова, 94.По данным минздрава Дагестана, пострадали девятилетний ребенок и мужчина.По данным главного управления МЧС по региону, из дома эвакуированы 40 жильцов.В начале года в частном доме в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. Все они с обширными ожогами были госпитализированы в реанимацию ожогового центра РКБ в крайне тяжелом состоянии. В день происшествия скончались все дети, им было от двух до пяти лет. Позже в больнице умерли и их родители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан владелец взорвавшейся АЗС в ДагестанеПосле смертельного квеста в Махачкале арестован аниматорРодители погибших после взрыва газа детей умерли в больнице в Махачкале

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Взрыв газа в Махачкале 10 декабря 2024. Кадры с места ЧП Два человека пострадали при взрыве газа в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщили в МЧС. Там добавили, что 40 человек эвакуировали из многоквартирного дома. 2024-12-10T14:23 true PT0M30S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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