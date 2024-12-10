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Взрыв газа в многоэтажке Махачкалы – что известно - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Взрыв газа в многоэтажке Махачкалы – что известно
Взрыв газа в многоэтажке Махачкалы – что известно - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Взрыв газа в многоэтажке Махачкалы – что известно
Газ взорвался в одном из многоквартирных домов в Махачкале. Из здания эвакуированы 40 жильцов, двое, в том числе ребенок, пострадали. РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T14:23
2024-12-10T14:27
махачкала
взрыв
газ
происшествия
дагестан
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Газ взорвался в одном из многоквартирных домов в Махачкале. Из здания эвакуированы 40 жильцов, двое, в том числе ребенок, пострадали. По данным мэрии города, взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Абубакарова, 94.По данным минздрава Дагестана, пострадали девятилетний ребенок и мужчина.По данным главного управления МЧС по региону, из дома эвакуированы 40 жильцов.В начале года в частном доме в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. Все они с обширными ожогами были госпитализированы в реанимацию ожогового центра РКБ в крайне тяжелом состоянии. В день происшествия скончались все дети, им было от двух до пяти лет. Позже в больнице умерли и их родители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержан владелец взорвавшейся АЗС в ДагестанеПосле смертельного квеста в Махачкале арестован аниматорРодители погибших после взрыва газа детей умерли в больнице в Махачкале
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Взрыв газа в Махачкале 10 декабря 2024. Кадры с места ЧП
Два человека пострадали при взрыве газа в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщили в МЧС. Там добавили, что 40 человек эвакуировали из многоквартирного дома.
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махачкала, взрыв, газ, происшествия, дагестан, новости, общество, видео
Взрыв газа в многоэтажке Махачкалы – что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Газ взорвался в одном из многоквартирных домов в Махачкале. Из здания эвакуированы 40 жильцов, двое, в том числе ребенок, пострадали.
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Взрыв газа в многоэтажке Махачкалы – что известно

В Махачкале при взрыве газа в многоэтажке пострадали двое и эвакуированы 40 жильцов

14:23 10.12.2024 (обновлено: 14:27 10.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Газ взорвался в одном из многоквартирных домов в Махачкале. Из здания эвакуированы 40 жильцов, двое, в том числе ребенок, пострадали.
По данным мэрии города, взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Абубакарова, 94.
"Предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном доме в районе центральной мечети", — говорится в заявлении властей.
По данным минздрава Дагестана, пострадали девятилетний ребенок и мужчина.

"Мужчина с 60% ожогов поверхности тела был госпитализирован в Ожоговый центр районной клинической больницы, ому проводится интенсивная терапия. Ребенок 9 лет получил незначительные травмы, ему помощь была оказана амбулаторно", - сказано в сообщении.

По данным главного управления МЧС по региону, из дома эвакуированы 40 жильцов.
В начале года в частном доме в Махачкале произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. Все они с обширными ожогами были госпитализированы в реанимацию ожогового центра РКБ в крайне тяжелом состоянии. В день происшествия скончались все дети, им было от двух до пяти лет. Позже в больнице умерли и их родители.
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МахачкалаВзрывГазПроисшествияДагестанНовостиОбщество
 
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