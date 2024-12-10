https://crimea.ria.ru/20241210/podryadchik-sorval-remont-dvukh-shkol-internatov-v-krymu-na-100-millionov-1142513320.html

Подрядчик сорвал ремонт двух школ-интернатов в Крыму на 100 миллионов

Подрядчик сорвал ремонт двух школ-интернатов в Крыму на 100 миллионов - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Подрядчик сорвал ремонт двух школ-интернатов в Крыму на 100 миллионов

Подрядчик в Крыму сорвал капитальный ремонт в двух школах на общую сумму более 100 миллионов рублей и включен в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T11:35

2024-12-10T11:35

2024-12-10T11:37

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капремонт школ

школа

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уфас по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Подрядчик в Крыму сорвал капитальный ремонт в двух школах на общую сумму более 100 миллионов рублей и включен в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю.Уточняется, что в Чеботарской специальной школе-интернате сорван контракт на 49 миллионов рублей. Подрядчик исполнил обязательства на 4 млн рублей, что составляет около 8% от общего объема работ. Задержки были вызваны нехваткой рабочих на объекте, из-за чего сроки выполнения ремонта были нарушены.В Алупкинской санаторной школе-интернате не состоялся капремонт на сумму 53 млн рублей. Здесь подрядчик выполнил только демонтажные работы и не приступил к основным обязательствам. Темпы работ были настолько низкими, что завершение их в срок оказалось невозможным.УФАС дважды включила компанию и ее учредителей в реестр недобросовестных поставщиков, что лишает организацию права участвовать в государственных тендерах в течение двух лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую сменуВ Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школыПодрядчика ремонта в ялтинской школе арестовали в аэропорту Сочи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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