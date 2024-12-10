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Подрядчик сорвал ремонт двух школ-интернатов в Крыму на 100 миллионов - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Подрядчик сорвал ремонт двух школ-интернатов в Крыму на 100 миллионов
Подрядчик сорвал ремонт двух школ-интернатов в Крыму на 100 миллионов - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Подрядчик сорвал ремонт двух школ-интернатов в Крыму на 100 миллионов
Подрядчик в Крыму сорвал капитальный ремонт в двух школах на общую сумму более 100 миллионов рублей и включен в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T11:35
2024-12-10T11:37
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Подрядчик в Крыму сорвал капитальный ремонт в двух школах на общую сумму более 100 миллионов рублей и включен в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю.Уточняется, что в Чеботарской специальной школе-интернате сорван контракт на 49 миллионов рублей. Подрядчик исполнил обязательства на 4 млн рублей, что составляет около 8% от общего объема работ. Задержки были вызваны нехваткой рабочих на объекте, из-за чего сроки выполнения ремонта были нарушены.В Алупкинской санаторной школе-интернате не состоялся капремонт на сумму 53 млн рублей. Здесь подрядчик выполнил только демонтажные работы и не приступил к основным обязательствам. Темпы работ были настолько низкими, что завершение их в срок оказалось невозможным.УФАС дважды включила компанию и ее учредителей в реестр недобросовестных поставщиков, что лишает организацию права участвовать в государственных тендерах в течение двух лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крыша школы в Феодосии может рухнуть - учеников перевели во вторую сменуВ Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школыПодрядчика ремонта в ялтинской школе арестовали в аэропорту Сочи
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крым, капремонт школ, школа, новости крыма, уфас по крыму и севастополю
Подрядчик сорвал ремонт двух школ-интернатов в Крыму на 100 миллионов

В Крыму УФАС внесла подрядчика в реестр недобросовестных за срыв капремонтов в двух школах

11:35 10.12.2024 (обновлено: 11:37 10.12.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРемонт в школе
Ремонт в школе - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Подрядчик в Крыму сорвал капитальный ремонт в двух школах на общую сумму более 100 миллионов рублей и включен в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю.
Уточняется, что в Чеботарской специальной школе-интернате сорван контракт на 49 миллионов рублей. Подрядчик исполнил обязательства на 4 млн рублей, что составляет около 8% от общего объема работ. Задержки были вызваны нехваткой рабочих на объекте, из-за чего сроки выполнения ремонта были нарушены.
В Алупкинской санаторной школе-интернате не состоялся капремонт на сумму 53 млн рублей. Здесь подрядчик выполнил только демонтажные работы и не приступил к основным обязательствам. Темпы работ были настолько низкими, что завершение их в срок оказалось невозможным.
"Недобросовестное выполнение обязательств ООО "Крымэлектромонтажсервис" привело к срыву учебного процесса в школах и невыполнению государственных программ. При этом компания не смогла предоставить документы, подтверждающие наличие объективных причин для неисполнения обязательств, либо доказательства, что проблемы связаны с форс-мажорными обстоятельствами", - уточнили в ведомстве.
УФАС дважды включила компанию и ее учредителей в реестр недобросовестных поставщиков, что лишает организацию права участвовать в государственных тендерах в течение двух лет.
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КрымКапремонт школШколаНовости КрымаУФАС по Крыму и Севастополю
 
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