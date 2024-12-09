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В России за продажу детям энергетиков могут грозить штрафы до 500 тысяч - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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В России за продажу детям энергетиков могут грозить штрафы до 500 тысяч
В России за продажу детям энергетиков могут грозить штрафы до 500 тысяч - РИА Новости Крым, 09.12.2024
В России за продажу детям энергетиков могут грозить штрафы до 500 тысяч
Законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, готовится к внесению в Госдуму. Об этом сообщил председатель ГД... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T09:24
2024-12-09T09:26
россия
новости
дети
вячеслав володин
энергетики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, готовится к внесению в Госдуму. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Кроме того, 26 ноября Госдумой был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, отметил Володин. За совершение этого правонарушения также устанавливается ответственность в виде штрафа. Так, для физических лиц сумма штрафа составит до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 600 тысяч рублей.Ранее председатель Госдумы заявил, что с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектовПрием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверкуЗапретить детям доступ в соцсети: мнения за и против
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россия, новости, дети, вячеслав володин, энергетики
В России за продажу детям энергетиков могут грозить штрафы до 500 тысяч

Госдума предложила ввести штрафы до 500 тысяч за продажу энергетиков детям

09:24 09.12.2024 (обновлено: 09:26 09.12.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, готовится к внесению в Госдуму. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"К внесению готовится законопроект, который предусмотрит штрафы за продажу детям энергетиков: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, 26 ноября Госдумой был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, отметил Володин. За совершение этого правонарушения также устанавливается ответственность в виде штрафа. Так, для физических лиц сумма штрафа составит до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 600 тысяч рублей.
Ранее председатель Госдумы заявил, что с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних.
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