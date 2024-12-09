https://crimea.ria.ru/20241209/v-rossii-za-prodazhu-detyam-energetikov--mogut-grozit-shtrafy-do-500-tysyach-1142483972.html

В России за продажу детям энергетиков могут грозить штрафы до 500 тысяч

В России за продажу детям энергетиков могут грозить штрафы до 500 тысяч - РИА Новости Крым, 09.12.2024

В России за продажу детям энергетиков могут грозить штрафы до 500 тысяч

Законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, готовится к внесению в Госдуму. Об этом сообщил председатель ГД... РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T09:24

2024-12-09T09:24

2024-12-09T09:26

россия

новости

дети

вячеслав володин

энергетики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110890/19/1108901905_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_0070efd31e2d63ecc7149566a19e0126.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу детям энергетиков, готовится к внесению в Госдуму. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.Кроме того, 26 ноября Госдумой был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, отметил Володин. За совершение этого правонарушения также устанавливается ответственность в виде штрафа. Так, для физических лиц сумма штрафа составит до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 600 тысяч рублей.Ранее председатель Госдумы заявил, что с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитить семью и детей: в Госдуме рассмотрят ряд законопроектовПрием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверкуЗапретить детям доступ в соцсети: мнения за и против

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, дети, вячеслав володин, энергетики