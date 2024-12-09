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День Героев Отечества – история праздника
День Героев Отечества – история праздника - РИА Новости Крым, 09.12.2024
День Героев Отечества – история праздника
9 декабря в Российской Федерации празднуют День Героев Отечества – эта особая памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О... РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T07:08
2024-12-09T07:08
2024-12-09T07:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. 9 декабря в Российской Федерации празднуют День Героев Отечества – эта особая памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России".9 декабря (27 ноября) 1769 года, во времена правления императрицы Екатерины II, была учреждена высшая российская воинская награда – орден Святого Георгия Победоносца (Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия). Его вручали офицерам, проявившим в сражениях доблесть, храбрость и отвагу.В этот праздник принято отдавать дань высочайшего уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морским пехотинцам из Севастополя вручили награды в Курской областиСемь морских пехотинцев Севастополя удостоены звания Герой РоссииСлужу стране и обществу: интервью с Героем России Антоном Старостиным
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праздники и памятные даты, день героев отечества, россия, герои сво, инфографика
День Героев Отечества – история праздника
9 декабря в России отмечают День Героев Отечества