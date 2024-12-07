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ВСУ атаковали Астраханскую и Воронежскую области - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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ВСУ атаковали Астраханскую и Воронежскую области
ВСУ атаковали Астраханскую и Воронежскую области - РИА Новости Крым, 07.12.2024
ВСУ атаковали Астраханскую и Воронежскую области
Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать три региона России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T09:00
2024-12-07T09:05
астраханская область
воронежская область
министерство обороны рф
происшествия
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
пво
новости
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать три региона России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.По данным оборонного ведомства, в ночь на субботу воздушные удары ВСУ отражены над Астраханской, Воронежской и Белгородской областями.По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, БПЛА был сбит над Воронежем. Пострадавших и разрушений нет.В ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову, сообщали ранее в Минобороны.Всего над Крымом, Воронежской, Курской и Белгородской областями в течение ночи силы ПВО сбили 33 беспилотника.Утром 6 декабря в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота были обнаружены и уничтожены еще шесть безэкипажных катеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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астраханская область, воронежская область, министерство обороны рф, происшествия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, александр гусев
ВСУ атаковали Астраханскую и Воронежскую области

Над Астраханской и Воронежской областями сбиты беспилотники ВСУ

09:00 07.12.2024 (обновлено: 09:05 07.12.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать три региона России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.
По данным оборонного ведомства, в ночь на субботу воздушные удары ВСУ отражены над Астраханской, Воронежской и Белгородской областями.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и по одному над территориями Астраханской и Воронежской областей.
По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, БПЛА был сбит над Воронежем. Пострадавших и разрушений нет.
В ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову, сообщали ранее в Минобороны.
Всего над Крымом, Воронежской, Курской и Белгородской областями в течение ночи силы ПВО сбили 33 беспилотника.
Утром 6 декабря в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота были обнаружены и уничтожены еще шесть безэкипажных катеров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Астраханская областьВоронежская областьМинистерство обороны РФПроисшествияБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовостиАлександр Гусев
 
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