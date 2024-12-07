https://crimea.ria.ru/20241207/vsu-atakovali-astrakhanskuyu-i-voronezhskuyu-oblasti-1142454658.html

ВСУ атаковали Астраханскую и Воронежскую области

ВСУ атаковали Астраханскую и Воронежскую области - РИА Новости Крым, 07.12.2024

ВСУ атаковали Астраханскую и Воронежскую области

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать три региона России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T09:00

2024-12-07T09:00

2024-12-07T09:05

астраханская область

воронежская область

министерство обороны рф

происшествия

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости

александр гусев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d00665764623a2a0f3e4d19268ce0758.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать три региона России при помощи беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.По данным оборонного ведомства, в ночь на субботу воздушные удары ВСУ отражены над Астраханской, Воронежской и Белгородской областями.По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, БПЛА был сбит над Воронежем. Пострадавших и разрушений нет.В ночь на 6 декабря один беспилотник самолетного типа был уничтожен над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря ликвидированы два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову, сообщали ранее в Минобороны.Всего над Крымом, Воронежской, Курской и Белгородской областями в течение ночи силы ПВО сбили 33 беспилотника.Утром 6 декабря в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота были обнаружены и уничтожены еще шесть безэкипажных катеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

астраханская область

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астраханская область, воронежская область, министерство обороны рф, происшествия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, александр гусев