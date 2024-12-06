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Один беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Один беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
Один беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Один беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
Авиация Черноморского флота и силы ПВО отразили новую атаку украинских боевиков на Крымский полуостров с моря и воздуха. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T07:05
2024-12-06T07:12
крым
пво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
авиация
черное море
безэкипажные катера
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Авиация Черноморского флота и силы ПВО отразили новую атаку украинских боевиков на Крымский полуостров с моря и воздуха. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, в течение прошедшей ночи пресечены атаки на Воронежскую область и приграничье России.Накануне над Крымом сработала система ПВО. По данным Минобороны, вечером 5 декабря два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники пытались атаковать ВоронежНад Крымом уничтожены два беспилотникаОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
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Один беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма

У берегов Крымского полуострова уничтожили беспилотник и два безэкипажных катера

07:05 06.12.2024 (обновлено: 07:12 06.12.2024)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФМорская авиация ЧФ отработала нанесение удара по отряду кораблей условного противника у берегов Крыма
Морская авиация ЧФ отработала нанесение удара по отряду кораблей условного противника у берегов Крыма
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Авиация Черноморского флота и силы ПВО отразили новую атаку украинских боевиков на Крымский полуостров с моря и воздуха. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, в течение прошедшей ночи пресечены атаки на Воронежскую область и приграничье России.

"Уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Четырнадцать БПЛА – над территорией Воронежской области, одиннадцать сбиты над территорией Курской области, семь БПЛА – над Белгородской областью", - добавили в Минобороны.

Накануне над Крымом сработала система ПВО. По данным Минобороны, вечером 5 декабря два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова.
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