Один беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
У берегов Крымского полуострова уничтожили беспилотник и два безэкипажных катера
07:05 06.12.2024 (обновлено: 07:12 06.12.2024)
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФМорская авиация ЧФ отработала нанесение удара по отряду кораблей условного противника у берегов Крыма
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Авиация Черноморского флота и силы ПВО отразили новую атаку украинских боевиков на Крымский полуостров с моря и воздуха. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО уничтожен один беспилотник самолетного типа над территорией Республики Крым. Также экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуострову", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, в течение прошедшей ночи пресечены атаки на Воронежскую область и приграничье России.
"Уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Четырнадцать БПЛА – над территорией Воронежской области, одиннадцать сбиты над территорией Курской области, семь БПЛА – над Белгородской областью", - добавили в Минобороны.
Накануне над Крымом сработала система ПВО. По данным Минобороны, вечером 5 декабря два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова.
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