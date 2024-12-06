https://crimea.ria.ru/20241206/odin-bespilotnik-i-dva-bezekipazhnykh-katera-unichtozheny-u-beregov-kryma-1142423573.html

Один беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма

Один беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Один беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма

Авиация Черноморского флота и силы ПВО отразили новую атаку украинских боевиков на Крымский полуостров с моря и воздуха. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T07:05

2024-12-06T07:05

2024-12-06T07:12

крым

пво

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

авиация

черное море

безэкипажные катера

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. Авиация Черноморского флота и силы ПВО отразили новую атаку украинских боевиков на Крымский полуостров с моря и воздуха. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, в течение прошедшей ночи пресечены атаки на Воронежскую область и приграничье России.Накануне над Крымом сработала система ПВО. По данным Минобороны, вечером 5 декабря два украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники пытались атаковать ВоронежНад Крымом уничтожены два беспилотникаОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы

крым

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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