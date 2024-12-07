https://crimea.ria.ru/20241207/v-sevastopole-proshla-premera-filma-o-podvigakh-detey-v-krymskoy-voyne-1142458851.html

В Севастополе прошла премьера фильма о подвигах детей в Крымской войне

В Севастополе прошла премьера фильма о подвигах детей в Крымской войне - РИА Новости Крым, 07.12.2024

В Севастополе прошла премьера фильма о подвигах детей в Крымской войне

В Севастополе состоялась премьера короткометражного фильма "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои", снятого по заказу Севастопольского... РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T14:14

2024-12-07T14:14

2024-12-07T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе состоялась премьера короткометражного фильма "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои", снятого по заказу Севастопольского военно-исторического клуба при поддержке "Движения Первых". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Это исторический фильм, снятый севастопольцами о севастопольцах. Он рассказывает о судьбах ребят, чье детство выпало на суровое время первой обороны города. Всем известна история Коли Пищенко, который помогал защитникам отражать вражеские атаки, но на самом деле — таких юных героев было много. Именно им и посвящен фильм", - написал он в своем Telegram-канале.Картина стала частью проекта "Крымская война. Время Первых". Съемки проходили в фортификационном музее Крымской войны парка живой истории "Федюхины высоты" и на Малаховом кургане. В фильме снялись 16 севастопольских детей в возрасте от 6 до 16 лет, многие впервые работали в кино, отметил Развожаев."Картину "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои" планируют в зимние каникулы показать на местном телеканале, а еще в планах у авторов проекта — включить его в уроки севастополеведения в школах.Ранее председатель совета севастопольского регионального отделения Российского военно-исторического общества, советник Музея героической обороны и освобождения Севастополя Дмитрий Серов рассказал РИА Новости Крым о кропотливом процессе реставрации более чем столетнего кинофильма "Оборона Севастополя" – первой в истории кинематографа России полнометражной картины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На уровне Магеллана и Кука: русский открыватель Антарктиды Михаил Лазарев250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактахГероическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, кино, крым кинематографический, история, патриотическое воспитание, дети, крымская война, новости крыма, крым