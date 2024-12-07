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В Севастополе прошла премьера фильма о подвигах детей в Крымской войне - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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В Севастополе прошла премьера фильма о подвигах детей в Крымской войне
В Севастополе прошла премьера фильма о подвигах детей в Крымской войне - РИА Новости Крым, 07.12.2024
В Севастополе прошла премьера фильма о подвигах детей в Крымской войне
В Севастополе состоялась премьера короткометражного фильма "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои", снятого по заказу Севастопольского... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T14:14
2024-12-07T14:14
севастополь
михаил развожаев
кино
крым кинематографический
история
патриотическое воспитание
дети
крымская война
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе состоялась премьера короткометражного фильма "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои", снятого по заказу Севастопольского военно-исторического клуба при поддержке "Движения Первых". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Это исторический фильм, снятый севастопольцами о севастопольцах. Он рассказывает о судьбах ребят, чье детство выпало на суровое время первой обороны города. Всем известна история Коли Пищенко, который помогал защитникам отражать вражеские атаки, но на самом деле — таких юных героев было много. Именно им и посвящен фильм", - написал он в своем Telegram-канале.Картина стала частью проекта "Крымская война. Время Первых". Съемки проходили в фортификационном музее Крымской войны парка живой истории "Федюхины высоты" и на Малаховом кургане. В фильме снялись 16 севастопольских детей в возрасте от 6 до 16 лет, многие впервые работали в кино, отметил Развожаев."Картину "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои" планируют в зимние каникулы показать на местном телеканале, а еще в планах у авторов проекта — включить его в уроки севастополеведения в школах.Ранее председатель совета севастопольского регионального отделения Российского военно-исторического общества, советник Музея героической обороны и освобождения Севастополя Дмитрий Серов рассказал РИА Новости Крым о кропотливом процессе реставрации более чем столетнего кинофильма "Оборона Севастополя" – первой в истории кинематографа России полнометражной картины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На уровне Магеллана и Кука: русский открыватель Антарктиды Михаил Лазарев250 героических дней: Оборона Севастополя в цифрах и фактахГероическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографика
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, кино, крым кинематографический, история, патриотическое воспитание, дети, крымская война, новости крыма, крым
В Севастополе прошла премьера фильма о подвигах детей в Крымской войне

В Севастополе состоялась премьера фильма "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои"

14:14 07.12.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе состоялась премьера фильма "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои"
В Севастополе состоялась премьера фильма Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе состоялась премьера короткометражного фильма "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои", снятого по заказу Севастопольского военно-исторического клуба при поддержке "Движения Первых". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Это исторический фильм, снятый севастопольцами о севастопольцах. Он рассказывает о судьбах ребят, чье детство выпало на суровое время первой обороны города. Всем известна история Коли Пищенко, который помогал защитникам отражать вражеские атаки, но на самом деле — таких юных героев было много. Именно им и посвящен фильм", - написал он в своем Telegram-канале.
Картина стала частью проекта "Крымская война. Время Первых". Съемки проходили в фортификационном музее Крымской войны парка живой истории "Федюхины высоты" и на Малаховом кургане. В фильме снялись 16 севастопольских детей в возрасте от 6 до 16 лет, многие впервые работали в кино, отметил Развожаев.
"Например, шестилетняя Ксения сыграла в фильме девочку, которая помогала сестрам милосердия. Моя команда познакомилась с маленькой актрисой перед премьерой фильма, и она призналась, что в будущем хочет стать режиссером", - подчеркнул губернатор.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе состоялась премьера фильма "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои"
В Севастополе состоялась премьера фильма Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе состоялась премьера фильма "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои"
"Картину "Первая оборона Севастополя. Дети русской Трои" планируют в зимние каникулы показать на местном телеканале, а еще в планах у авторов проекта — включить его в уроки севастополеведения в школах.
Ранее председатель совета севастопольского регионального отделения Российского военно-исторического общества, советник Музея героической обороны и освобождения Севастополя Дмитрий Серов рассказал РИА Новости Крым о кропотливом процессе реставрации более чем столетнего кинофильма "Оборона Севастополя" – первой в истории кинематографа России полнометражной картины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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