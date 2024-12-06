https://crimea.ria.ru/20241206/kogda-v-alupke-zavershat-blagoustroystvo-milyutinskogo-parka-1142449789.html

Когда в Алупке завершат благоустройство Милютинского парка

Когда в Алупке завершат благоустройство Милютинского парка - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Когда в Алупке завершат благоустройство Милютинского парка

В Алупке завершают благоустройство Милютинского парка и планируют создать новый экскурсионный маршрут. Об этом сообщила глава администрации города Янина... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T22:05

2024-12-06T22:05

2024-12-06T22:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Алупке завершают благоустройство Милютинского парка и планируют создать новый экскурсионный маршрут. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Янина Павленко отметила, что вместе с местными жителями решили, что в парке нужно установить плоскости для граффити, такую задачу поставили проектировщику. Также обсудили вопрос дальнейшего содержания парка: когда его территорию передадут на баланс "Зеленстроя", у него появится смотритель."Попросила экскурсовода Александра Вертинского разработать уникальный маршрут – от Милютинского парка к дому графа Милютина, который находится в частной собственности, но является объектом культурного наследия", - добавила глава администрации города.Кроме того, Янина Павленко сообщила, что продолжается обустройство детского сквера, а на улице Севастопольское шоссе (Грушевая поляна) по просьбе жителей появится детская или спортивная площадка."Также запросили финансирование из бюджета Республики на ремонт подпорных стен, которые пострадали в ЧС. Нерешенным остается вопрос парковок. Пространств мало, они "зажаты" частной собственностью. Думаем над решением, вплоть до выкупа", - подчеркнула мэр Ялты.В конце мая Янина Павленко сообщала, что в Алупке через месяц ограничат доступ в Милютинский парк из-за масштабных работ по благоустройству. Из 7,5 га парка благоустроят 2,5 га, при этом максимально сохранят его первозданность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоСмотровая, мангальная и много зелени появятся в Милютинском парке АлупкиКомфортная городская среда: что в Крыму сделают до конца года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, янина павленко, ялта, крым, новости крыма, алупка