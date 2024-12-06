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Больше 8,5 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света
Больше 8,5 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Больше 8,5 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света
Больше 8,5 тысяч жителей остались без электричества на Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T15:27
2024-12-06T15:27
2024-12-06T15:31
крым
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владимир воронкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Больше 8,5 тысяч жителей остались без электричества на Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его данным, без Ялта, поселок городского типа Ливадия, село Виноградное и поселок Куйбышево.Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму внедряют интеллектуальную систему учета электроэнергии, позволяющую рассчитывать потери и оценивать эффективность работы сетей. Инновации уже запущены в Трудовском сельском поселении, следующее на очереди – село Живописное.Он также отметил, что власти выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики. Новые подстанции установят до конца текущего и в начале следующего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму борются с аварийностью на электросетяхЧастые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблемуАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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Больше 8,5 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света
Ялта и три южнобережных села в Крыму остались без света из-за аварии
15:27 06.12.2024 (обновлено: 15:31 06.12.2024)