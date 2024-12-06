Рейтинг@Mail.ru
Больше 8,5 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241206/bolshe-85-tysyach-zhitel-yuzhnogo-berega-kryma-ostalis-bez-sveta-1142439643.html
Больше 8,5 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света
Больше 8,5 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Больше 8,5 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света
Больше 8,5 тысяч жителей остались без электричества на Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T15:27
2024-12-06T15:31
крым
ялта
владимир воронкин
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
электричество
отключение электроэнергии в крыму
электросети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121748764_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_26d982e2f6b29e82a39e5526a779e015.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Больше 8,5 тысяч жителей остались без электричества на Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его данным, без Ялта, поселок городского типа Ливадия, село Виноградное и поселок Куйбышево.Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму внедряют интеллектуальную систему учета электроэнергии, позволяющую рассчитывать потери и оценивать эффективность работы сетей. Инновации уже запущены в Трудовском сельском поселении, следующее на очереди – село Живописное.Он также отметил, что власти выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики. Новые подстанции установят до конца текущего и в начале следующего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму борются с аварийностью на электросетяхЧастые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблемуАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121748764_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_de2d5164fd0b28908d968d5ccef9b518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, владимир воронкин, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, электричество, отключение электроэнергии в крыму, электросети, электростанция, новости крыма, ялта-45
Больше 8,5 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света

Ялта и три южнобережных села в Крыму остались без света из-за аварии

15:27 06.12.2024 (обновлено: 15:31 06.12.2024)
 
© РИА Новости КрымЯлта зимой
Ялта зимой - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Больше 8,5 тысяч жителей остались без электричества на Южном берегу Крыма из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
По его данным, без Ялта, поселок городского типа Ливадия, село Виноградное и поселок Куйбышево.
"Обесточено 94 трансформаторных подстанции, 3815 точек поставок. Без света 8566 человек", - отметил Воронкин.
Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму внедряют интеллектуальную систему учета электроэнергии, позволяющую рассчитывать потери и оценивать эффективность работы сетей. Инновации уже запущены в Трудовском сельском поселении, следующее на очереди – село Живописное.
Он также отметил, что власти выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики. Новые подстанции установят до конца текущего и в начале следующего года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму борются с аварийностью на электросетях
Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблему
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
 
КрымЯлтаВладимир ВоронкинГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяЭлектричествоОтключение электроэнергии в КрымуЭлектросетиЭлектростанцияНовости КрымаЯлта-45
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности
17:21В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента
17:15В Приднестровье хотят ввести режим ЧС в экономике
17:14Россия и Белоруссия формируют единый энергорынок
17:02Не должно быть "разорванной земли": в Крыму предложили изменения в закон
16:41От мала до велика: в Крыму приступили к вырубке сосен
16:34Двое оперативников в Севастополе обвиняются в покушении на мошенничество
16:2560 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года
16:01Репортаж из глубины: как тренируются спасатели-водолазы МЧС Крыма
15:32В Севастополе более 160 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ
15:27Больше 8,5 тысяч жителей Южного берега Крыма остались без света
14:40В Кремле анонсировали близкую развязку ситуации в Курской области
14:34Боевики ВСУ массово сдаются в плен - цифра за неделю
14:22Два поселка под Феодосией подключат к магистральному водоводу
14:19Почему врио главы Курской области стал Хинштейн – ответ Кремля
14:10Яхтенная марина в Балаклаве - как возводят новые причалы и променады
14:01В Херсонской области хотят продлить программу жилищных сертификатов
13:53Из Севастополя выдворили мигрантов
13:21Киевский режим потерял 13 тысяч боевиков за неделю
13:04Удары по Украине - высокоточным оружием поражены военные объекты
Лента новостейМолния