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Александр Хинштейн - биография - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Александр Хинштейн - биография
Александр Хинштейн - биография - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Александр Хинштейн - биография
Александр Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве, в семье инженеров. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T23:46
2024-12-05T23:58
александр хинштейн
биография
россия
курская область
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Александр Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве, в семье инженеров. В 2001 году закончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, в 2007 году получил второе высшее юридическое образование в Московском университете МВД России.Обучался по программе переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.С 1992 года работал корреспондентом в газете "Московский комсомолец", в 1999—2002 годах был автором и ведущим популярной программы "Секретные материалы" на канале "ТВЦ".В декабре 2003 года Хинштейна избрали депутатом Государственной Думы по Семеновскому одномандатному избирательному округу №122 (Нижегородская область). Являлся депутатом Госдумы IV, V, VI, VII и VIII созывов. Постоянный эксперт и участник общественно-политических программ на федеральных телеканалах.За период работы в Государственной Думе выступил инициатором более 100 законопроектов в области уголовного, административного и гражданского права, сообщается на официальном сайте Александра Хинштейна.С 2006 по 2016 год возглавлял рабочую группу президиума генерального совета партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по защите прав дольщиков и вкладчиков, затем перешел в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). Стал советником директора Росгвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.В ноябре 2019 года занял должность заместителя секретаря генерального совета партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", вошел в президиум генерального совета партии. С февраля 2020 г. - член Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.Александр Хинштейн является членом президиума Ассоциации юристов России, Центрального совета Российского военно-исторического общества, Союза журналистов Российской Федерации. Автор десяти книг. Награжден государственными наградами: орденом Александра Невского, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "Защитнику свободной России".5 декабря 2024 года указом президента РФ Владимира Путина назначен врио губернатора Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму общественники объявили "охоту" за книгами иноагентов в продажеПострадавшим в Курской области выделен 1 млрд на компенсацию аренды жильяАвтомобиль подорвался на взрывном устройстве в Курской области
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РИА Новости Крым
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александр хинштейн, биография, россия, курская область
Александр Хинштейн - биография

Биография Александра Хинштейна

23:46 05.12.2024 (обновлено: 23:58 05.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн
© POOL
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Александр Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве, в семье инженеров.
В 2001 году закончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, в 2007 году получил второе высшее юридическое образование в Московском университете МВД России.
Обучался по программе переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.
С 1992 года работал корреспондентом в газете "Московский комсомолец", в 1999—2002 годах был автором и ведущим популярной программы "Секретные материалы" на канале "ТВЦ".
В декабре 2003 года Хинштейна избрали депутатом Государственной Думы по Семеновскому одномандатному избирательному округу №122 (Нижегородская область). Являлся депутатом Госдумы IV, V, VI, VII и VIII созывов. Постоянный эксперт и участник общественно-политических программ на федеральных телеканалах.
За период работы в Государственной Думе выступил инициатором более 100 законопроектов в области уголовного, административного и гражданского права, сообщается на официальном сайте Александра Хинштейна.
С 2006 по 2016 год возглавлял рабочую группу президиума генерального совета партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по защите прав дольщиков и вкладчиков, затем перешел в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). Стал советником директора Росгвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.
В ноябре 2019 года занял должность заместителя секретаря генерального совета партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", вошел в президиум генерального совета партии. С февраля 2020 г. - член Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
Александр Хинштейн является членом президиума Ассоциации юристов России, Центрального совета Российского военно-исторического общества, Союза журналистов Российской Федерации. Автор десяти книг. Награжден государственными наградами: орденом Александра Невского, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью "Защитнику свободной России".
5 декабря 2024 года указом президента РФ Владимира Путина назначен врио губернатора Курской области.
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Александр ХинштейнБиографияРоссияКурская область
 
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