https://crimea.ria.ru/20241205/putin-naznachil-khinshteyna-vrio-gubernatora-kurskoy-oblasti-1142420982.html

Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T22:44

2024-12-05T22:44

2024-12-05T22:57

владимир путин (политик)

александр хинштейн

курская область

кадровые перестановки

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:129:3027:1832_1920x0_80_0_0_1c56f0167bc862c22689d1aa6a009b21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Встреча состоялась в Кремле."Хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень многое сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками", - обратился Путин к Хинштейну.Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В связи заявлением губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года №414-Ф3 "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: Принять отставку губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича по собственному желанию", - говорится в телеграмме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), александр хинштейн, курская область, кадровые перестановки, новости