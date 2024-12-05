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Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T22:44
2024-12-05T22:57
владимир путин (политик)
александр хинштейн
курская область
кадровые перестановки
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Встреча состоялась в Кремле."Хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень многое сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками", - обратился Путин к Хинштейну.Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В связи заявлением губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года №414-Ф3 "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: Принять отставку губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича по собственному желанию", - говорится в телеграмме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), александр хинштейн, курская область, кадровые перестановки, новости
Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области

22:44 05.12.2024 (обновлено: 22:57 05.12.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел встречу с депутатом Госдумы Александром Хинштейном, которого назначил временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Встреча состоялась в Кремле.
"Хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится. А по мере освобождения территории от противника там, конечно же, нужно будет очень многое сделать для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, по восстановлению экономики этой территории в целом, но и той, которая сейчас освобождается нашими войсками", - обратился Путин к Хинштейну.
Ранее Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В связи заявлением губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 года №414-Ф3 "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" постановляю: Принять отставку губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича по собственному желанию", - говорится в телеграмме.
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Владимир Путин (политик)Александр ХинштейнКурская областьКадровые перестановкиНовости
 
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