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В Феодосии передадут родственникам останки найденного советского бойца - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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В Феодосии передадут родственникам останки найденного советского бойца
В Феодосии передадут родственникам останки найденного советского бойца - РИА Новости Крым, 03.12.2024
В Феодосии передадут родственникам останки найденного советского бойца
Крымские поисковики обнаружили останки солдата, позже удалось установить его личность и найти родственников. Об этом сообщает глава администрации Феодосии Игорь РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T11:05
2024-12-03T11:11
феодосия
память
новости крыма
игорь ткаченко
история
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Крымские поисковики обнаружили останки солдата, позже удалось установить его личность и найти родственников. Об этом сообщает глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко в День неизвестного солдата.По его информации, 6 декабря останки воина с почестями отправят на родину."Почти восемь десятилетий отделяют нас от окончания самой кровопролитной войны 20 столетия – Великой Отечественной. Но до сих пор в ходе "Вахт Памяти" поисковики находят на бывших полях сражений останки наших бойцов", – отметил Игорь Ткаченко.Каждый год благодаря работе поисковиков по сохранившимся солдатским медальонам, наградам или предметам обихода удается восстановить имя погибшего солдата, разыскать его родственника.В сентябре поисковики установили имена девяти бойцов советской армии, останки которых нашли в поселке Маяк под Керчью во время поисковых работ на воинском захоронении, обнаруженном при прокладке водопровода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День неизвестного солдата – в России отмечают памятную датуОстанки 247 героев Великой Отечественной войны захоронили под Керчью Как крымские поисковики устанавливают имена погибших красноармейцев
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РИА Новости Крым
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96
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феодосия, память, новости крыма, игорь ткаченко, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне
В Феодосии передадут родственникам останки найденного советского бойца

В Крыму установили личность найденного советского бойца и передадут его родственникам

11:05 03.12.2024 (обновлено: 11:11 03.12.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоПамятник воинам ВОВ в Феодосии
Памятник воинам ВОВ в Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Крымские поисковики обнаружили останки солдата, позже удалось установить его личность и найти родственников. Об этом сообщает глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко в День неизвестного солдата.

"Силами поискового отряда "Ак-Монай" были обнаружены останки солдата старшего сержанта 273 противотанкового батальона, 63 горно-стрелковой дивизии Окропиридзе Шалвы Васильевича, 1916 года рождения, уроженца Грузии. Личность бойца удалось установить по найденной с ним медали "За боевые заслуги", – сказано в сообщении.

По его информации, 6 декабря останки воина с почестями отправят на родину.
"Почти восемь десятилетий отделяют нас от окончания самой кровопролитной войны 20 столетия – Великой Отечественной. Но до сих пор в ходе "Вахт Памяти" поисковики находят на бывших полях сражений останки наших бойцов", – отметил Игорь Ткаченко.
Каждый год благодаря работе поисковиков по сохранившимся солдатским медальонам, наградам или предметам обихода удается восстановить имя погибшего солдата, разыскать его родственника.
В сентябре поисковики установили имена девяти бойцов советской армии, останки которых нашли в поселке Маяк под Керчью во время поисковых работ на воинском захоронении, обнаруженном при прокладке водопровода.
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ФеодосияПамятьНовости КрымаИгорь ТкаченкоИсторияВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войне
 
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