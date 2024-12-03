В Феодосии передадут родственникам останки найденного советского бойца
В Крыму установили личность найденного советского бойца и передадут его родственникам
11:05 03.12.2024 (обновлено: 11:11 03.12.2024)
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоПамятник воинам ВОВ в Феодосии
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Крымские поисковики обнаружили останки солдата, позже удалось установить его личность и найти родственников. Об этом сообщает глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко в День неизвестного солдата.
"Силами поискового отряда "Ак-Монай" были обнаружены останки солдата старшего сержанта 273 противотанкового батальона, 63 горно-стрелковой дивизии Окропиридзе Шалвы Васильевича, 1916 года рождения, уроженца Грузии. Личность бойца удалось установить по найденной с ним медали "За боевые заслуги", – сказано в сообщении.
По его информации, 6 декабря останки воина с почестями отправят на родину.
"Почти восемь десятилетий отделяют нас от окончания самой кровопролитной войны 20 столетия – Великой Отечественной. Но до сих пор в ходе "Вахт Памяти" поисковики находят на бывших полях сражений останки наших бойцов", – отметил Игорь Ткаченко.
Каждый год благодаря работе поисковиков по сохранившимся солдатским медальонам, наградам или предметам обихода удается восстановить имя погибшего солдата, разыскать его родственника.
В сентябре поисковики установили имена девяти бойцов советской армии, останки которых нашли в поселке Маяк под Керчью во время поисковых работ на воинском захоронении, обнаруженном при прокладке водопровода.
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