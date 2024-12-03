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День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату
День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату - РИА Новости Крым, 03.12.2024
День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату
Этот праздник появился в российском календаре в 2014 году. Отмечать памятную дату предложили участники поисковых движений. Третий день зимы выбран не случайно:... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T08:11
2024-12-03T08:11
память
праздники и памятные даты
россия
история
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Этот праздник появился в российском календаре в 2014 году. Отмечать памятную дату предложили участники поисковых движений. Третий день зимы выбран не случайно: именно в этот день в Москву торжественно перенесли останки безымянного бойца из братской могилы на Ленинградском шоссе.3 декабря в России ежегодно отмечается День неизвестного солдата. Сегодня вспоминают военных, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне и тех, кто погиб или пропал без вести в других вооруженных конфликтах. Их мужество и самоотверженность не забыты. По случаю важной даты – инфографика РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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память, праздники и памятные даты, россия, история, общество
День неизвестного солдата – в России отмечают памятную дату

Инфографика РИА Новости Крым ко Дню неизвестного солдата

08:11 03.12.2024
 
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкМогила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
© Фотохост-агентство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Этот праздник появился в российском календаре в 2014 году. Отмечать памятную дату предложили участники поисковых движений. Третий день зимы выбран не случайно: именно в этот день в Москву торжественно перенесли останки безымянного бойца из братской могилы на Ленинградском шоссе.
3 декабря в России ежегодно отмечается День неизвестного солдата. Сегодня вспоминают военных, отдавших жизнь в Великой Отечественной войне и тех, кто погиб или пропал без вести в других вооруженных конфликтах. Их мужество и самоотверженность не забыты. По случаю важной даты – инфографика РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымИнфографика ко Дню неизвестного солдата
Инфографика ко Дню неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости Крым
Инфографика ко Дню неизвестного солдата
 
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