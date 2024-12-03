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Какие корабли нужны России будущего – мнение ветеранов ЧФ

Какие корабли нужны России будущего – мнение ветеранов ЧФ - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Какие корабли нужны России будущего – мнение ветеранов ЧФ

Дальнейшее наращивание группировки ВМФ РФ в Мировом океане, в том числе усиление военно-морского присутствия России в Средиземном море в условиях новых вызовов, РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T13:34

2024-12-03T13:34

2024-12-03T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Дальнейшее наращивание группировки ВМФ РФ в Мировом океане, в том числе усиление военно-морского присутствия России в Средиземном море в условиях новых вызовов, повышает потребность в строительстве современных кораблей комплексного обеспечения. Такое мнение РИА Новости Крым высказали ветераны Черноморского флота, подчеркнув, что эти единицы флота могут стать такими же уникальными, каким был для своего времени первый и единственный в мире ККС "Березина" в годы холодной войны.Апофеоз кораблестроенияКак рассказал капитан 1 ранга в отставке, глава редакционного отдела газеты ЧФ "Флаг Родины", военкор Владимир Пасякин, корабль комплексного обеспечения "Березина" вошел в состав Краснознаменного Черноморского флота ВМФ СССР 47 лет назад – в декабре 1977 года, став "символом выхода нашего флота в мировой океан"."Я был на нем несколько раз, в том числе в Средиземном море. Это единственный не только на Черноморском флоте, а на всем ВМФ и вообще в мире корабль комплексного снабжения. То есть предназначался он для того, чтобы прийти на эскадру и обеспечить корабли всем необходимым, начиная от нескольких видов топлива, включая авиационное, шкиперского и вещевого имущества, продовольствия и воды до разного рода боезапаса. Ни одно государство такой корабль создать не смогло. Это апофеоз нашего кораблестроения", – рассказал Пасякин.Ко всему прочему, на ККС "Березина" находилась на тот момент одна из самых продвинутых ЭВМ – "Минск -32", добавил он. Таких всего было две – вторая осуществляла всю деятельность многоотраслевого предприятия радиоэлектронной промышленности "Электрон" во Львове, уточнил Пасякин.Не "Орешником" единымКапитан 2 ранга запаса Юрий Пузиков, в прошлом командир малого противолодочного корабля и начальник учебного центра ЧФ, отдавший флоту 25 лет, вспоминает, как еще ребенком бывал на "Березине", где служил его отец.Его отец Павел Пузиков попал на "Березину" лейтенантом после училища, когда корабль еще строился на заводе в Николаеве, и вырос до старшего помощника командира именно на нем, чем до последних дней гордился."Душа моя там трепетала. Он был огромный очень. Самый большой на Черноморском флоте. Теперь как военный могу сказать, что корабль был технически и по своим характеристикам очень нужен флоту в соответствии с теми задачами, которые решал. Флот может работать, имея бесперебойное снабжение. И с таким уникальным кораблем для средиземноморского и океанского театра все было под силу", – рассказывает Юрий.Он считает, что "корабли именно комплексного снабжения однозначно нужны российскому флоту, учитывая новые реалии".С ним согласен специалист спецсвязи (шифровальщик), старший мичман в отставке Михаил Балюков. В 1991-м он был прикомандирован к ККС "Березина" на последний выход корабля на боевую службу – в Средиземное море.По его мнению, возобновление строительства кораблей комплексного обеспечения становится необходимостью дальнейшего усиления присутствия ВМФ РФ в Мировом океане, в том числе в Средиземноморье, где после распада СССР группировка перестала находиться постоянно."Боевые противолодочные корабли занимались поиском американских подводных лодок в Средиземном море, которые "ползали" везде достаточно, находили их и держали на контроле", – рассказал Балюков.По его мнению, сегодня Россия, ее ВПК и флот крепнут. И хотя современные отечественные ракетные системы способны "достать" потенциального противника где угодно, такие корабли, как "Березина" нового времени", могли бы быть полезны."Конечно, повлияет наш "Орешник", чтобы они задумались, что, где бы ни были, их достанут... Но и такие корабли нам нужны", – заметил Балюков.На дальних рубежах – флаг РоссииКонтр-адмирал в отставке, бывший замначальника штаба ЧФ и начальник связи Черноморского флота Зинур Ляпин также считает, что "такой корабль мог бы быть". Как и танкеры, которые необходимы.Ляпин подчеркнул, что на сегодняшний день в Средиземном море находится соединение российских кораблей, которые "несут службу, флаг державы России и обеспечивают защиту на дальних подступах к нашим границам".2 декабря 2024 года, в годовщину поднятия флага, в Севастополе была презентована книга Павла Пузикова "Мы – Березина", посвященная экипажу единственного в своем роде корабля из числа свидетелей военно-морского противостояния на Средиземноморье в годы холодной войны.Книга уже передана в Морскую библиотеку им. Лазарева и Центральную военно-морскую библиотеку в Санкт-Петербурге. Также десятки экземпляров пополнят самые крупные библиотеки России. Кроме того, в этот день копия флага корабля "Березина" была торжественно передана в музей школы №41.Корабль комплексного снабжения "Березина"ККС "Березина" был построен с целью оперативного снабжения находящихся в океане авианосных соединений и авиагрупп всеми необходимыми припасами и боекомплектом. Заложен 18 августа 1972 года на Судостроительном заводе им. 61 Коммунара в Николаеве. Спущен на воду 20 апреля 1975 года. Вошел в состав Краснознаменного Черноморского флота ВМФ СССР 30 декабря 1977 года, после состоял на вооружении ЧФ ВМФ России. База – Севастополь.Водоизмещение –15 460 тонн, длина (наибольшая) – 209,6 метров, наибольшая скорость хода – 21,87 узла (40,5 км/ч), автономность плавания – 90 суток.С 1978 – 1991 гг. ККС "Березина" совершил девять боевых служб в Атлантическом и Индийском океанах, а также Средиземном море, пройдя порядка 95 тысяч морских миль.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России Какие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызовов Россия по производству ракет превосходит НАТО в 10 раз – Путин

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чф рф (черноморский флот российской федерации), вмф, армия и флот, севастополь, мнения, россия, крым