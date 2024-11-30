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Сберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Сберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес
Сберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Сберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес
Принятие нового закона, который разрешает передавать инвестору объекты культурного наследия по договору концессии, позволит сохранить уникальные памятники... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T14:50
2024-11-30T14:50
эксклюзивы риа новости крым
крым
севастополь
закон и право
екатерина алтабаева
совет федерации
реестр объектов культурного наследия россии
восстановление объектов культуры в крыму
культура
культурное наследие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Принятие нового закона, который разрешает передавать инвестору объекты культурного наследия по договору концессии, позволит сохранить уникальные памятники истории и архитектуры в Крыму и Севастополе на условиях, выгодных и государству, и бизнесу. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала сенатор РФ Екатерина Алтабаева.Совет Федерации на днях одобрил новый закон, согласно которому представители бизнеса по договорам концессии смогут участвовать в восстановлении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.По ее словам, уже используется несколько способов передачи таких объектов инвестору. В частности, это возможность отдать его в аренду – с землей или без нее, или продать на торгах с обременениями – с требованием обеспечить его сохранность.Концессионный договор – дополнительная альтернатива, которая может быть выгодной государству и бизнесу. "Возможность передать в аренду или продать остается – одно не отменяет другого. Просто расширяется круг возможностей. И это хорошо для собственника, в данном случае государства, что оно может выбирать для сохранения культурного наследия разные формы взаимодействия с частным предпринимателем", – сказала она.Но не все могут быть меценатами, поэтому у предпринимателей должна быть заинтересованность в том, что они делают, "кроме гражданских чувств", добавила сенатор.По ее мнению, одним из первых объектов выгодного концессионного соглашения в Севастополе могло бы стать одно из заброшенных зданий с богатым историческим прошлым на центральном городском холме."У нас на Суворова, 16 есть здание XIX века, практически разрушенное. Принадлежит оно на правах оперативного управления МЧС России по Севастополю. То есть не в городской, а в федеральной собственности. И если бы у органа федеральной власти, который отвечает за этот дом, было желание заключить концессионное соглашение, учитывая, что восстановить его – это очень серьезные средства, то, наверное, это было бы выгодно", – сказала Алтабаева.Что касается объектов, которые находятся в собственности города и подходят для таких договоров, то эту тему необходимо дополнительно проанализировать, добавила она."Я считаю, это очень важно и для Севастополя, и для Крыма, и для любого субъекта Российской Федерации", – заключила Алтабаева.С бывшей коллегой согласен и первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, в Крыму объектов культурного наследия не десятки, а сотни. И среди них много таких, которым требуется скорейшая помощь.Новый закон расширяет перечень объектов концессионных соглашений путем включения в него объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом есть и ограничения: объектами концессии не могут быть мемориальные квартиры, мавзолеи, произведения монументального искусства и объекты религиозного назначения. Также вводится запрет на изменение целевого назначения объектов.Концессионеру, выполнившему работы по сохранению в полном объеме, предоставляется преимущественное право на выкуп такого объекта. В случае же неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗБывшее здание ЧФ в Севастополе хранит "следы" НКВД: секреты одного домаКакие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году
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крым, севастополь, закон и право, екатерина алтабаева, совет федерации, реестр объектов культурного наследия россии, восстановление объектов культуры в крыму, культура, культурное наследие, мнения
Сберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес

Спасение объектов культурного наследия по договору концессии – почему это важно для Крыма

14:50 30.11.2024
 
© РИА Новости КрымВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Принятие нового закона, который разрешает передавать инвестору объекты культурного наследия по договору концессии, позволит сохранить уникальные памятники истории и архитектуры в Крыму и Севастополе на условиях, выгодных и государству, и бизнесу. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала сенатор РФ Екатерина Алтабаева.
Совет Федерации на днях одобрил новый закон, согласно которому представители бизнеса по договорам концессии смогут участвовать в восстановлении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
"Очень многим зданиям у нас нужна реставрация, реконструкция, ремонт. И если это объект культурного наследия, то это очень большие деньги. Государство просто не в состоянии изыскать такие средства, чтобы все привести в порядок. Поэтому нужно искать способы привлечения добропорядочных предпринимателей, которые готовы участвовать", – отметила Алтабаева.
По ее словам, уже используется несколько способов передачи таких объектов инвестору. В частности, это возможность отдать его в аренду – с землей или без нее, или продать на торгах с обременениями – с требованием обеспечить его сохранность.
© РИА Новости КрымОбъекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости Крым
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
Концессионный договор – дополнительная альтернатива, которая может быть выгодной государству и бизнесу.
"Возможность передать в аренду или продать остается – одно не отменяет другого. Просто расширяется круг возможностей. И это хорошо для собственника, в данном случае государства, что оно может выбирать для сохранения культурного наследия разные формы взаимодействия с частным предпринимателем", – сказала она.
Но не все могут быть меценатами, поэтому у предпринимателей должна быть заинтересованность в том, что они делают, "кроме гражданских чувств", добавила сенатор.
"Обычно концессия предполагает возвращение объекта через какое-то время. Или паритетное участие государства и концессионеров в этой работе. Но если дается преимущественное право выкупа, то можно предусмотреть, например, возможность доступа к таким объектам. Тонкости зависят от условий, которые будут прописаны в рамках того, что позволяют законы и подзаконные акты", – уточнила она.
По ее мнению, одним из первых объектов выгодного концессионного соглашения в Севастополе могло бы стать одно из заброшенных зданий с богатым историческим прошлым на центральном городском холме.
© РИА Новости КрымОбъекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости Крым
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
"У нас на Суворова, 16 есть здание XIX века, практически разрушенное. Принадлежит оно на правах оперативного управления МЧС России по Севастополю. То есть не в городской, а в федеральной собственности. И если бы у органа федеральной власти, который отвечает за этот дом, было желание заключить концессионное соглашение, учитывая, что восстановить его – это очень серьезные средства, то, наверное, это было бы выгодно", – сказала Алтабаева.
Что касается объектов, которые находятся в собственности города и подходят для таких договоров, то эту тему необходимо дополнительно проанализировать, добавила она.
"Я считаю, это очень важно и для Севастополя, и для Крыма, и для любого субъекта Российской Федерации", – заключила Алтабаева.
С бывшей коллегой согласен и первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, в Крыму объектов культурного наследия не десятки, а сотни. И среди них много таких, которым требуется скорейшая помощь.
"Это и Южный берег Крыма, и наши объекты в Керчи, Евпатории. Конечно, если объекты разрушаются и у государства нет возможности содержать их в надлежащем состоянии, то что делать, не давать же им гибнуть дальше. И если кто-то обратится с предложением передать тот или иной объект в концессию, то, конечно, лучше его таким образом сохранить", – поделился мнением Цеков.
© РИА Новости КрымОбъекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
1 из 5
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОбъекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
2 из 5
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОбъекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
3 из 5
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОбъекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
4 из 5
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымОбъекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
5 из 5
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
© РИА Новости Крым
1 из 5
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
© РИА Новости Крым
2 из 5
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
© РИА Новости Крым
3 из 5
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
© РИА Новости Крым
4 из 5
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
© РИА Новости Крым
5 из 5
Объекты культурного наследия на центральном городском холме Севастополя
© РИА Новости Крым
Новый закон расширяет перечень объектов концессионных соглашений путем включения в него объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом есть и ограничения: объектами концессии не могут быть мемориальные квартиры, мавзолеи, произведения монументального искусства и объекты религиозного назначения. Также вводится запрет на изменение целевого назначения объектов.
Концессионеру, выполнившему работы по сохранению в полном объеме, предоставляется преимущественное право на выкуп такого объекта. В случае же неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСевастопольЗакон и правоЕкатерина АлтабаеваСовет ФедерацииРеестр объектов культурного наследия РоссииВосстановление объектов культуры в КрымуКультураКультурное наследиеМнения
 
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