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Сберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес

Сберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Сберечь культурное наследие Крыма и Севастополя: как может помочь бизнес

Принятие нового закона, который разрешает передавать инвестору объекты культурного наследия по договору концессии, позволит сохранить уникальные памятники... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T14:50

2024-11-30T14:50

2024-11-30T14:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Принятие нового закона, который разрешает передавать инвестору объекты культурного наследия по договору концессии, позволит сохранить уникальные памятники истории и архитектуры в Крыму и Севастополе на условиях, выгодных и государству, и бизнесу. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала сенатор РФ Екатерина Алтабаева.Совет Федерации на днях одобрил новый закон, согласно которому представители бизнеса по договорам концессии смогут участвовать в восстановлении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.По ее словам, уже используется несколько способов передачи таких объектов инвестору. В частности, это возможность отдать его в аренду – с землей или без нее, или продать на торгах с обременениями – с требованием обеспечить его сохранность.Концессионный договор – дополнительная альтернатива, которая может быть выгодной государству и бизнесу. "Возможность передать в аренду или продать остается – одно не отменяет другого. Просто расширяется круг возможностей. И это хорошо для собственника, в данном случае государства, что оно может выбирать для сохранения культурного наследия разные формы взаимодействия с частным предпринимателем", – сказала она.Но не все могут быть меценатами, поэтому у предпринимателей должна быть заинтересованность в том, что они делают, "кроме гражданских чувств", добавила сенатор.По ее мнению, одним из первых объектов выгодного концессионного соглашения в Севастополе могло бы стать одно из заброшенных зданий с богатым историческим прошлым на центральном городском холме."У нас на Суворова, 16 есть здание XIX века, практически разрушенное. Принадлежит оно на правах оперативного управления МЧС России по Севастополю. То есть не в городской, а в федеральной собственности. И если бы у органа федеральной власти, который отвечает за этот дом, было желание заключить концессионное соглашение, учитывая, что восстановить его – это очень серьезные средства, то, наверное, это было бы выгодно", – сказала Алтабаева.Что касается объектов, которые находятся в собственности города и подходят для таких договоров, то эту тему необходимо дополнительно проанализировать, добавила она."Я считаю, это очень важно и для Севастополя, и для Крыма, и для любого субъекта Российской Федерации", – заключила Алтабаева.С бывшей коллегой согласен и первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, в Крыму объектов культурного наследия не десятки, а сотни. И среди них много таких, которым требуется скорейшая помощь.Новый закон расширяет перечень объектов концессионных соглашений путем включения в него объектов культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом есть и ограничения: объектами концессии не могут быть мемориальные квартиры, мавзолеи, произведения монументального искусства и объекты религиозного назначения. Также вводится запрет на изменение целевого назначения объектов.Концессионеру, выполнившему работы по сохранению в полном объеме, предоставляется преимущественное право на выкуп такого объекта. В случае же неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗБывшее здание ЧФ в Севастополе хранит "следы" НКВД: секреты одного домаКакие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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