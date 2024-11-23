https://crimea.ria.ru/20241123/krymskiy-most-seychas-so-storony-tamani-rastet-ochered-1142078748.html

Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь

Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 23.11.2024

Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь

На Крымском мосту после введенного запрета на проезд транспорта со стороны Краснодарского края начала расти пробка. Об этом предупредил Telegram-канал... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T12:29

2024-11-23T12:29

2024-11-23T12:29

ситуация на дорогах крыма

крым

мост

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керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после введенного запрета на проезд транспорта со стороны Краснодарского края начала расти пробка. Об этом предупредил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В субботу, в 11:38, движения транспорта в Керчь со стороны Тамани было приостановлено. О причинах временных ограничений не сообщается.Отмечается, что стороны Керчи очереди на подъезде к пункту досмотра нет.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Грузовики следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край