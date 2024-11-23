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Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
На Крымском мосту после введенного запрета на проезд транспорта со стороны Краснодарского края начала расти пробка. Об этом предупредил Telegram-канал... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T12:29
2024-11-23T12:29
ситуация на дорогах крыма
крым
мост
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после введенного запрета на проезд транспорта со стороны Краснодарского края начала расти пробка. Об этом предупредил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В субботу, в 11:38, движения транспорта в Керчь со стороны Тамани было приостановлено. О причинах временных ограничений не сообщается.Отмечается, что стороны Керчи очереди на подъезде к пункту досмотра нет.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Грузовики следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь

На Крымском мосту после ограничения движения растет очередь со стороны Тамани

12:29 23.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после введенного запрета на проезд транспорта со стороны Краснодарского края начала расти пробка. Об этом предупредил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
В субботу, в 11:38, движения транспорта в Керчь со стороны Тамани было приостановлено. О причинах временных ограничений не сообщается.
"По состоянию на 12:00 со стороны Тамани движение временно приостановлено. В очереди ожидает 60 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны Керчи очереди на подъезде к пункту досмотра нет.
Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Грузовики следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Керченский мост – стратегический объект. Проезд по нему разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы России.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымМостТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТаманьКраснодарский край
 
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