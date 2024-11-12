https://crimea.ria.ru/20241112/reyd-v-sevastopole-otkryli-1141804376.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T17:35
2024-11-12T17:35
2024-11-12T17:35
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
новости
морской транспорт
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378117_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b311665866b2bc534602150e59221fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морское сообщение в городе было остановлено во вторник около 17 часов. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины, по которым паромы и катера временно останавливали движение, не назывались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378117_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_af6abd3ac2c2c55e26059e2443e8239c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, новости, морской транспорт, севастополь
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе восстановлено движение морского транспорта