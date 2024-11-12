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Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T17:35

2024-11-12T17:35

2024-11-12T17:35

паромы и катера в севастополе

департамент транспорта севастополя

новости

морской транспорт

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морское сообщение в городе было остановлено во вторник около 17 часов. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины, по которым паромы и катера временно останавливали движение, не назывались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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