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Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T17:35
2024-11-12T17:35
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
новости
морской транспорт
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морское сообщение в городе было остановлено во вторник около 17 часов. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины, по которым паромы и катера временно останавливали движение, не назывались.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя, новости, морской транспорт, севастополь
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе восстановлено движение морского транспорта

17:35 12.11.2024
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Морское сообщение в городе было остановлено во вторник около 17 часов. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова. Причины, по которым паромы и катера временно останавливали движение, не назывались.
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Паромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта СевастополяНовостиМорской транспортСевастополь
 
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