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Морской транспорт в Севастополе приостановил работу
Морской транспорт в Севастополе приостановил работу - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Морской транспорт в Севастополе приостановил работу
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом вечером во вторник сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T17:07
2024-11-12T17:07
2024-11-12T17:08
севастополь
департамент транспорта севастополя
новости
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом вечером во вторник сообщает городской дептранс.Причины, по которым паромы и катера временно остановили движение, не уточняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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РИА Новости Крым
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севастополь, департамент транспорта севастополя, новости, морской транспорт, паромы и катера в севастополе
Морской транспорт в Севастополе приостановил работу
В Севастополе закрыт рейд
17:07 12.11.2024 (обновлено: 17:08 12.11.2024)