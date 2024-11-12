https://crimea.ria.ru/20241112/morskoy-transport-v-sevastopole-priostanovil-rabotu-1141803911.html

Морской транспорт в Севастополе приостановил работу

Морской транспорт в Севастополе приостановил работу - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Морской транспорт в Севастополе приостановил работу

В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом вечером во вторник сообщает городской дептранс. РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T17:07

2024-11-12T17:07

2024-11-12T17:08

севастополь

департамент транспорта севастополя

новости

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом вечером во вторник сообщает городской дептранс.Причины, по которым паромы и катера временно остановили движение, не уточняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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