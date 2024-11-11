https://crimea.ria.ru/20241111/uchastnik-shou-golos-ioannis-kofopulos-pokhvalil-krymskuyu-shaurmu-1141662850.html

Участник шоу "Голос" Иоаннис Кофопулос похвалил крымскую шаурму

Участник шоу "Голос" Иоаннис Кофопулос похвалил крымскую шаурму - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Участник шоу "Голос" Иоаннис Кофопулос похвалил крымскую шаурму

Греческий певец и музыкант, участник шоу "Голос" на Первом канале Иоаннис Кофопулос высоко оценил ресторанный сервис в Крыму. "Я такого совсем не ожидал",... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T09:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Греческий певец и музыкант, участник шоу "Голос" на Первом канале Иоаннис Кофопулос высоко оценил ресторанный сервис в Крыму. "Я такого совсем не ожидал", признался он журналистам в пресс-центре РИА Новости Крым.О ресторанном сервисе певец судит с профессиональной точки зрения – его семья на родине в Салониках занимается ресторанным бизнесом, а сам он по настоянию отца стал сначала поваром, и только затем – музыкантом.Годы турецкого владычества оказали влияние на греческую кухню, и многие восточные блюда прочно вошли в рацион греков. К тому же отец Иоанниса родом из Константинополя, а продюсер – из Стамбула. Поэтому в Крыму певец похвалил плов и кебаб – так и в Турции, и в Греции называют шаурму."В Крыму типичная восточная кухня. Не будем забывать, что есть греки-урумы, греки-татары, что они жили вместе на протяжении многих лет. Мне кажется, что здесь локальная восточная кухня – кебаб, чебуреки, плов. Мы здесь побывали в двух ресторанах, и мне очень понравилось", – поделился впечатлениями певец.Национальная кухня России очень богата, потому что в стране проживает более двухсот народов, подчеркнул Иоаннис. Но больше всего он любит, когда его русская жена готовит дома борщ, пельмени и чебуреки. За последние годы в России очень повысилось качество продуктов, сказал он.Греческий певец и музыкант побывал в Крыму, удивился греческим названиям городов полуострова, полюбовался древним и Новым Херсонесом, а также спел в амфитеатре античного полиса древнюю эпитафию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках иRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шоу "Голос" продолжится без Градского и в память о нем – Первый каналНовый гимн Крыма может написать Олег ГазмановГений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, культура, музыка, греция, в мире