https://crimea.ria.ru/20241111/putin-pozdravil-s-yubileem-agentstvo-i-radio-sputnik-1141756821.html

Путин поздравил с юбилеем агентство и радио Sputnik

Путин поздравил с юбилеем агентство и радио Sputnik - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Путин поздравил с юбилеем агентство и радио Sputnik

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив международного информационного агентства и радио Sputnik с 10-летием. Поздравительная телеграмма размещена... РИА Новости Крым, 11.11.2024

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2024-11-11T10:31

2024-11-11T10:43

владимир путин (политик)

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маргарита симоньян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив международного информационного агентства и радио Sputnik с 10-летием. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.Путин отметил, что коллектив агентства всегда опирается на проверенные, объективные факты и "предоставляют трибуну для людей с разными точками зрения на основные политические, экономические, общественные тенденции в России и мире". Президент пожелал сотрудникам Sputnik творческих успехов и всего самого доброго.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Редакции Sputnik расположены в десятках стран по всему миру. Помимо оперативных новостей Sputnik публикует аналитические материалы, эксклюзивные интервью, инфографику, видео, фоторепортажи, онлайн-эфиры, интернет-голосования, стримы.Головной офис Sputnik находится в Москве. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: "Вы подняли нашу мотивацию": Симоньян поблагодарила США за санкции TikTok удалил ряд аккаунтов Sputnik на фоне новых санкций США Перещеголяли Оруэлла: Лавров о санкциях против RT и "России сегодня" Симоньян стала победителем творческого конкурса МВД

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владимир путин (политик), sputnik, радио sputnik, новости, сми, международная медиагруппа "россия сегодня", маргарита симоньян