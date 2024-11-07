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Они защищали Родину: Севастополь простился с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Они защищали Родину: Севастополь простился с двумя героями СВО
Они защищали Родину: Севастополь простился с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Они защищали Родину: Севастополь простился с двумя героями СВО
Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Юрием Ярошенко и Данилой Рубаном. Об этом в четверг сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T19:07
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утраты
память
герои сво
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Юрием Ярошенко и Данилой Рубаном. Об этом в четверг сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Юрий Ярошенко родился в Сосновке Калининградской области, затем семья переехала в Орлиное, где он окончил школу. После учебы в Днепропетровском финансово-экономическом университете вернулся в село, работал на стройках Севастополя и окрестных сел. В 2023 году заключил контракт с Вооруженными Силами России, был распределен в бригаду морской пехоты и направлен в зону проведения СВО. Геройски погиб, освобождая Курскую область.Данил Рубан родился в городе Кременная Луганской области. В 2014 году вместе с семьей переехал в Севастополь, окончил школу Nº26. В 2019 году был призван на срочную военную службу, которую проходил в Ленинградской области в одной из воинских частей ракетных войск. После демобилизации Данил вернулся в родной Севастополь и практически сразу оправился служить по контракту и был направлен для прохождения службы на один из кораблей Северного флота. В одной из командировок в зону проведения специальной военной операции геройски погиб в бою на Донецком направлении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищал Донбасс: в Севастополе простились с героем спецоперации КовганомБыл верен Родине и присяге: в Бахчисарае простились с героем спецоперацииОрден Мужества посмертно: в Ленинском районе простились с героем СВО
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РИА Новости Крым
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60
утраты, память, герои сво, севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, общество
Они защищали Родину: Севастополь простился с двумя героями СВО

Севастополь простился с героями СВО Юрием Ярошенко и Данилой Рубаном - Развожаев

19:07 07.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Севастополь простился с погибшими героями спецоперации Юрием Ярошенко и Данилой Рубаном. Об этом в четверг сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка мотострелкового взвода Юрия Юрьевича Ярошенко и матроса, минера минно-торпедной боевой части Данила Валерьевича Рубана", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Юрий Ярошенко родился в Сосновке Калининградской области, затем семья переехала в Орлиное, где он окончил школу. После учебы в Днепропетровском финансово-экономическом университете вернулся в село, работал на стройках Севастополя и окрестных сел. В 2023 году заключил контракт с Вооруженными Силами России, был распределен в бригаду морской пехоты и направлен в зону проведения СВО. Геройски погиб, освобождая Курскую область.
Данил Рубан родился в городе Кременная Луганской области. В 2014 году вместе с семьей переехал в Севастополь, окончил школу Nº26. В 2019 году был призван на срочную военную службу, которую проходил в Ленинградской области в одной из воинских частей ракетных войск. После демобилизации Данил вернулся в родной Севастополь и практически сразу оправился служить по контракту и был направлен для прохождения службы на один из кораблей Северного флота. В одной из командировок в зону проведения специальной военной операции геройски погиб в бою на Донецком направлении.
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